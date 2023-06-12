Dizzy Sunfist、発売中の新譜ミニアルバムより、T…
［日本コロムビア株式会社］
Dizzy Sunfistが、現在放送中のTVアニメ『マイホームヒーロー』エンディングテーマである「Decided」のリリックビデオを公開した。なお、「Decided」はDizzy Sunfistの新作ミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』に収録されている。さらにあやぺた（Vo.Gu）から「Decided」リリックビデオへのコメントも到着。アニメの書き下ろしを初めて体験したDizzy Sunfistが、主人公に想いを重ねて書き上げた「Decided」のリリックビデオを是非ご覧ください。
■あやぺたコメント
どんなに弱くても、守るべきもののためならば誰だって強くなれる。
そんな思いを噛み締めながら書きました！是非聴いてください！
■Dizzy Sunfist 「Decided」Official Lyric Video視聴URL
https://www.youtube.com/watch?v=ufZ5u7z-PwA
■TVアニメ「マイホームヒーロー」ノンクレジットED映像
エンディングテーマ：「Decided」/ Dizzy Sunfist
https://www.youtube.com/watch?v=q1c7FGb6R9Y
※TVアニメ「マイホームヒーロー」HP: https://myhomehero-anime.com/
■MV視聴URL
「Punk Rock Princess」 https://www.youtube.com/watch?v=zN5M31BKyrk
「そばにいてよ」 https://www.youtube.com/watch?v=OFOlFsnZ24Y
■リリース情報
●2023年5月24日（水）発売
Dizzy Sunfist
COCP-42010 ￥1,500（税抜￥1,364）
01. Going Phycho
02. Punk Rock Princess
03. そばにいてよ
04. Yesterday
05. Carry On
06. Decided （TVアニメ「マイホームヒーロー」エンディングテーマ）
★STREAMING & DOWNLOAD：https://DizzySunfist.lnk.to/PUNK_ROCK_PRINCESS
■Dizzy Sunfist自主企画「SUNNY CIRCUS」今年は大阪と東京で開催！
SUNNY CIRCUS 2023 in OSAKA
8/11(金祝) GORILLA HALL OSAKA
13:00 OPEN / 14:00 START
SUNNY CIRCUS 2023 in TOKYO
9/3(日) Zepp Shinjyuku
13:00 OPEN / 14:00 START
■ツアー情報
Dizzy Sunfist “PUNK ROCK PRINCESS” TOUR 2023-24
2023年
6/18(日) 渋谷CLUB QUATTRO [Guest: locofrank / STOMPIN’ BIRD]
6/21(水) 名古屋CLUB QUATTRO [Guest: Enth / Suspended 4th]
6/23(金) 大阪BIGCAT [Guest: GOOD4NOTHING / ヤバイTシャツ屋さん]
7/13(木) 千葉LOOK
7/17(月祝) 新潟GOLDEN PIGS RED
7/18(火) 金沢vanvan V4
8/5(土) 水戸ライトハウス
8/24(木) 仙台MACANA
8/25(金) 秋田SWINDLE
9/22(金) 札幌 Bessie Hall
9/27(水) 富山SOUL POWER
9/28(木) 長野CLUB JUNK BOX
10/11(水) 神戸太陽と虎
10/13(金) 高松DIME
10/14(土) 松山Wstudio RED
11/7(火) 広島ALMIGHTY
11/18(土) 横浜FAD
12/10(日) 京都MUSE
12/19(火) 鹿児島SR-Hall
12/20(水) 熊本Django
12/22(金) 福岡BEAT STATION
To be continue on 2024
[全公演対バン出演有り（後日発表）]
全公演一般発売中
※ツアー詳細はこちら: https://dizzy-sunfist.com/live/
■配信リリース情報
●配信中
Dizzy Sunfist
配信シングル「Decided (TV Ver.)」
★STREAMING & DOWNLOAD：https://DizzySunfist.lnk.to/Decided_TVver
■Dizzy Sunfist Official HP
https://dizzy-sunfist.com
★日本コロムビアレーベルページ：https://columbia.jp/artist-info/dizzysunfist/
■Official SNS
Twitter: @_Dizzy_Sunfist_
Instagram: @dizzysunfist_official
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtLYoRYXQsLlTUAqvd_H3WQ
LINE: https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=dizzy_sunfist
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/12-18:46）
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