Dizzy Sunfistが、現在放送中のTVアニメ『マイホームヒーロー』エンディングテーマである「Decided」のリリックビデオを公開した。なお、「Decided」はDizzy Sunfistの新作ミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』に収録されている。さらにあやぺた(Vo.Gu)から「Decided」リリックビデオへのコメントも到着。アニメの書き下ろしを初めて体験したDizzy Sunfistが、主人公に想いを重ねて書き上げた「Decided」のリリックビデオを是非ご覧ください。





■あやぺたコメント

どんなに弱くても、守るべきもののためならば誰だって強くなれる。

そんな思いを噛み締めながら書きました!是非聴いてください!





■Dizzy Sunfist 「Decided」Official Lyric Video視聴URL

https://www.youtube.com/watch?v=ufZ5u7z-PwA







■TVアニメ「マイホームヒーロー」ノンクレジットED映像

エンディングテーマ:「Decided」/ Dizzy Sunfist

https://www.youtube.com/watch?v=q1c7FGb6R9Y

※TVアニメ「マイホームヒーロー」HP: https://myhomehero-anime.com/





■MV視聴URL

「Punk Rock Princess」 https://www.youtube.com/watch?v=zN5M31BKyrk

「そばにいてよ」 https://www.youtube.com/watch?v=OFOlFsnZ24Y





■リリース情報

●2023年5月24日(水)発売



Dizzy Sunfist

COCP-42010 ¥1,500(税抜¥1,364)

01. Going Phycho

02. Punk Rock Princess

03. そばにいてよ

04. Yesterday

05. Carry On

06. Decided (TVアニメ「マイホームヒーロー」エンディングテーマ)

★STREAMING & DOWNLOAD:https://DizzySunfist.lnk.to/PUNK_ROCK_PRINCESS





■Dizzy Sunfist自主企画「SUNNY CIRCUS」今年は大阪と東京で開催!

SUNNY CIRCUS 2023 in OSAKA

8/11(金祝) GORILLA HALL OSAKA

13:00 OPEN / 14:00 START

SUNNY CIRCUS 2023 in TOKYO

9/3(日) Zepp Shinjyuku

13:00 OPEN / 14:00 START





■ツアー情報

Dizzy Sunfist “PUNK ROCK PRINCESS” TOUR 2023-24

2023年

6/18(日) 渋谷CLUB QUATTRO [Guest: locofrank / STOMPIN’ BIRD]

6/21(水) 名古屋CLUB QUATTRO [Guest: Enth / Suspended 4th]

6/23(金) 大阪BIGCAT [Guest: GOOD4NOTHING / ヤバイTシャツ屋さん]

7/13(木) 千葉LOOK

7/17(月祝) 新潟GOLDEN PIGS RED

7/18(火) 金沢vanvan V4

8/5(土) 水戸ライトハウス

8/24(木) 仙台MACANA

8/25(金) 秋田SWINDLE

9/22(金) 札幌 Bessie Hall

9/27(水) 富山SOUL POWER

9/28(木) 長野CLUB JUNK BOX

10/11(水) 神戸太陽と虎

10/13(金) 高松DIME

10/14(土) 松山Wstudio RED

11/7(火) 広島ALMIGHTY

11/18(土) 横浜FAD

12/10(日) 京都MUSE

12/19(火) 鹿児島SR-Hall

12/20(水) 熊本Django

12/22(金) 福岡BEAT STATION

To be continue on 2024

[全公演対バン出演有り(後日発表)]

全公演一般発売中

※ツアー詳細はこちら: https://dizzy-sunfist.com/live/





■配信リリース情報

●配信中

Dizzy Sunfist

配信シングル「Decided (TV Ver.)」

★STREAMING & DOWNLOAD:https://DizzySunfist.lnk.to/Decided_TVver





■Dizzy Sunfist Official HP

https://dizzy-sunfist.com

★日本コロムビアレーベルページ:https://columbia.jp/artist-info/dizzysunfist/





■Official SNS

Twitter: @_Dizzy_Sunfist_

Instagram: @dizzysunfist_official

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtLYoRYXQsLlTUAqvd_H3WQ

LINE: https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=dizzy_sunfist



