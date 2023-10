[TOKYO FM]

2023年10月22日(日) @ LINE CUBE SHIBUYA、北谷公園、タワーレコード渋谷店



TOKYO FMでは、2023年10月22日(日)に『TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023』を開催しました。このイベントは、TOKYO FMよりリスナーに日頃のご愛聴に感謝の気持ちを込めて、無料招待制のイベントとして企画しました。「渋谷音楽祭」とコラボレーションし、LINE CUBE SHIBUYA、北谷公園、タ

ワーレコード渋谷店の3会場で、番組の公開イベントや豪華パーソナリティ写真展、オリジナルグッズ販売、デジタルスタンプラリーなど展開し、各会場とも満員御礼の大盛況となりました。





◆LINE CUBEでは、ワイド番組パーソナリティ大集合スペシャル、NISSAN あ、安部礼司、flumpoolなど

の公開収録&生放送を展開!!豪華パーソナリティの写真展やフォトブース展開も!





メイン会場となったLINE CUBE SHIBUYAでは、18時30分から『TOKYO FM リスナー感謝祭in渋谷音楽祭 53周年だヨ!ワイドパーソナリティ大集合スペシャル!』。吉田明世(『ONE MORNING』『THE TRAD』)、住吉美紀(『Blue Ocean』)、LOVE(『ALL-TIME BEST』)、山崎怜奈(『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』)、ハマ・オカモト、中川絵美里(『THE TRAD』)、マンボウやしろ、浜崎美保(『Skyrocket Company』)、野呂佳代(『Roomie Roomie!』)の9名のパーソナリティが初めて大集合し、19時~19時55分は公開生放送も実施しました。



はじめに1人ずつ自己紹介をし、週19時間TOKYO FMに出演している吉田明世は「ほぼTOKYO FMの社員のつもりです。」浜崎美保は「今日は番組単体のイベントではないので喧嘩しないで済みそうです」などと挨拶し笑いをさらいました。住吉美紀は一度やってみたかったという、住吉の「ブルー」という掛け声に客席から「オーシャン!」というレスポンスに、イベントの始まりを盛り上げました。

生放送は「TOKYO FM、TOKYO FM、TOKYO FM80~♪」と会場のリスナーのアカペラの合唱ジングルでスタート!「ワイドパーソナリティ集合記念 ここ



だけトーク」を展開。はじめは浜崎が出した「忘れられない放送回」をテーマにトークし、浜崎はマンボウやしろが寝坊で生放送を遅刻したことをあげたり、ハマはリモートで自宅から放送したときwi-fiが落ちたこと。あげました。住吉が出した「生ワイドあるある」では、LOVEは「日曜日の夜は早く寝る」、吉田明世は「行きたくなくてもトイレに行く」などをあげました。

続いて「山崎怜奈 presents シャッフル出演者対抗★TOKYO FMクイズ王決定戦!」のコーナー。こちらのコーナーでは4チーム対抗で、LOVEとハマの



「チーム・ラブハマ」、野呂と吉田の「チーム・ノロアキヨ」、浜崎と中川の「チーム・ミホエミ」、やしろと住吉による「チーム・マン吉」で対決しました。事前アンケートではリスナーの33%が「マン吉」が優勝と予想。「TOKYO FMで自分の椅子を持っているパーソナリティが3名います。誰?」「JET STREAMのオープニングの曲のタイトルは?」などTOKYO FMにまつわる問題が出題。

続いてイントロクイズでは、ハマが即座に回答。やしろが「さすが日本一のベーシスト!」と煽ると、



「やめてください」とハマが答え、笑いを誘いました。結果は全チーム20ポイントで、優勝チームはなし。生放送の最後も会場のリスナーとジングルを合唱して締めくくりました。

生放送終了後はパーソナリティが一人ずつメッセージ。

吉田「もう9時間半後にはワンモーニングが始まるので聴いてください!」、山崎「先輩方の胸を借りながらリラックスして楽しめました!」、LOVE「13年間、ラジオに協力してくれる人に励まされて今がある。人間を信じられるようになった。大感謝です!」、ハマ「こんなにいい感じの内輪ネタの空間があるんだな。リスナーを目の前にする機会はあまりないので嬉しかった。」、中川「こんなに温かい人がいると思うと明日からも安心して放送ができる!」、やしろ「遠くの親戚より近くのリスナー。クスッと笑える、3時間聴いた後に何も記憶に残らないような放送を続けていきたい。」などと挨拶し、大盛況で終了しました。



◆flumpoolの番組初の公開収録を開催!アコースティック弾き語りも披露!



