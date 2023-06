[日本コロムビア株式会社]

7ORDERが3rdアルバム『DUAL』を引っ提げ、4月にスタートした全国ホール&アリーナツアー「7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL」が、6月4日(日)に武蔵野の森総合スポーツプラザにてファイナル公演を迎えた。





今回の全国ツアーは、アルバム『DUAL』で表現した世界観を、彼らの原点であり着実に積み重ねてきた、唯一無二のストロングポイントとも言える「バンド」と「ダンス」の二刀流パフォーマンスをふんだんに盛り込まれたステージで表現した。

また、コロナ禍でデビューした7ORDERにとって、前回のツアーまでは声出しNGとなっていたが、初めて観客の声援に包まれながらツアーが開催できたことは、メンバーにとって非常に喜ばしく、全16公演完走の力強い支えとなったと言える。





ファイナル公演では、ステージの端から端まで伸びた大型ビジョンにオープニングムービーが流れると、真田佑馬が作詞作曲編曲を手掛けた、『DUAL』の象徴ともいうべき楽曲「Who I Am」でライブはスタート。







次々とメンバーがステージに現れると、たちまち花道とセンターステージまでフルに使い、黒で統一した衣装と凛々しい表情、呼吸の合ったスタイリッシュなダンス、歌詞の一言一句を丁寧にメロディに乗せる7人のボーカルで、たちまち場内を掌握する。ダンスパフォーマンスから間髪入れずにバンドセクションへ移ると、「BOW!!」では観客とのシンガロングやコール&レスポンスを楽しみ、ロックナンバー「Growing up」や「SUMMER様様」では7人全員がバンドならではの熱さとユーモアを兼ね備えたパフォーマンスを展開。観客とコミュニケーションを取りながら一体感を作り上げていった。

かと思いきや「Heavy」ではクールなダンスパフォーマンスに徹し、「&Y」では前半にセンシュアルなボーカルとダンスで魅了すると中盤でバンドにチェンジ。間奏では森田美勇人のベースと諸星翔希のサックスがムードを高め、情熱的なラストを描く。二面性どころか曲ごとにまったく違う表情を見せ、そのどれもが7ORDERというカラーを失わない。異なる個性を持つ7人が表現に真摯に向き合い、互いを信頼しているからこそできる芸当だろう。かねてよりライブアレンジに定評がある彼らの真骨頂。7人に翻弄されてばかりの状況は非常に痛快だ。







MCで様々な時期の思い出話を和気あいあいと展開した後、アリーナ公演のみの特別企画『なんとかやってますわ相談室』では長妻怜央が単身ステージでトークをしている最中に急に場内が暗転。翌日6月5日に誕生日を迎える長妻に、メンバーと客席からバースデーソングの大合唱と、長妻が過去に描いたメンバーのイラストなどがあしらわれた特製サプライズケーキ、ファンからのメッセージをまとめたファイルが送られた。突然の出来事に驚きと喜びをあらわにした長妻は、自身が楽曲プロデュースを務める「なんとかやってますわ」を歌い切るとメンバーが笑顔とハグで彼を迎え入れた。あらためて深い感謝の念をメンバーと観客に伝えた。







再び暗転するとセンターステージには阿部顕嵐の姿が。真田の無骨なギターと阿部の円熟味のある佇まいで冒頭から引き込んだ「レスポール」に続き、「爛漫」では諸星の繊細なファルセットと幻想的なムードからじょじょに熱を帯びていく壮大なサウンドスケープで圧倒する。張り裂けるような安井謙太郎のボーカルと、アウトロの萩谷慧悟の緊迫感溢れるドラムの音色に、会場中が吸い込まれるように耳を傾けた。







するとモニターにはこの日の様子を逆再生した映像が映し出され、真っ赤な衣装に身を包んだ7人が再び登場。「Who I Am」を、今度はバンドバージョンでプレイし、ツアーの二面性を強く印象付ける。ここからさらにバンドもダンスも歌もラップもジャンルも自由に飛び越え、メドレーで新旧の楽曲を畳みかけてゆく。ライブのキラーチューンも多く揃うなか、特に「Get Gold」の躍動感はスリリングかつ爽快で、7人のポテンシャルを生かした同曲をライブで丹念に磨き上げてきたことを証明する本編ラストだった。







