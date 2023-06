[日本コロムビア株式会社]





LEO今井が、ライブ会場でサウンドチェック中に、自身が率いるバンドLEO IMAIで演奏した「ファックミー」(前野健太原曲カバー)をラフに編集したパフォーマンスビデオ「ファックミー (sound check)」が公開された。



この「ファックミー (sound check)」は、当日オフィシャルカメラマンとしてリハーサルから立ち会っていたJun Tsuneda氏が、バンドメンバーの気づかないところで自発的に撮影し編集していたもので、バンドLEO IMAIのサウンドチェックのパフォーマンスのリアルな熱度が伝わる貴重な映像となっている。



来週6/20(火)大阪CONPASSを皮切りに、6/22(木)福岡INSA、6/28(水)東京FEVERの3カ所をめぐる3年8ヶ月ぶりのワンマンバンドツアー「Eastward Westward Tour 2023」がスタートする。



なお、LEO IMAIの「ファックミー」は、2019年に6組の敬愛するアーティストやバンドの楽曲をカバーした『6 Japanese Covers』に収録されている。





■LEO IMAI 「ファックミー (sound check)」視聴URL

https://youtu.be/vu34OVx0ed0







■公演情報

LEO IMAI “Eastward Westward Tour 2023”



大阪 6/20(火) 東心斎橋CONPASS (問)SMASH WEST 06-6535-5569

福岡 6/22(木) 福岡INSA (問)BEA 092-712-4221(平日12:00-16:00)

東京 6/28(水) 新代田FEVER (問)ADN STATE 050-3532-5600 (平日12:00-17:00)

全会場 18:30開場/19:00開演

▼出演

LEO IMAI [LEO今井 岡村夏彦 シゲクニ 白根賢一]

▼チケット

前売:5,500円(税込・ドリンク代別途)

チケット各プレイガイドで販売中

e+: https://eplus.jp/leoimai2023/

ぴあ:https://w.pia.jp/t/eastwardwestwardtour2023/

ローチケ:https://l-tike.com/leoimai/

Ticket Frog: https://ticket-frog.com/e/ewtour_2023





■リリース情報

●配信EP「Eastward Westward」

LEO今井

2023年4月21日配信

収録曲:

1. 東へ西へ (井上陽水カバー/1972年) Honda ZR-V e:HEV CMソング

2. Comet 新曲

3. Slug Trails 新曲

4. Tokyo Lights (Live at LIQUIDROOM, Tokyo) Bonus Track

試聴・ダウンロードはこちら:https://LEOIMAI.lnk.to/Eastward_Westward



■MV「東へ西へ」(井上陽水カバー)視聴URL

https://youtu.be/0nnbG3D_Ff8



●EP「6 Japanese Covers」

2019年7月24日(水)発売

COCP-40902 2,315円(税抜)・全9曲収録(ボーナストラック3曲含む)

収録楽曲

1. どだればち [原曲:人間椅子]

2. 夏の日の午後 [原曲:eastern youth]

3. ポテトサラダ [原曲:ZAZEN BOYS]

4. ヤングたかじん [原曲:呂布カルマ]

5. ファックミー [原曲:前野健太]

6. 雨 [原曲:ペトロールズ]

Bonus Tracks

7. Fandom (Remix For A Film)

8. Venom (Live at Bottom Line, Nagoya)

9. Karaoke (Live at Fever, Tokyo)

視聴・ダウンロードはこちら:https://LEOIMAI.lnk.to/6JapaneseCovers





■プロフィール

●LEO今井



日本・スウェーデン出身。イギリスでの生活を経て日本へ移住。

オルタナティヴを基盤にした無国籍な都市の日常を切り取るシンガーソングライター。その文学的、実験的な作風は、各都市で生活してきたVISITORとしての視点に溢れている。

2018年、自身の身体から湧き上がるメタル、グランジ、カントリーなどの音楽要素を自身のバンド、LEO IMAI (LEO今井 岡村夏彦 シゲクニ 白根賢一)で体現した5枚めのソロアルバム『VLP』を発表。2019年、eastern youth、ZAZEN BOYS、人間椅子、ペトロールズ、前野健太、呂布カルマらの原曲をカバーすることで、独自のヘヴィネスさを追求したカバーEP『6 Japanese Covers』を発表し、カバーバンド/アーティストとそれぞれ5都市で対バンライブを行い、赤坂BLITZのファイナル公演を含む6公演の自主企画ツーマン「大都会ツアー」を実施。

また、向井秀徳(ZAZEN BOYS)とのユニット「KIMONOS」、高橋幸宏、小山田圭吾、砂原良徳、TOWA TEI、ゴンドウトモヒコらとの「METAFIVE」の他、2022年春より、TESTSET(砂原良徳×LEO今井×白根賢一×永井聖一)としても活動中。

他に作曲(劇伴含む)/作詞家・翻訳作詞家(日本語/英語/スウェーデン語)としても活躍している。

http://www.leoimai.com

https://www.youtube.com/user/LeoImaiTube/featured

https://twitter.com/leoimai

https://www.instagram.com/leoimai.official/



