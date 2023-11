[TOKYO FM]

2023年11月19日(日)当日の生ラジオドラマの模様をSpotify他で配信!



TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』(日曜日17:00~17:55放送)では、11月19日(日)にアミュプラザみやざき(宮崎県宮崎市)で開催されたJOYFM×MRTラジオ公開イベント「ラジオのちから」 inアミュプラザみやざきにて生ラジオドラマと恒例の名刺配布を実施いたしました。生ラジオドラマには、JOYFMとMRTラジオのパーソナリティ陣も特別出演。今回の生ラジオドラマの模様は11/26(日)18時よりAuDee、Spotifyなど各種音声プラットフォームで配信します。どうぞお楽しみに。







『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』の「チーム安部礼司の大出張」、今回は11月19日(日)にアミュプラザみやざき(宮崎県宮崎市)で開催されたJOYFM×MRTラジオ公開イベント「ラジオのちから」 inアミュプラザみやざきへ。「ラジオのちから」とは、ラジオの持つ魅力を多くの方に知ってもらうべくAM/FMのライバル2局がタッグを組んだイベントで、生ラジオドラマにも、JOYFMの奥山真帆アナウンサーとMRTラジオの伊賀透浩アナウンサーが両局から出演しました。

チーム安部礼司が宮崎県へ出張するのは、2019年以来2度目。当日は2万人が来場し、宮崎にちなんだクイズを織り交ぜた生ラジオドラマに耳を傾けました。エンディングには、番組お馴染みの「日曜日に会おうよ」を大合唱し、生ラジオドラマ終了後は 事前抽選で当選したリスナーへの名刺配布も実施し、宮崎のリスナーたちとの交流を楽しみました。

なお、本生ラジオドラマの模様は、今週末11/26(日)17時~17時55分のレギュラー放送終了後18時よりAuDee、Spotify、その他各種音声プラットフォームで配信を開始します。



【『チーム安部礼司の大出張2023 in アミュプラザみやざき』概要】

日時:2023年11月19日(日)

チーム安部礼司によるステージは 14時~ 観覧自由・無料

チーム安部礼司の名刺交換は 15時~ 事前抽選制 https://www.tfm.co.jp/abe/miyazaki2023/

場所:JOYFM×MRTラジオ公開イベント「ラジオのちから」 inアミュプラザみやざき

宮崎駅西口 アミュ広場 特設ステージ

◇出演:安部礼司、飯野平太、大場嘉門、鞠谷アンジュ、雨越虹花

◇ゲスト:奥山真帆アナウンサー(JOYFM)、伊賀透浩アナウンサー(MRTラジオ)

◇放送日時: 毎週日曜17:00~17:55

◇放送エリア:TOKYO FMを含むJFN38局ネット

◇番組内容:ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いたラジオドラマ。番組連動オリジナルドラマ『平均的サラリーマン図鑑』、『そのとき、安部礼司』を「Spotify Music+Talk」で配信中。

◇番組サイト: https://www.tfm.co.jp/abe

◇安部礼司 公式ツイッター(@abe_average)

◇提供:日産自動車株式会社



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-12:16)