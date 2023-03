[株式会社丸井グループ]

丸井吉祥寺店・丸井錦糸町店 3月10日(金)~3月19日(日)



丸井吉祥寺店、丸井錦糸町店(株式会社丸井、本社:東京都中野区、代表取締役社長:青野 真博)は、店頭や店内イベントスペースにて、楽しみながら、知れる・学べる、そして備えられる体験型防災イベント「BOUSAI FES -OIOI防災フェス-」を開催いたします。







■ 「BOUSAI FES -OIOI防災フェス-」とは

2011年3月11日は東日本大震災が発生した日。

「BOUSAI FES -OIOI防災フェス-」は、「3.11」を含む全10日間、さまざまなコンテンツを通して、災害に対する意識の再起、有事の際、ご自身はもちろん、大切な人を守るアクションを起こすきっかけとなるイベントです。

前回開催に続き、2回目の開催となります。

テーマは「楽しさを通じて、知ろう・学ぼう・備えよう」。

緊急時にもっとも必要な防災食の試食や、日常使いから災害時にも役立つスリッパや除菌ミストなど雑貨の展示・販売などを行うほか、丸井錦糸町店では起震車による地震体験や放水訓練車による放水体験、丸井吉祥寺店では火災時の煙体験の開催を予定しています。



■出店企業一例

1.オクムラ(株式会社オクムラ)

〈防活スリッパ〉MLサイズ ¥3,300(税込)

普段履きで災害に備える「防活スリッパ」。中敷きには安全靴の耐踏み抜き性基準(※)に合格したシート入りなので、ガラス片や釘から足を守ります。左右どちらでもサッと履け、履き口は蓄光で暗闇でも履きやすい。普段はかかとを踏んでバブーシュタイプ、非常時にはかかとを上げてルームシューズタイプに履けます。



※耐踏み抜き性基準・・・クギなど鋭利な物が底を貫通し足裏へのケガを防ぐことを目的としたJIS規格



https://www.okumura-int.co.jp/

展開店舗:丸井吉祥寺店





2.ベジタルアドバンス(株式会社ベジタルアドバンス)

〈備蓄用栄養補給 ライフスープ〉 13.5g×7袋 ¥1,620(税込)

アレルギー特定原材料など28品目不使用のため、全国の保育施設や病院、介護施設からご注文をいただいています。

ビタミン・ミネラルがバランス良く配合されているので、忙しい方の日常での栄養補給にも好評です。

幅広い方に好まれるコンソメ味で、粉末タイプなので軽量・コンパクト、さらに調味料としてもいろいろアレンジができる便利なスープです。長期保存も可能です。

https://www.vegitaladvance.com/lifesoup

展開店舗:丸井錦糸町店





3.防災のセレクトショップ「セイショップ」(株式会社セイエンタプライズ)

サバイバルフーズは25年間の超長期保存が可能なおいしい非常食です。 ご家庭での非常食としてのほか、全国1,000以上の企業、自治体、団体が導入しています。 おかげさまでサバイバルフーズは発売から45周年を迎えます。丸井吉祥寺店、丸井錦糸町店で試食を行います。この機会にぜひお試しください。

https://www.seishop.jp/

展開店舗:丸井吉祥寺店・丸井錦糸町店



〈サバイバルフーズ「チキンシチュー」〉 ¥3,780(税込)

賞味期限25年のおいしい備蓄食です。



4.丸藤(株式会社丸藤)

http://www.marufuji.co.jp/

展開店舗:丸井吉祥寺店(本イベントでは展示のみ)



〈防災士の選んだ避難19点セット〉 ¥11,000(税込)





〈防災士が選んだ水に強い防災11点セット〉 ¥8,800(税込)





〈新・食・缶ベーカリー〉 ¥572(税込)





5.ヤマト(ヤマト株式会社)

〈OUTDOOR TAPE〉 50mm×3m ¥649(税込)

『アウトドアテープ』は平巻形状で薄くて軽くコンパクト、携帯にぴったりな布粘着テープです。 キャンプ、登山などのアウトドアはもちろん、防災備品、旅行などさまざまなシーンで活躍します。

https://www.yamato.co.jp/

展開店舗:丸井錦糸町店





6.吉野家(株式会社吉野家)

〈缶飯〉4種 各¥600(税込)

高機能玄米を使用し、栄養価も高い缶詰の牛丼「缶飯」。いざというときの備蓄にいかがでしょうか。

https://www.yoshinoya.com/

展開店舗:丸井吉祥寺店・丸井錦糸町店





7.陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食(日本ハムマーケティング株式会社)

https://www.nipponham-eshop.jp/

展開店舗:丸井錦糸町店



〈自衛隊員に人気!!ポークソーセージステーキ〉110g×20パック【常温】¥11,980(税込)