アンコールでは長妻考案のマスコットキャラクター・小田ちゃんが場内を盛り上げ、メンバーがアリーナエリアに登場し「GIRL」などを歌唱すると、リーダーの安井謙太郎がメンバーを代表して「“7ORDERを始めて良かったな”と思う瞬間は、いつもあなたが作ってくれます」と観客に感謝を告げる。「続けることで見える景色は掛け替えのないものです。いろんなことがあっても、始めることを怖がらないでいてくれたらいいなと思います」と彼が伝えると、メジャー1stシングル「雨が始まりの合図」では安井の言葉に応えるように満員の客席からは力強いシンガロングが湧き、7人もその熱を受け取ってフレッシュで晴れやかにツアーを締めくくった。







一度はステージを降りたメンバーだったが、観客の鳴りやまない熱い声援に応えて帰還。Wアンコールとしてメジャーデビューアルバム『ONE』のリード曲「LIFE」を届ける。観客とともに「俺たちとみんなで、せーの!7ORDER!」と高らかに叫び、グループ史上最大の全国ホール&アリーナツアーは大団円を迎えた。

「バンド」と「ダンス」はもちろん、個々で映画や舞台、ミュージカル、アートなどジャンルにとらわれず様々な表現を追求してきた7人が、それぞれの強みを妥協なく進化させていることが十二分に伝わる、非常にクリエイティブなツアーファイナルだった。ツアーのたびに新境地を開拓し、型破りなほどにより自由度を増していくミクスチャーエンターテインメント。彼らはこれからどんな景色を見せてくれるのか。可能性は広がるばかりだ。



















Text by 沖さやこ

Photo by gaku maeda・ryu kasai





【公演概要】

7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL【追加公演】

○開催日時:2023年6月4日(日)【2ndステージ】開場17:00/開演18:30

○会場: 武蔵野の森総合スポーツプラザ



【セットリスト】

1.Who I Am

2.Edge

3.BOW!!

4.Feel So Good

5.Growing up

6.SUMMER様様

7.Heavy

8.&Y

− Short MC −

9.F

10.Sabãoflower

− MC −

11.Stunnin’

12.Monday morning

13.なんとかやってますわ

14.レスポール

15.爛漫

− メドレー前INTER(SE)−

16.Who I Am

Make it true

MONSTER

Perfect

Rap Part~Power

Break it

Get Gold

− Encore −

EN1.GIRL

EN2.Lonely night

EN3.雨が始まりの合図

− W Encore −

LIFE





★プレイリスト「7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL」が各種配信サービスにて公開!

▼「7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL」

https://7ORDER.lnk.to/LiveTour2023_DUAL







【7ORDER最新リリース情報】

3rdアルバム『DUAL』

2023年3月8日(水)リリース

CDご購入はこちら:https://nippon-columbia.lnk.to/7ORDER

各配信先URL:https://7ORDER.lnk.to/DUAL

■『DUAL』特設サイト:https://7order-dual.com





【初回限定盤(CD+DVD)】COZP-1986~7 4,950円(税込)

【通常盤(CD Only)】COCP-41997 3,300円(税込)

【FC限定盤(CD+DVD+PHOTOBOOK+GOODS)】COZP-1988~9 11,000円(税込)

*BOX仕様|GOODS:オリジナルトランプ

※全形態共通:初回生産分のみ特典応募抽選シリアルナンバー1枚封入





■CD収録曲(初回限定盤/FC限定盤/通常盤 共通) 全12曲収録

1.Who I Am *2/8(水)アルバム先行配信リリース

2.Power

3.Edge

4.F *CBCテレビ『地名しりとり~旅人ながつの挑戦~』エンディングテーマ

5.レスポール *阿部顕嵐主演映画『ツーアウトフルベース』主題歌

6.爛漫 *安井謙太郎出演映画『死神遣いの事件帖-月花奇譚- 』主題歌

7.なんとかやってますわ *長妻怜央主演3月全国公開予定映画『犬、回転して、逃げる』主題歌

8.Stunnin’

9.Heavy

10.Get Gold

11.Growing up *TV アニメ『農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。』オープニングテーマ

12.Ups & Downs





■DVD収録内容(初回限定盤/FC限定盤のみ)

【初回限定盤】

Who I Am -Music Video-

Who I Am -MV Making Video-

【FC限定盤】

Who I Am -Music Video-

DUAL -Making Video-

Stunnin’ -Live At The Garage-

F -Live At The Garage-

Stunnin’ -Live At The Garage- (Kentaro Yasui Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Yuma Sanada Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Shoki Morohoshi Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Myuto Morita Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Keigo Hagiya Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Alan Abe Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Leo Nagatsuma Ver.)





