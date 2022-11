[Kenneth Research]



調査期間: 2022年10月27日~11月3日



調査業者: RNPL Inc.



調査対象: あらゆる規模の 540 の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答数: 530



調査方法: 実地調査250、インターネット調査280



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



今年の臨床試験包装市場の売上高は何ですか?今後 10 年間の推定成長率は何ですか?



臨床試験市場は、2022 年に 3百万ドルの収益を上げました。また、市場は2032 年までに 7百万ドルに達しており、10% の CAGR で成長すると予想されています。



質問: この臨床試験包装市場での著名なプレーヤーは誰ですか?



Thermo Fisher Scientific Inc.、Mawdsley-Brooks & Co. Ltd、Almac Group Limited、3M Company、Bilcare Limited、Corden Pharma International、Sharp Services, LLC、Caligor Coghlan、Next Pharma Technologies Holding Limited、PCI Pharma Servicesは、臨床試験包装市場での著名なプレーヤー です。



臨床試験包装 市場の最新の傾向は何ですか?





Thermo Fisherは、Patheon Commercial Packaging Services と呼ばれる、細胞、遺伝子治療を統合したパッケージング サービスを導入しました。これらは、米国およびヨーロッパの患者向けに、臨床から商業上市への治療のスムーズな移行を目的として設計されています。

Almac Clinical Services は、ノースカロライナ州ダーラムのキャンパス内で、細胞および遺伝子治療をサポートする新しい最先端の極低温サービス ソリューションを発表しました。

CordenPharmaは、同社のCordenPharma Caponago滅菌注射施設で、LNP 製剤を使用した製剤開発および分析特性評価機能の初期段階を開始しました。この拡大により、お客様は xRNA ベースの治療薬の前臨床および臨床開発から進歩しており、革新的な医薬品をより迅速に臨床段階およびそれ以降に提供できるようになります。

Almac Pharma Services は、PTC Therapeutics, Inc. の遺伝子治療製品である Upstaza のパッケージングと商用供給をサポートする取り組みの成功を発表しました。





質問: 最大の市場シェアを獲得すると予想される地域は何ですか?理由を挙げてください。



北米地域は、医薬品の発売数の増加、と臨床試験を含む革新的な治療法により、市場をリードすると予想されます。



ClinicalTrials.gov のレポートによると、北米で最も多くの臨床試験が実施されており、その数は 1,75,529 件で、これには米国だけで行われた 1,57,618 件とカナダで行われた 26,128 件が含まれます。



また、持続可能で安全な高度な包装材料を発売する企業の数も、この地域の市場機会を高めています。



これにアジア太平洋とヨーロッパが続きます。



質問: 臨床試験包装市場の成長を促進している最新の要因は何ですか?





臨床試験数の増加



ClinicalTrials.gov は現在、50 州すべてと 221 か国にある 433,074 件の研究を掲載しています。このデータには、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、東南アジア、日本、中東、アフリカ、および世界中のその他の国で実施された研究が含まれています。 2021 年 3 月の時点で、ClinicalTrials.gov には毎月約 450 万人の訪問者が訪れています。





安全性と有効性を証明するために臨床試験を必要とする新しい治療法や薬の発売



FDA は、2020 年に 53 の新薬を承認しており、2021 年には 50 の新薬を承認しました。これには、最初の癌に対する KRAS 阻害剤とアルツハイマー病に対する最初の抗アミロイド抗体が含まれます。 10 年前は 24 薬でしたが、現在では 5 年平均で 51 薬が毎年承認されています。



市場の成長を促進するその他の要因は次のとおりです:



世界中で高まるワクチンの必要性

革新的で環境に優しい包装材料の需要

製薬業界における受託包装の需要の高まり

医療分野における研究開発費の増加



質問: 臨床試験パッケージの市場はどのように分類できますか?最も人気のあるサブカテゴリはどれですか?



市場は以下に基づいて分類できます -



包装タイプ: シリンジ、バイアルおよびアンプル、ブリスター (冷間成形、熱成形)、チューブ、ボトル、バッグおよびポーチ、サシェ、キットまたはパック、およびその他を含みます。

材質: プラスチック (PVC、PE、PP、およびその他)、ガラス、金属、紙、段ボール繊維を含みます。

最終用途: 研究所、臨床研究機関、および医薬品製造施設を含みます。





バイアルやアンプル、注射器、ボトルなどの高度なパッケージングソリューションに対する一貫した需要により、エンドユースカテゴリーの研究所は臨床試験パッケージング市場をリードすると予想されています。



手短に:



臨床試験包装市場は、投資家とプレーヤーの両方にとって多くの可能性を示しています。市場は、利益を上げて成長しており、収益と新しい技術の可能性を生み出すことが期待されています。



