TOKYO FM『ANISON EXPOsupported by Bandai Namco Music Live』毎週土曜24:00~24:30放送



レーベルの垣根を越えて話題の声優やアーティストが月替わりでパーソナリティをつとめるTOKYO FMで放送中の、『ANISON EXPO supported by Bandai Namco Music Live』(土 24:00-24:30)!

12月は、来年2024年1月11日(木)から上演されるミュージカル『スクールアイドルミュージカル』特集をお送りします。5週に渡り、『スクールアイドルミュージカル』のキャスト陣が週替わりで登場し、その魅力をお伝えしていきます!どうぞお楽しみに!







『ANISON EXPO supported by Bandai Namco Music Live』は、ランティスレーベルに限らず、レーベルの垣根を越えて、今注目の声優・アニソンアーティストが月替わりでパーソナリティをつとめ、自身が感銘を受けたルーツの楽曲、リリースの裏話など、出演者ごとに様々なテーマでトークを行います。さらに、音声サービスAuDeeでもスピンアウトコンテンツを配信していきます。(https://audee.jp/program/show/56016)

2023年12月は、5週に渡り、来年2024年1月11日(木)から上演されるラブライブ!シリーズ初のミュージカル『スクールアイドルミュージカル』のキャスト陣が週替わりで登場!それぞれの自己紹介やミュージカルのストーリーや音楽の魅力をたっぷりご紹介します。12月2日回は椿ルリカ役・堀内まり菜、滝沢アンズ役・関根優那、12月9日回は皇ユズハ役の浅井七海、三笠マーヤ役の佐藤美波、12月16日回は天草ヒカル役の春名真依、三笠マーヤ役の佐藤美波が出演!23日、30日の放送回は誰が出るかお楽しみに!また、『AuDee(オーディー)』では1分間でお送りする「1ミニッツトーク」を配信致します。

『スクールアイドルミュージカル』特集は12月の毎週土曜日の全5回。夜24時からの放送を、どうぞご期待ください。

【番組概要】





◇タイトル: 『ANISON EXPO supported by Bandai Namco Music Live』

◇放送日時: 毎週土曜24:00-24:30放送 ◇放送局 : TOKYO FM

◇出演者 : ミュージカル『スクールアイドルミュージカル』のキャスト陣

(12月2日 堀内まり菜&関根優那、12月9日 浅井七海&佐藤美波、

12月16日 春名真依&佐藤美波、12月23日、30日 未定)

◇AuDee: https://audee.jp/program/show/56016



