NakamuraEmiがオリジナル楽曲としては1年4カ月ぶりとなる新曲「究極の休日」を7月8日(土)にリリースすることが決定した。







「究極の休日」は人と比べることなくそれぞれの休日の過ごし方を大切にしてほしいというメッセージソング。NakamuraEmiが自身の休日でふと感じたことがきっかけで生まれた。

カップリングにはH Jungle with t「WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~」のカバーを収録。カバーは昨年よりプロデューサーのカワムラヒロシとの二人編成で全国各地で開催しているライブ「突然ONEMAN」シリーズで毎回様々な選曲で披露しており、ファンからも大好評の企画。今回収録される「WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~」はダウンタウンの出身地にちなんで昨年兵庫県で開催したライブで披露した楽曲で、NakamuraEmiがカバー楽曲をリリースするのは今回が初めてとなる。



そして今回のリリースは配信に加え、コロムビアミュージックショップとライブ会場限定で1000枚限定の8cmCDでリリースされることも決定した。CDは全てNakamuraEmiの直筆サイン入りとなっている。

また8cmCDが短冊と呼ばれていることもあり、7月7日(金)にCOTTON CLUBで開催される毎年恒例の七夕ライブ「七夕はここで。~2023~」の会場でCDの先行販売も決定している。CDはコロムビアミュージックショップ・会場ともに数量限定となるので、手にしたい方はお早めに。

コロムビアミュージックショップでは本日より予約もスタートしている。(https://shop.columbia.jp/shop/g/gS4919/)



「究極の休日」は6月19日(月)に放送されるJ-WAVE(81.3FM)「STEP ONE」(9:00~13:00)で初オンエアされることが決定しているので、こちらも是非チェックしてほしい。



【NakamuraEmiコメント】

誰かの楽しそうな休日の写真と、質素な自分の休日との差に、私の休日ってもしや寂しい?残念なのか?と一瞬比べてしまったことがきっかけで出来た曲です。

ONとOFFを上手にコントロールできる人もいれば、何もしないことが贅沢な時間の使い方の人もいるし、休みといえど仕事や家事や家族から目を離せない人もいる。きっと人の数ほど休み方があるのだと思います。でも自分の心が「ホッ」とする瞬間を知ってるのは自分だけ。マスクを外す生活が始まった今、せっかくだから沢山深呼吸してやりましょう。そして数時間でも数分でもあなただけの「究極の休日」がありますように!



<リリース情報>

■「究極の休日」

7月7日(金)8cmCDライブ会場先行販売

7月8日(土)配信・8cmCDリリース

【収録曲】

M1 究極の休日

M2 WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~ H Jungle with tカバー

M3 究極の休日(Instrumental)

Digital Single:COKM-44512



8cmCD:CEG-62





<CD予約ページ>

コロムビアミュージックショップ

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS4919/



<番組情報>

■J-WAVE(81.3FM)「STEP ONE」

毎週月曜~木曜 9:00-13:00

https://www.j-wave.co.jp/original/stepone/



<LIVE>

2023.6.20(火) ※SOLD OUT

THE SUN ALSO RISES vol.200

会場:F.A.D YOKOHAMA

時間:OPEN18:15 / START19:00

金額:前売¥4,000 / 当日未定 +1DRINK

出演:Hump Back,NakamuraEmi

編成:Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ

【お問い合わせ】

F.A.D YOKOHAMA (14:00~23:00)045-663-3842

http://www.fad-music.com/fad/?p=50244



2023.6.24(土) ※SOLD OUT

佐々木亮介弾き語り興行 "雷よ静かに轟け" 第二夜

会場:浅草フランス座演芸場東洋館

時間:OPEN 19:00 / START 19:30

金額:前売 / ¥4,800【指定席】

出演:佐々木亮介(a flood of circle),Guest:NakamuraEmi

編成:Vo.NakamuraEmi Gt.カワムラヒロシ

[問い合わせ]

VINTAGE ROCK std.

