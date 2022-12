[Kenneth Research]



調査期間: 2022年11月15日―11月22日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 546の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 546



調査方法: 実地調査 214、 インターネット調査332



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: データセンター インフラストラクチャ管理市場の規模はどのくらいですか? 市場の成長見通しはどうですか?



世界のデータセンター インフラストラクチャ管理市場は、2021 年に約 72 億米ドルと評価されました。また、市場は11.5% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 280 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。市場の成長は、増加するインターネット プロトコル (IP) トラフィックと効果的なデータ トラフィック管理の必要性に基づいて計算されます。世界的に、コンシューマ IP トラフィックは 2017 ー2022 年の間に3 倍に増加し、25% 以上の CAGR で 1 か月あたり約 330 エクサバイトに達しました





質問: データセンター インフラストラクチャ管理 (DCIM) に関連する利点は何ですか?



DCIM は、管理者にデータセンターのパフォーマンスの包括的な見通しを提供し、エネルギー、機器、床面積を効率的に使用できるようにします。 他の利点のいくつかは次のとおりです-



データセンター機器の監視は、組織が交換の必要性があるかどうかを確認するのに役立ちます。 DCIM ソフトウェアは、IT 機器と、電源や冷却システムなどのサポート インフラストラクチャの両方を対象としています。

これは、将来の機器の状態を予測します。

DCIM により、組織はすべての IT 関連機器のエネルギー消費を測定できるため、エネルギーの使用量とコストを削減できます。

IT 部門が機器をリモートで監視できるようにします。





質問: データセンター インフラストラクチャ管理の需要が高まっている要因は何ですか?





2022 年現在、世界人口の 63% 以上がインターネットを使用しています。パンデミックと在宅勤務によるインターネット利用の急激な増加により、データセンターのインフラストラクチャ管理に対する需要が高まっています。

最新の調査によると、全組織の 88% 以上がデジタル トランスフォーメーション戦略をすでに実施しているか、実施を計画しています。 データセンターを使用すると、企業はデータから価値と洞察を引き出すことができます。 しかし、最新のデータセンターは非常に複雑で分散しています。 DCIM は、すべての物理インフラストラクチャ、IT 資産、ソフトウェア、およびアプリケーションを正確に追跡および管理できる統合管理プラットフォームを提供します。

140 億以上の IoT デバイスが接続されているため、膨大な量のデータを管理するには、効果的なデータ センター インフラストラクチャ管理が不可欠です。

現在、組織の 85% 以上がクラウドを使用しています。 クラウド オペレーターは、産業用グレードのデータ センター インフラストラクチャ管理 (DCIM) プラットフォームを使用して、ワークロードを監視および制御し、データ センターのエネルギーとコストを管理できます。

世界中のデータセンターの数は 7800 を超えています。リモートワークの傾向とテクノロジーに精通した社会の組み合わせにより、この数は今後数年間で増加すると予想されます。これが DCIM市場の成長を牽引しています。







詳細はこちらをご覧ください。: https://bit.ly/3YO45Ku



質問: データセンター インフラストラクチャ管理ビジネスの成長を制限する課題にはどのようなものがありますか?



DCIM アプリケーションを実装するための複雑な手順は、組織がナビゲートする必要がある大きな障害です。さらに、DCIM のツールと機能を使用するために必要なスキルセットを取得することの難しさ、およびサイバー攻撃の可能性は、市場の主要な課題の一部です。



質問: データ センター インフラストラクチャ管理市場はどのように分類されますか?



データ センター インフラストラクチャ管理市場は、データ センターの種類、コンポーネント、管理、およびエンド ユーザーに基づいて次のように分類されます。



1. データ センターの種類ーTier I、Tier II、Tier III、Tier IV



Tier II は、データ バックアップをホストするための費用対効果が高く信頼性の高いオプションを必要とする SMB にとって頼りになるオプションです。



2. コンポーネント – サービスとソリューションソリューションセグメントは、最大 12% のCAGR で拡大すると予想されます。 最新のデータセンターを管理するプロセスは、ビジネスからの多額の投資を必要とする一連の日常業務の増加で構成されています。 したがって、生産性を損なうことなく成長するビジネスに対応できる包括的なソリューションが切実に必要とされています。





3. 管理 – 資産、冷却、ネットワーク、電力、およびセキュリティ



資産セグメントは、調査期間中に世界のデータセンターインフラストラクチャ管理市場で顕著なシェアを保持すると予測されています。 データセンターには、サーバー、ルーター、スイッチ、その他のネットワーク機器など、多数のコンポーネントがあります。 これらの資産は、最小限のダウンタイムでデータセンターを稼働し続けるために効果的に管理する必要があります。 2021 年だけでも、企業の 75% 以上がダウンタイムの結果としてデータを失い、重大な機能停止の 38% 以上が人的ミスによるものでした。



4. エンドユーザー – IT、BFSI、ヘルスケア、その他



IT セクターの規模が拡大し、2023 年には 1.5 兆米ドル以上の収益が予測されるため、IT セグメントは今後数年間で最も急速に成長すると予想されます。



質問: データセンター インフラストラクチャ管理ビジネスをリードしている企業は?



Hewlett Packard Enterprise Company、Schneider Electric SE、Stulz GmbH、Vertiv Group Corp.、Delta Electronics, Inc.、CommScope Inc.、Siemens AG、Nlyte Software Limited、FNT GmbH、および Eaton Corporation plc は、主要企業の一部です。



質問: データセンター インフラストラクチャ管理の分野における最近の開発にはどのようなものがありますか?



Siemensの Integrated Data Center Management Suite (IDCMS) は、人的ミスを減らし、データセンターでの予期しないダウンタイムを防ぎます。Siemensは、データセンター業界における革新的なアプローチにより、 Frost & Sullivan から 「2022年 Company of the Year」として認められました。



第 20 回 World Cloud & Data Center Show は、2022 年 11 月にサウジアラビアのリヤドで開催されました。これは、サウジアラビアと世界中の IT リーダーが集まり、クラウドとデータセンター テクノロジの最新のイノベーションを目の当たりにし、議論しました。



質問:データセンターインフラストラクチャ管理市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、2035 年末までに世界のデータセンター インフラストラクチャ管理市場で最大のシェアを占めると予測されています。この地域では、2021 年にデータセンターで最大 22% の成長が目撃しました。アジア太平洋 (APAC) 地域の組織は、従業員の効率を改善し、意思決定をスピードアップするために、今後数年間で人工知能 (AI) システムへの支出を増やすことが予想されます。これは、データセンター インフラストラクチャ管理市場の成長にも影響を与えると予測されています。





