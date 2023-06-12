時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

Dizzy Sunfist、発売中の新譜ミニアルバムより、T…

Dizzy Sunfist、発売中の新譜ミニアルバムより、TVアニメ「マイホームヒーロー」エンディングテーマ「Decided」のリリックビデオを公開。あやぺたのコメントも到着！

［日本コロムビア株式会社］



Dizzy Sunfistが、現在放送中のTVアニメ『マイホームヒーロー』エンディングテーマである「Decided」のリリックビデオを公開した。なお、「Decided」はDizzy Sunfistの新作ミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』に収録されている。さらにあやぺた（Vo.Gu）から「Decided」リリックビデオへのコメントも到着。アニメの書き下ろしを初めて体験したDizzy Sunfistが、主人公に想いを重ねて書き上げた「Decided」のリリックビデオを是非ご覧ください。


■あやぺたコメント
どんなに弱くても、守るべきもののためならば誰だって強くなれる。
そんな思いを噛み締めながら書きました！是非聴いてください！


■Dizzy Sunfist 「Decided」Official Lyric Video視聴URL
https://www.youtube.com/watch?v=ufZ5u7z-PwA



■TVアニメ「マイホームヒーロー」ノンクレジットED映像
エンディングテーマ：「Decided」/ Dizzy Sunfist
https://www.youtube.com/watch?v=q1c7FGb6R9Y
※TVアニメ「マイホームヒーロー」HP: https://myhomehero-anime.com/


■MV視聴URL
「Punk Rock Princess」 https://www.youtube.com/watch?v=zN5M31BKyrk
「そばにいてよ」 https://www.youtube.com/watch?v=OFOlFsnZ24Y


■リリース情報
●2023年5月24日（水）発売

Dizzy Sunfist
COCP-42010 ￥1,500（税抜￥1,364）
01. Going Phycho
02. Punk Rock Princess
03. そばにいてよ
04. Yesterday
05. Carry On
06. Decided （TVアニメ「マイホームヒーロー」エンディングテーマ）
★STREAMING & DOWNLOAD：https://DizzySunfist.lnk.to/PUNK_ROCK_PRINCESS


■Dizzy Sunfist自主企画「SUNNY CIRCUS」今年は大阪と東京で開催！
SUNNY CIRCUS 2023 in OSAKA
8/11(金祝) GORILLA HALL OSAKA
13:00 OPEN / 14:00 START
SUNNY CIRCUS 2023 in TOKYO
9/3(日) Zepp Shinjyuku
13:00 OPEN / 14:00 START


■ツアー情報
Dizzy Sunfist “PUNK ROCK PRINCESS” TOUR 2023-24
2023年
6/18(日)　渋谷CLUB QUATTRO [Guest: locofrank / STOMPIN’ BIRD]
6/21(水) 名古屋CLUB QUATTRO [Guest: Enth / Suspended 4th]
6/23(金) 大阪BIGCAT [Guest: GOOD4NOTHING / ヤバイTシャツ屋さん]
7/13(木) 千葉LOOK
7/17(月祝) 新潟GOLDEN PIGS RED
7/18(火) 金沢vanvan V4
8/5(土) 水戸ライトハウス
8/24(木) 仙台MACANA
8/25(金) 秋田SWINDLE
9/22(金) 札幌 Bessie Hall
9/27(水) 富山SOUL POWER
9/28(木) 長野CLUB JUNK BOX
10/11(水) 神戸太陽と虎
10/13(金) 高松DIME
10/14(土) 松山Wstudio RED
11/7(火)　広島ALMIGHTY
11/18(土) 横浜FAD
12/10(日) 京都MUSE
12/19(火) 鹿児島SR-Hall
12/20(水) 熊本Django
12/22(金) 福岡BEAT STATION
To be continue on 2024
[全公演対バン出演有り（後日発表）]
全公演一般発売中
※ツアー詳細はこちら: https://dizzy-sunfist.com/live/


■配信リリース情報
●配信中
Dizzy Sunfist
配信シングル「Decided (TV Ver.)」
★STREAMING & DOWNLOAD：https://DizzySunfist.lnk.to/Decided_TVver


■Dizzy Sunfist Official HP
https://dizzy-sunfist.com
★日本コロムビアレーベルページ：https://columbia.jp/artist-info/dizzysunfist/


■Official SNS
Twitter: @_Dizzy_Sunfist_
Instagram: @dizzysunfist_official
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtLYoRYXQsLlTUAqvd_H3WQ
LINE: https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=dizzy_sunfist

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/12-18:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
6月号の特集は「変わる東南アジア」。 日本は真の意味で「対等の関係」を目指さねばならない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