3月6日(月)~3月20日(月)まで開催



有楽町マルイ(株式会社丸井、本社:東京都中野区、代表取締役:青野 真博)は、各ショップでのお買物やさまざまな体験ブース、特別展示など通じ、「好き」「うれしい」「楽しい」に出会っていただくイベント「N・E・Oフェス~あたらしくて、地球にやさしい、わたしたちのフェス~」を開催いたします。







「N・E・Oフェス」とは、「かわいい」「カッコいい」「おいしい」などの「好き!」なものをお買物していただいたり、さまざまなイベントを通じ、より良いライフスタイルを実現するための選択肢を発見、体感いただくイベントです。「N・E・Oフェス」でしか出会えないようなレアなイベントも、期間限定で開催いたします。



■店内演出もN・E・Oフェス仕様に





有楽町マルイの1Fエントランスでは、「エシカルフラワー*¹」で制作された「エシカルマウンテン」が登場し、皆さまをお出迎えします。また、各フロアのエスカレーターサイドもエシカルフラワーでの演出を実施し、店内がお花の装飾で満たされます。なお、こちらの花は、一部生産者の方から提供された花を使用しています。

*¹エシカルフラワー:「廃棄されてしまう草花」「市場の規格を満たさない規格外品」を使ったドライフラワーのこと



制作・施工:株式会社 ethica(エシカ)

廃棄されてしまう草花をアップサイクルし「エシカルフラワー」として制作・販売・イベントなどを行っています



■イベント・ポップアップストア一例

Well-being Village(2Fコンセプトショップス内)

女性の健康課題にフォーカスしたフェムテックイベント「Well-being Village」を開催いたします。「フェムテック」「ウエルネス」に関連する商品やサービスを取り扱うブランドが出店いたします。

日時:3月12日(日)まで

※イベントによって開催期間が異なります



Tacos Cafe × Howdy(1F カレンダリウム1)

サステナブルな食材でつくったタコスを提供する「Tacos Cafe」がポップアップで登場いたします!

日時:3月13日(月)~3月26日(日)



サイズ豊富でぴったりが見つかるパンプス【velikoko、An ideal、Kesou】(2Fシューズ売場イベントスペース)

19.5~27.0cmのサイズを取り揃えたパンプスブランドが、期間限定で出店いたします。

日時:3月13日(月)~3月29日(水)



シオリーヌさん、つくしさんトークセッション(有楽町マルイ3Fスタジオ01より配信)

助産師兼性教育YouTuber「シオリーヌさん」とシオリーヌさんのパートナーである「つくしさん」が「ジェンダーバイアスに縛られない」というテーマのもと、有楽町マルイのインスタグラムでライブ配信をいたします。

※閲覧は配信のみとなります

日時:3月12日(日)13:00~14:00(予定)

https://instagram.com/yurakuchomarui_official/



書家 玲泉さん「書道ライブパフォーマンス」(有楽町マルイ5Fエスカレーター前)

書道家 玲泉さんによる書道ライブパフォーマンスを開催いたします。パフォーマンス終了後、先着20名さま限定にお好きな文字を一文字書いていただけるイベントも実施いたします。

パフォーマンス日時:3月18日(土)1.13:00~、2.15:00~

19日(日)1.14:00~







「THE BEST OF HAPPINESS」ポストカードをプレゼント(2Fコンセプトショップスほか)

3月8日(水)の国際女性デー、20日(月)の国際幸福デーに合せ、各日限定で人気イラストレーター「Aki Ishibashi」がデザインしたポストカードを各日先着1,000名さまに配布いたします。



One Week for Well-being(5Fイベントスペースほか) 3月18日(土)から、「笑顔測定器」体験、トークセッション、セミナー、健康プログラムや「ボッチャ」体験(予定)など「Well-being」を学べるイベントを実施いたします。また、3月6日(月)から、6Fエスカレーターサイドでの展示では、「Well-being」に取り組んでいる企業の取り組み内容を幅広くご紹介いたします。





そのほか、期間中にさまざまなイベントを実施いたしますので、詳しくはイベントホームページをご覧ください!



※開催期間は各イベントによって異なりますので、イベントホームページをご確認ください

https://www.0101.co.jp/yurakucho_neofes/yurakucho_neofes.pdf



※ご入店時のアルコール消毒や、混雑時の入店制限へのご協力をお願いいたします

※コロナウイルス感染症拡大防止のため以下の取り組みを行っております

・スタッフのマスク着用

・入店前のアルコール消毒の実施

・十分なソーシャルディスタンスの確保