公開イベント第1部では、13時からflumpoolのVo.山村隆太と、Gt.阪井一生が、「みんなの自分らしい居場所」をコンセプトに、10代、20代の間で流行っていること、感性を刺激する音楽や情報からマジメな話まで、さまざまな話題を繰り広げる番組『YOUNG SONIC supported by PROMISE』(毎週土曜12:30-12:55放送)、通称「ヤンソニ」がスタジオを飛び出し、初めての公開収録を開催!

前半はトークコーナー、後半はライブ構成で、山村「セットがすごいし、こんなに沢山集まってくれてあ



りがとうございます。」阪井「ゆるくいつも通りいきます」と挨拶。「普段の感じでのんびり聴いてください」と2人のリラックスした空気で始まり、リスナーからの質問に答えました。ゲストに来てほしいアーティストには「コブクロさん(山村)」、番組のコンセプトに合わせた自分らしくいられる居場所について「ライブ(山村)」「オンライン(阪井)」などと答え、盛り上がりました。

後半では山村&阪井によるアコースティック弾き語りで「two of us」「どんな未来にも愛はある」「Magic」の3曲を披露。曲の合間も2人の関西弁トークで盛り上げました。こちらの模様は後日番組でも放送されます。



◆大人気ラジオドラマ「安部礼司」が、およそ15年ぶりにリスナー2000人の前でウェディングパーティー

を開催した思い出の場所で公開生放送!!公開再プロポーズ!!



16時45分からは、ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』(毎週日曜17:00-17:55放送)のイベントを実施。17時~17時55分は、レギュラー放送に合わせ会場からの公開生放送を実施。

およそ15年前に2000人のリスナーの前で主人公・安部礼司と優が結婚式を挙げた番組思い出の地・渋谷公会堂(現・LINE CUBE SHIBUYA)での開催となりました。テーマは「15年後」。結婚式から15年経っ



た安部夫婦の危機を描き、もう一度同じ場所で再プロポーズをして締めくくりました。「15年経って変わったもの、変わらないもの」を放送中に募集し、リスナーからのメールも紹介。

妻・優は15年経って安部礼司の変わったところに「アドリブに強くなった」と回答し、最後にアドリブで安部礼司に大喜利を出題。会場の皆さんと一緒に「いい夫婦とかけまして」と「酒好きの酒豪の友達ととく・・・(その心は)いっしょう付き合っても変わらぬ愛情」と答え、拍手で締めくくりました。

他にもLINE CUBE SHIBUYAでは、TOKYO FMの豪華パーソナリティ陣による写真展やフォトブースを開催。写真展では、ラジオブースでの番組収録の模様など、通常は公開することのないプレミアムな写真を展示しました。フォトブースは、TOKYO FMロゴフォトブース、flumpoolフォトスポット、スカロケフォトスポット、TOKYO FMラジオブース風フォトスポットなどが置かれ、長蛇の列ができました。

この日のために用意されたリスナー感謝祭のオリジナルグッズの、Tシャツやタオル、ガチャガチャ(中身は缶バッチ)は完売し、他にも『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』のオリジナルロングTシャツやパーカー、『THE TRAD』のオリジナルTシャツ、ポーチ、『NISSAN あ、安部礼司』の復刻版Tシャツなど人気番組の新グッズが販売されました。(*ショッピングサイトhttps://shop.tfm.co.jp/categories/5484324でご購入頂けます)



◆北谷公園では、中西哲生&武井壮、渋谷すばるの公開イベントを開催!キッチンカーや車両展示も!



