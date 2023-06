[日本コロムビア株式会社]





Deee-Lite のメンバーとしてデビューし、現在も世界的に活躍するTOWA TEIが、7月26日に7inchアナログ(クリアヴァイナル)としてリリースする「EAR CANDY」のセルフライナーとゲストヴォーカル原田郁子(クラムボン)、ラップで参加した高木完からのコメントが公開、さらにジャケット写真も公開された。

「EAR CANDY」は、9月6日(水)にリリースされる12thアルバム「TOUCH」からの先行カットとなっており、前作「LP」の続編となり豪華ゲストを多数迎えた「TOUCH」を象徴するような楽曲に、またSIDE-Bには、同じく9月6日(水)にリリースされる初の全編インスト・ソロアルバム「ZOUNDTRACKS」(11thアルバム)からの先行カットとなる「MUSE」が収録される。「MUSE」は、アキュイティー株式会社のブランドムービーにも起用されている極上トラックだ。

また、9月8日(金)には、石野卓球やtofubeatsなどの豪華ゲストを迎えたリリースパーティーを話題のZEROTOKYOで開催することも発表されたので、是非極上の音楽をご堪能いただきたい。





◆TOWA TEI セルフライナー





耳飴ってあるんだろうか、と考えながら「EAR CANDY」という曲名を思い付きました。2022年は、人生最多作曲しました。前作よりもインスト曲が増えています。この曲は制作の最後に思いついたもので、アルバムの中でも最も明るく、沢山の人が手伝ってくれました。女性二人以上に歌ってほしかった、なんとなくシンプルな歌詞で。一人目は、2000年に「火星」で一緒した原田郁子さん。そしてもう一人は、友人の娘の中学生キシャン。親子で最近「LITTLE BIG TREE」というユニットを組んだそうです。また、珍しく(ソロではセカンドアルバム以来)ラップも入れたいと思いました。そこで、年末に高木完ちゃんと会った時に一緒に歌詞を仕上げてくれないかと頼んだところ、快く引き受けてくれました。都内の一室で、ワインを飲みながら雑談をしながら非常に楽しかったです。また、B面には初めてのフルインストアルバムから一曲。ビニールの贅沢使いです。





20230525 TOWA TEI





◆高木完 コメント





思い起こせば1989。

TEI君と初めて会ったのがジャングルブラザーズの初来日芝浦インク。

その縁がYENとなって巡り巡ってほぼ35YEARS。

折しも来日中の密林兄弟アフリカベイビーバムと都内でカレーを食べYO!と

TEI君誘って当時のハナシで盛り上がってから数日後。

「今、ちょっとアイデアがあるのだけれど」と

録音参加の嬉しいINVITATION。

果たしてTEI寧に音がデザインされたTOWA TEI WORLDに

イキATARIバッタリ歴45の自分がその任に応えられるのか?

そんな思い持ちつつ音を聴きつつMTG。

テーマもさる事ながら

ティトプエンテのRAN KAN KANから始まって

喜びも悲しみも幾年月なキーワード多々教示。

気づいたらTOWA TEI WORLDに混ざってた!!!

完謝!!!!!!!!!





ラップ担当 高木完





◆原田郁子(クラムボン) コメント





火星(MARS)ぶりに、なんと23年ぶりに、テイさんとご一緒できました。ありがとうございます。

幸宏さんのことをすこし話して、歌の録音をしました。テイさんとの作業は、ロジカルな緻密さ、美意識をビシビシに感じながら、偶発的に起きたこと、inspiration、アソビに溢れていて、軽やか。音をデザインしていく感覚、その耳は、ほかのどなたも持ち得ない、磨きあげられたものだと、あらためて。

7incレコードうれしいな。耳にも飴ちゃん。EAR CANDY!ぜひ鳴らしてくださいね!





原田郁子





◆リリース情報

TOWA TEI 「ZOUNDTRACKS」

仕様:CDアルバム※同日デジタルリリース

品番:MBCD-2311

価格:¥3,520(税込)

収録曲:「MUSE」(アキュイティー株式会社 ブランドムービーに起用)

他全12曲

ジャケットARTWORK: ON AIR





TOWA TEI 「TOUCH」

仕様:CDアルバム/アナログ・緑盤

品番:COCB-54360/COJA-9480

価格:¥3,520(税込)/ ¥4,400(税込)

収録曲:「EAR CANDY」 他全12曲

参加アーティスト:細野晴臣 高橋幸宏 高木完 原田郁子 水原佑果 TAPRIKK SWEEZEE 清水靖晃 ゴンドウトモヒコCORNELIUS 森俊二 TUCKER カシーフ 他

ジャケットARTWORK: SUSUMU KAMIJO





TOWA TEI 「EAR CANDY」

SIDE-A「EAR CANDY」/ SIDE-B「MUSE」

発売日:7月26日

仕様:7inchアナログ・クリアヴァイナル

品番:COKA-94

価格:¥1,980(税込)





◆TOWA TEI イベント出演

9/8 (金) :「TOWA TEI TOUCH RELEASE PARTY」@ZEROTOKYO

出演アーティスト:TOWA TEI、石野卓球、tofubeats、高木完、他

前売りチケット:https://zerotokyo.zaiko.io/e/TOWATEITOUCHRELEASEPARTY





10/21(土) :「TTTB」@KYOTO METRO

出演アーティスト:TOWA TEI、tofubeats、他





◆プロフィール



【TOWA TEI / テイ・トウワ】

1990年に Deee-Lite のメンバーとして、アルバム『World Clique』で全米デビュー。

現在、12枚のソロアルバム、3枚の Sweet Robots Against the Machine 名義、METAFIVE のアルバム等がある。その他に、2013年9月から現在に到るまで、東京・青山にある INTERSECT BY LEXUS -TOKYO の店内音楽監修。NHK ドキュメンタリー番組「草間彌生 わが永遠の魂」の音楽を担当。2018年、YMO結成40周年アルバム「ノイエ・タンツ」企画監修デザインなど。2019年、細野晴臣氏50周年記念ドキュメンタリー映画『NO SMOKING』及び2021年『SAYONARA AMERICA』のキービジュアルを五木田智央氏と担当。高橋幸宏氏ベストアルバム『GRAND ESPOIR』のアートディレクションも共に担当した。2021年は10枚目の『LP』海外リリースに続き『EP』で締め括る。2022年はtofubeatsリミックス集 『REFLECTION REMIXES』にてアルバムリードトラック「REFLECTION (feat. 中村佳穂) [TOWA TEI REMIX]」を担当した。2023年、9月6日に初の全編インスト・ソロアルバム『ZOUNDTRACKS』、前作LP続編の『TOUCH』を 2枚同時発売する。





<TOWA TEI WEB>

OFFICIAL http://www.towatei.com

日本コロムビア https://columbia.jp/artist-info/towatei/

MACH https://mach-store.stores.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/14-19:46)