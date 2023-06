[日本コロムビア株式会社]







Deee-Lite のメンバーとしてデビューし、現在も世界的に活躍するTOWA TEIが、「ZOUNDTRACKS」と「TOUCH」というアルバム2作品を同時に9月6日(水)に発売することが決定した。「TOUCH」は、細野晴臣、清水靖晃、原田郁子(クラムボン)、高木完などの豪華ゲストを迎え、ラウンジというフィールドの先駆けであるTOWA TEIらしい、室内でも屋外でも気分が上がって心踊れる極上のトラック満載な作品、「ZOUNDTRACKS」はゲストを一切迎えず、初の全編インスト・ソロアルバムに。いつ聴いてもリッチで粋な完成度の高さは文字通りであり、ジャケットデザインもキャッチーで遊び心にあふれた両作品が完成した。

また、「TOUCH」より先行シングルとして、ゲストヴォーカルにクラムボンの原田郁子、ラップに高木完を迎えた「EAR CANDY」が7月26日に7inchアナログとしてリリースすることも決定しているので併せてチェックいただきたい。



◆リリース情報



TOWA TEI 「ZOUNDTRACKS」

仕様:CDアルバム※同日デジタルリリース

品番:MBCD-2311

価格:¥3,520(税込)

全12曲収録予定

ジャケット(上) ARTWORK: ON AIR



TOWA TEI 「TOUCH」

仕様:CDアルバム/アナログ・緑盤

品番:COCB-54360/COJA-9480

価格:¥3,520(税込)/¥4,400(税込)

「EAR CANDY」 他全12曲

参加アーティスト:細野晴臣 高橋幸宏 高木完 原田郁子 水原佑果 TAPRIKK SWEEZEE 清水靖晃 ゴンドウトモヒコ CORNELIUS 森俊二 TUCKER カシーフ 他

ジャケット(下) ARTWORK: SUSUMU KAMIJO



TOWA TEI 「EAR CANDY」

SIDE-A 「EAR CANDY」/SIDE-B「MUSE」

発売日:7月26日

仕様:7inchアナログ

品番:COKA-94

価格:¥1,980(税込)



◆プロフィール

【TOWA TEI / テイ・トウワ】

1990年に Deee-Lite のメンバーとして、アルバム『World Clique』で全米デビュー。

現在、10枚のソロアルバム、3枚の Sweet Robots Against the Machine 名義、METAFIVE のファースト・アルバム等がある。その他に、2013年9月から現在に到るまで、東京・青山にある INTERSECT BY LEXUS -TOKYO の店内音楽監修。NHK ドキュメンタリー番組「草間彌生 わが永遠の魂」の音楽を担当。2018年、YMO結成40周年アルバム「ノイエ・タンツ」企画監修デザインなど。2019年、細野晴臣氏50周年記念ドキュメンタリー映画『NO SMOKING』及び2021年『SAYONARA AMERICA』のキービジュアルを五木田智央氏と担当。高橋幸宏氏ベストアルバム『GRAND ESPOIR』のアートディレクションも共に担当した。2021年は10枚目の『LP』海外リリースに続き『EP』で締め括る。2022年はtofubeatsリミックス集 『REFLECTION REMIXES』にてアルバムリードトラック「REFLECTION (feat. 中村佳穂) [TOWA TEI REMIX]」を担当した。



<TOWA TEI WEB>

OFFICIAL http://www.towatei.com

日本コロムビア https://columbia.jp/artist-info/towatei/

MACH https://mach-store.stores.jp/



