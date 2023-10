[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

11/9(木)初心者or中級者向け無料セミナー「日本語基礎講座 ~「てあげる」「てもらう」「てくれる」をマスター ~」



株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は11月9日(木)、日本語が母語でない方を対象とした無料のオンラインセミナー「日本語基礎講座 基礎から実践まで ~「てあげる」「てもらう」「てくれる」をマスター ~」を開催いたします。



Creek & River Co., Ltd.(C&R)will hold the seminar “Learn Basic Japanese From Basic to Practice -Mastering Giveてあげる, Receive てもらう, and Do for てくれる-” on November 9th, Thursday.





日本語が母語でない方にとって自然に使うことが難しい「~てもらう」「~てあげる」「~てくれる」といった表現。これらの表現はいつ使って、いつ使わないか、明確にわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回のセミナーでは、そんな「~てもらう」「~てあげる」「~てくれる」にフォーカスしたセミナーを開催いたします。



まずはこれらの表現を理解する上で重要な「ウチ」と「ソト」の概念をご説明し、「もらう」「あげる」「くれる」の確認をおこないます。そしてメインテーマである、「~てもらう」「~てあげる」「~てくれる」については、例文を交えながら文型と意味を整理した後、練習問題で「て形+授受表現」の理解をより深めていただく予定です。また、後半では、「~てもらう」「~てあげる」「~てくれる」の機能を踏まえ、それらをいつ使い、いつ使わないのが自然なのか、実際のシチュエーションについて考えます。さらに、頻繁に使われる「~てもらう」「~てあげる」「~てくれる」の敬語表現についても学んでいただきます。日本語の初級から初中級におすすめの本セミナー。身につけた日本語の知識をさらに練習し、よりスムーズな日本語の表現をめざしましょう。



In the third seminar, we will study “to receive something”, “to give something to you”, and “to do something for you”.

These expressions are actually difficult to learn to use naturally. Do you know when to use these and when not to use them?



In this seminar, we will start by explaining the concepts of “uchi” and “soto”, which are important in understanding “receive”, “give”, and “do for a person”. We will confirm that the listener is willing to give the item to us.



We will then organize the sentence patterns and meanings of the main themes, “to receive,” “to give,” and “to do for” using example sentences. Take the practice questions and master the te form + give/receive expressions.



In the second half, we will consider the functions of “to receive,” “to give,” and “to do for” and consider when to use them and when not to use them, using actual situations. In addition, you will learn the frequently used honorific expressions “~te ageru”, “~te morau”, and “~te kureu”.



This seminar is for beginner to pre-intermediate students. Let’s further practice the Japanese knowledge we have acquired and aim to use Japanese more smoothly.



<セミナーの内容>

1. Uchi and Soto

2. 「あげる、もらう、くれる」の復習

3. 「てあげる、てもらう、てくれる」の基礎

4. 「てあげる、てもらう、てくれる」の実践:使うケース、使ってはいけないケース



[Topics Covered]

1. Uchi and Soto

2. Review of “give, receive, do for”

3. The basics of “I’ll give you, I’ll receive from you, I’ll do for you”

4. Practicing “I’ll give you, I’ll receive from you, I’ll do for you”: Cases in which to use it and cases in which you should not use it.



日本語基礎講座 基礎から実践まで ~「てあげる」「てもらう」「てくれる」をマスター ~





■日時

2023年11月9日(木)19:00~20:00



■場所

オンライン開催(Zoom)



■登壇者



神谷 玲 氏

高校時代から言語に興味を持ち大学でスペイン語を専攻、留学をきっかけに日本語を教えることを目指す。2019年に日本語教育能力検定試験に合格した後、翌年から名古屋の日本語学校で非常勤講師として技能実習生を担当し、数々の学生を企業に送り出した。大学卒業後は、南山大学大学院で第二言語としての日本語の文法習得について研究し、修士論文を執筆。在学時にはアメリカの大学で日本語のオンライン補修クラスも担当した。修士課程修了後は、大手メーカーで法人営業を担当。現在は、ビジネス人材向け、学生向けに日本語指導を行う傍ら、日本語の文法や教え方について精力的にメディア発信をおこなう。



■対象

初級および初中級レベルの日本語を勉強している人向け



■参加費

無料



■定員

100名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「日本語基礎講座」セミナー担当

Email:inquiry.prolang@hq.cri.co.jp



Outline of the event







■Date and time

2023/11/9(THU) 19:00~20:00



■Place

Online (Zoom)



■Speaker



Rei Kamiya

Kamiya-sensei has been interested in languages since high school and majored in Spanish at university, aiming to teach Japanese after studying abroad. After passing the Japanese Language Teaching Competency Test in 2019, she began working as a part-time lecturer at a Japanese language school in Nagoya, where she oversaw technical intern trainees and helped many students get work in companies.After graduating from university, she studied Japanese grammar acquisition as a second language at Nanzan University Graduate School and wrote her master’s thesis. When she was in school, she also taught online Japanese language supplementary classes at an American university.

After completing her master’s course, she oversaw corporate sales at a major manufacturer. Currently, while teaching Japanese to businesspeople and students, she is also actively producing information on Japanese grammar and teaching methods.



■Participants

For people studying Japanese at a Basic and Pre-Intermediate Level



■Entry fee

free



■Capacity

100 people



■Organizer

CREEK and RIVER Co., Ltd.

https://www.cri.co.jp



【Contact】

CREEK & RIVER Co., Ltd.

Email:inquiry.prolang@hq.cri.co.jp



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業(派遣・紹介)、プロデュース事業(開発・請負)、ライツマネジメント事業(知的財産の企画開発・流通)を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャーの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



The C&R Group, including Creek & River Co., Ltd, is active in 18 fields: TV/movies, games, web, advertising/publishing, artists/authors, medical, IT, legal, accounting, architecture, fashion, food, computer science, performing arts, life sciences, athletes, CXO, and agriculture.



Webサイト:https://www.cri.co.jp/

X(旧Twitter):https://twitter.com/creekcrv

Facebook:https://www.facebook.com/creekandriver

note:https://note.com/creek



