舞台『芸人交換日記』本日よりファンクラブ先行受付スタート!2024年2月20日(火)~25日(日) TOKYO FMホール



TOKYO FMでは、2024年2月20日(火)~25日(日)の6日間、鈴木おさむ企画・脚本・演出による主催公演『芸人交換日記』を上演します。本作は、鈴木おさむ原作の舞台の再演で、放送作家キャリア最後の公演となります。主演は『SCHOOL OF LOCK!』(平日22:00~/TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット)でパーソナリティをつとめる小森隼(GENERATIONS)、そして『JUMP UP MELODIES』(金)13:00~14:55で鈴木おさむとともにパーソナリティをつとめる陣(THE RAMPAGE)の2人。

さらに、本公演の客演に、舞台初挑戦となるアンジェリーナ1/3 (Gacharic Spin)が決定しました。本日より、ファンクラブ先行チケットも販売スタートしました。どうぞ、ご期待ください。











本作の原作、『芸人交換日記~イエローハーツの物語~』は、鈴木おさむが2009年から連載していた作品を2011年に小説として発表したもの。その後、舞台や朗読劇、映画と様々なメディア展開をしてきました。

鈴木おさむ企画・脚本・演出舞台『芸人交換日記』、主演の小森隼、陣、さらに今回、アンジェリーナ1/3 (Gacharic Spin)の客演が決定。アンジェリーナ1/3から下記のコメントが届きました。



アンジェリーナ1/3 (Gacharic Spin)

出演についての意気込みを…と言われたのですが1時間経っても上手く言葉が綴れず、書いては消してを繰り返しています。

私にとって初めての舞台が、鈴木おさむさんにとって最後の舞台になります。正直、お話を頂いた時こんなに大切な舞台に私なんかでいいんでしょうか…と。だけど、おさむさんの想いを聞き、作品を読んでから、私自身の想いも溢れてしまいました。作品に出てくるイエローハーツというコンビの甲本という人物は、どこか自分の亡くなった父と重なって、若い頃の父はこんな人だったんじゃないかなぁとそんな事を勝手に考えながら小説を読み終える頃には目頭がとても熱くなっていました。言いたい事は書ききれないほどありますが、私が大切にしたい事の答えが、芸人交換日記には詰まっています。初めての舞台。鈴木おさむさんはじめ、関わってくださる沢山の方々。芸人交換日記が大好きな皆様に、想いが届くよう精一杯演じさせて頂きます。





【開催概要】

タイトル:鈴木おさむ企画・脚本・演出 舞台『芸人交換日記』

開催日時:2024年2月20日(火)~25日(日)

開催場所:TOKYO FMホール(千代田区麹町1-7)

出演:小森隼(GENERATIONS)、陣(THE RAMPAGE)、アンジェリーナ1/3 (Gacharic Spin)

企画・脚本・演出:鈴木おさむ

主催:TOKYO FM

後援:ゴーイングメリー、LDH

特設ホームページ:https://www.tfm.co.jp//geinin_koukannikki

<チケット販売スケジュール>

オフィシャルファンクラブ先行:11/17(金)13:00~11/21(火)23:00

■GENERATIONS OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約:URL手配中

■THE RAMPAGE OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約:URL手配中

■EXILE TRIBE FAMILY先行抽選予約:URL手配中

■Gacharic Spin FC先行:https://l-tike.com/st1/elzb2ah72728ymh9gzfw

オフィシャル先行受付:23/12/1(金)13:00~12/10(日)23:59

チケット一般発売:24/1/20(土)10:00~

ローソンチケット:https://l-tike.com/koukannikki/



TOKYO FM『JUMP UP MELODIES』番組概要

放送時間:(金)13:00~14:55

放送局:TOKYO FM

パーソナリティ:鈴木おさむ、陣(THE RAMPAGE)

番組内容:人気放送作家としてコンテンツの今を創り続けている鈴木おさむと、次世代を担うアーティストTHE RAMPAGEのリーダー・陣が、「急上昇なトピック」を届ける2時間のプログラム。旬なゲストが語る、ここでしか聴けない貴重秘話から、いまSNSを中心に話題となっている注目の音楽まで、金曜昼に「今」をフル充電!