【7ORDER最新リリース情報】

LIVE Blu-ray&DVD「7ORDER LIVE FACTORY ~脱色と着色~」

2023年4月19日(水)リリース

CDご購入はこちら:https://nippon-columbia.lnk.to/7ORDER

【Blu-ray】COXA-1314 10,890円(税込)

【DVD】COBA-7333/4 9,790円(税込)





■収録内容 ※全形態共通

1. agitate

2. タイムトラベラー

3. 青空と爆弾

4. SUMMER様様

5. BOW!!

6. ダンスナンバー

7. Power

8. Ups & Downs

9. ONE

10. Get Gold

11. 夢想人

12. Sabãoflower

13. 27

<Encore>

14. Growing up

15. 雨が始まりの合図

<Double Encore>

16. LIFE





<Bonus Movie>

72days record

Visual Commentary







【7ORDER LIVE情報】

2023年春 7ORDERホール&アリーナツアー開催!

「7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL」

▼ホールツアー

2023年04月09日(日) 仙台サンプラザホール

2023年04月14日(金) 広島上野学園ホール

2023年04月15日(土) 神戸国際会館 こくさいホール

2023年04月17日(月)・18日(火) 福岡市民会館





▼アリーナツアー

2023年04月22日(土)・23日(日) 日本ガイシホール

2023年05月06日(土)・07日(日) 幕張メッセ 国際展示場 4~6ホール

2023年05月11日(木)・12日(金) 大阪城ホール

2023年06月03日(土)・04日(日) 武蔵野の森総合スポーツプラザ【追加公演】





【7ORDERオフィシャルサイト/SNS】

HP>https://7orderproject.com/

Twitter>@7order_official

Instagram>@7order_project_official

Tik Tok>@7order_official

YouTube>https://www.youtube.com/c/7ORDERproject

Label>https://columbia.jp/7order/







【7ORDER PROFILE / BIOGRAPHY】

2019年5月始動。

「バンド」と「ダンス」、2つのパフォーマンス・スタイルを自由に行き来し、唯一無二のエンターテインメントをセルフプロデュースする7人組アーティスト。

個々でも俳優、声優、映画プロデューサー、ファッションデザイナーなど音楽以外でも積極的な表現・創作活動を行なっている。





安井謙太郎(Vocal,Guitar)真田佑馬(Guitar,Vocal)諸星翔希(Sax,Vocal)

森田美勇人(Bass,Vocal)萩谷慧悟(Drums,Vocal)阿部顕嵐(Vocal,Guitar)

長妻怜央(Keyboards,Vocal )





2021年1月13日、1stアルバム『ONE』、LIVE DVD/Blu-ray『UNORDER』でメジャーデビュー。

デビュー日の日本武道館2daysを皮切り1stワンマンツアー『WE ARE ONE』(全8公演)を開催。

7月7日、メジャー1stシングル『雨が始まりの合図 / SUMMER様様』、LIVE DVD/Blu-ray『WE ARE ONE』をリリース。7月から全国7都市で開催された初のライブハウスツアー『武者修行TOUR ~NICE “TWO” MEET YOU~』(全20公演)のチケットは即日完売。11月から2022年2月にかけて、初の全国ホール・アリーナツアー『7ORDER LIVE TOUR 2021-2022「Date with.......」』(全33公演)を開催し、自身最大の8万5千人を動員。

2022年2月2日、メジャー2ndアルバム『Re:ally?』、LIVE DVD/Blu-ray『7ORDER 武者修行TOUR ~NICE ”TWO”MEET YOU~』をリリース。3月30日には阿部顕嵐の初主演映画『ツーアウトフルベース』主題歌として2ndシングル『レスポール』をリリース。続く8月24日にリリースされた3rdシングル『Power』はメジャー1stシングルに並ぶオリコンウィークリーチャート初登場2位を獲得。9月からのLIVE TOUR 『7ORDER LIVE FACTORY~脱色と着色~』(全23公演)を成功に収め、11月16日、TV アニメ『農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。』オープニングテーマと安井謙太郎出演の映画『死神遣いの事件帖-月花奇譚-』主題歌が収録された両A面シングル『Growing up / 爛漫』をリリース。

2023年3月8日には3rdアルバム『DUAL』をリリースし、 4月9日仙台公演を皮切りに、全国ホール&アリーナツアー「7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL」を開催。