〈自衛隊員に人気!!煮込みハンバーグ〉115g×20パック【常温】¥11,980(税込)





〈自衛隊員に人気!!ヤキトリ〉 110g×20パック【常温】¥11,980(税込)





〈自衛隊員に人気!!鶏と根菜のうま煮〉 100g×20パック【常温】¥11,980(税込)







8.レスキューフーズ(ホリカフーズ株式会社)

〈レスキューフーズ一食ボックスカレーライス〉 380g ¥1,032(税込)

火や水がなくても温かい食事が摂れる!加熱キット付災害食。

https://www.foricafoods.co.jp/rescue-list

展開店舗:丸井錦糸町店





9.KODAWATARU(WATARUブリッジ株式会社)

〈【Made in TSUBAME(※)認証】純チタン製舌みがき クリンタン〉

ブラック、ホワイト 約縦13cm×横7cm×幅6.5mm/重さ6g ¥3,980(税込)

災害時でも、口腔内を清潔に保つことはさまざまな不調を防ぐことにつながります。「クリンタン」は、超薄型且つ軽量の純チタン製舌みがきなので持ち運びの負担とならず、防災バックに長期間入れておいても錆びません。またミニマルで継ぎ目のない一体成形なので、災害時でも布や少量の水でお手入れができ、汚れが残りにくい構造となっております。「クリンタン」は、一般社団法人 災害防止研究所が主催する「第4回防災グッズ大賞」にて「アイデア賞」を受賞いたしました。

https://kodawataru.com/

展開店舗:丸井吉祥寺店



※【Made in TSUBAME】・・・燕商工会議所では「メイド・イン・ツバメ」認定委員会として、商品の原産地と品質安全性を確認し、認定しています。お客さまのことを想い、丹精込めて製造された商品であること、 安心と高品質をお客さまに約束するマークです。







10.MIMC ONE(株式会社MIMC)

〈ハーブシャワーリフレッシャー〉 150mL ¥3,080(税込)

肌にも空間にも使えるニオイ対策のミネラルハーブスプレー。

すっきりとした香りのブレンドで、さわやかな空間に。

https://www.mimc.co.jp/shop/brand/ONE/

展開店舗:丸井吉祥寺店・丸井錦糸町店





11.NP FACTORY(日商印刷株式会社)

〈SONAE+α ソナエタ 〉21×14cm 約324g(グッズ込み) ¥3,850(税込)

いつものおでかけに+αの簡単防災セット。持ち運びに便利なコンパクトサイズの防災ポーチです。

緊急時すぐ役立つ防災アイテム12点が収納できる上、ポケットやゴムバンドによる豊富な収納スペースにより必要なものを+αで自分流にカスタマイズできます。デザインは選べる4パターンになっており、外見からは防災ポーチとはわからないかわいいデザインになっています。

一般社団法人 災害防止研究所が主催する 「第4回防災グッズ大賞」において「審査員特別賞」を受賞しました!

https://npfactory.com

展開店舗:丸井吉祥寺店





12.the snuggle shop(フィネクトパートナーズ株式会社)

〈お守りホイッスル effe pensiero〉 ¥3,410(税込)

「いつも」と「もしも」がひとつになった、笛のアクセサリーeffe。がれきの下からでも、人や救助犬に届きやすい音がなるおしゃれな救助笛です。災害時だけでなく、防犯にも役立ちます。





〈マグネ充電器〉 ¥12,628(税込)

塩水とマグネシウムの科学反応を利用した充電器です。スマートフォンのフル充電が約10回可能で、ランタンとしても使えます。





〈TRAVEL TOOTHBRUSH MISOKA FOR TO&FRO〉 ¥1,650(税込)

毛に施されたナノミネラルコーティングで、水だけで歯がツルツルになる歯磨き粉のいらない歯ブラシです。トラベルタイプは防災リュックに入れておくのに便利です。





■開催概要





開催場所:丸井吉祥寺店1Fイベントスペースおよび店頭、丸井錦糸町店1Fイベントスペースおよび店頭

開催期間:3月10日(金)~3月19日(日)

営業時間:10:30~20:00 ※最終日は18:00まで



※開催期間・開催場所などは変更になる場合がございます。詳しくは、店舗のHPをご覧ください

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため以下の取り組みを行っております

・スタッフのマスク着用

・入店前のアルコール消毒の実施

・十分なソーシャルディスタンスの確保

※ご入店時のアルコール消毒や、混雑時の入店制限へのご協力をお願いいたします



▼丸井吉祥寺店

https://www.0101.co.jp/016/



▼丸井錦糸町店

https://www.0101.co.jp/054/



▼丸井

https://www.0101.co.jp/























企業プレスリリース詳細へ (2023/03/09-15:46)