03-3770-6900 (平日12:00~17:00)



2023.7.1(土)

GLASSY MUSIC & 晩酌Bar ONEDAY presents

NakamuraEmi

MASSAN×BASHIRY

2 MAN LIVE in Fukuoka

会場:ROOMS

時間:OPEN19:00 / START19:30

金額:前売¥5000+1DRINK,当日: ¥5500+1DRINK

出演:NakamuraEmi,MASSAN×BASHIRY

編成:Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ

問合せ:glassymusic2015@gmail.com



2023.7.2(日)

NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 鹿児島

会場:鹿児島SR HALL

時間:OPEN/ 17:00 START/ 17:30

金額:¥5,000 + 1DRINK 【全自由】

編成:Vo.NakamuraEmi Gt.カワムラヒロシ

https://www.kagoshima-sr.jp/



2023.7.7(金)

NakamuraEmi COTTON CLUB「七夕はここで。~2023~」 ※SOLD OUT

会場:COTTON CLUB

時間:[1st.show] OPEN /17:00 START / 18:00

[2nd.show] OPEN /19:30 START / 20:30

<会場観覧予約受付開始日>

・ 一般(Web先行受付):5.27(土) 12:00~

http://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/nakamura-emi/

・一般(電話受付):5.29(月)12:00~ 03-3215-1555



2023.8.19(土)

COCALERO PRESENTS shake

会場:梅田Shangri-La

時間:OPEN17:30 / START18:00

金額:通常チケット¥5,000 / ペアチケット¥8,000 当日 未定+1DRINK

※小学生以上チケット必要

※未就学児入場不可

出演:NakamuraEmi / チプルソ

編成:Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ

[チケット]2023.7.1(土)10:00~発売開始

■モバイルサイトGREENS!チケット

https://sp.greens-corp.co.jp/

■チケットぴあ https://t.pia.jp/

■ローソンチケット https://l-tike.com/

■イープラス https://eplus.jp

[主催]アイデイ商事株式会社

企画:ONGR / 制作:株式会社グリーンズコーポレーション



2023.8.20(日)

NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 静岡

会場:静岡FREAKY SHOW

時間:OPEN/18:00 START/18:30

料金: ¥5,000(税込、ドリンク別)自由席

編成:Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ

〔チケット〕

オフィシャルファンクラブ『Nakamura Garage』チケット先行受付中

■受付期間:2023.6.10(土)19:00~6.18(日)23:59まで ※先着順ではなく抽選となります。

◆購入枚数制限:1会員様につき、1公演4枚まで

◆対象者:オフィシャルファンクラブ「Nakamura Garage」会員様 (同行者の方は非会員可)

https://nakamuragarage.com/

一般販売:2023年6.24(土)10:00~

企画/制作:Office Augusta / Bandwagon /JAILHOUSE

〔問い合わせ〕

JAILHOUSE TEL 052-936-6041



2023.9.23(土)、24日

中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2023

※NakamuraEmiの出演は23日(土)

会場:岐阜県中津川公園内特設ステージ(岐阜県中津川市茄子川1683-797)

時間:OPEN:10:00 / START:11:00(予定)

※雨天決行(荒天の場合は中止)

金額:1日入場券 ¥9,800

その他券種など詳しくは▼

http://solarbudokan.com/2023/ticket/

出演:NakamuraEmi and more…

編成:Vo.NakamuraEmi Gt.カワムラヒロシ

[チケット]

イープラス 3 次先行販売中

受付期間: 6.13(火) 18:00~7.2(日)23:59

受付 URL: https://eplus.jp/ntsb23/

【オフィシャルサイト】

http://solarbudokan.com



【Information】

Official HP:http://www.office-augusta.com/nakamuraemi/

日本コロムビア特設HP:http://columbia.jp/nakamuraemi/

Twitter:https://twitter.com/nakamura_emi

Instagram:https://www.instagram.com/nou.emi/?hl=ja

Facebook:https://www.facebook.com/NakamuraEmi.1982

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSepetubf/