北谷公園では13時30分から、『TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park』(毎週金曜・15:00-17:00)』の中西哲生がゲストに武井壮を迎えて公開イベントを開催。武井壮が今年50歳にしてゴルフのティーチングプロ実技試験に受かった話から、日常的に利き手と逆の手足を意識的に使うことでトレーニングをしている話などを披露し、「54歳だけど自分もまだ成長している感がある」という中西哲生と意気投合。今後やりたいことを聞かれた武井壮は「ハリウッドに行って、マーベルの作品のようなスーツを作って、本物のヒーローにな



る」と答え、会場を沸かせました。

16時からはTOKYO FMの音声コンテンツプラットフォーム「AuDee(オーディー)」で渋谷すばるがお送りしている番組『渋谷すばるのスバラDee』の公開収録を開催。リスナーからの質問コーナーで「好きな中華料理」「好きな音」などの質問に答えたり、平成レトロの懐かしいものについて語る平成レトロコレクションのコーナーでは、マンボウやしろからのコメントが寄せられ、「スカロケ」ファンという渋谷は自分はスカロケに出演したときの気持ちを語りました。最後は「楽しかったですね。今後も定期的に公開収録をやっていきたい」と締めくくりました。この模様は後日AuDeeで配信いたします。

他にも北谷公園では、日産サクラを特別展示し、安部礼司ステッカーをプレゼントしたり、meijiチョコレートドリンクの販売、キッチンカーで桃屋と『Skyrocket Company』がコラボ展開した「スカロケ スパイシーチリタコスドック」などの販売をして限定番組コラボコースターのプレゼントなど実施しました。物販では12時のオープン前に長蛇の列ができ、リスナー感謝祭のオリジナルグッズは完売いたしました。

















































◆タワーレコード渋谷店では、川崎鷹也、BUDDiiS、モデル/インフルエンサー・橋下美好などの公開イベントを展開!2階のポップアップショップではTOKYO FM54年の歴史も大盛況!

タワーレコード渋谷店では、ミュージシャンの川崎鷹也のレギュラー番組『川崎鷹也 MAGIC NOTE』(毎週日曜・22:30-22:55)、「AuDee」で配信中の『Liyuuのはつらじ』『佐倉初のういすくり~む』『橋下美好のラジオ部』『No BUDDiiS』『SUPER★DRAGONのGROW UP DRAGON』の公開収録を開催致しました。

各番組の事前応募で当選したリスナーを迎え、集合写真も撮影。番組の模様は後日、AuDeeの各番組で配信されます。

他にも2階のイベントスペースでは、TOKYO FMパーソナリティが「渋谷」をテーマに選曲をしたプレイリストの展示や、TOKYO FMの53年の歴史の思い出のタイムテーブルや写真の展示し、多くの見物客で賑わいました。またTOKYO FMグッズの一部商品の販売もされ、こちらもリスナー感謝祭のオリジナルグッズは完売しました。(*こちらの展開は、10月29日(日)まで)





【開催概要】





タイトル:TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023



日程 :10月22日(日)

会場 :LINE CUBE SHIBUYA

1F 1,180席 2F 424席 3F 352席

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1−1

参加方法: 無料

特設サイト:https://www.tfm.co.jp/kanshasai/

主催:渋谷音楽祭実行員会、TOKYO FM

ショッピングサイト:https://shop.tfm.co.jp/categories/5484324



<内容>

会場:LINE CUBE SHIBUYA

1部 12時開場 13時開演

タイトル:TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023 『YOUNG SONIC supported by PROMISE』

公開収録

出演:flumpool(山村隆太、阪井一生)



2部 16時開場 16時45分開演

1.タイトル:TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023『NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~』公開生放送(*17:00~生放送)

出演:チーム安部礼司

2.タイトル:TOKYO FM リスナー感謝祭 in渋谷音楽祭2023 『53周年だヨ!ワイドパーソナリティ大集合スペシャル!』 (*一部当日19:00~サンデースペシャルで生放送)

出演:吉田明世、住吉美紀、LOVE、山崎怜奈、ハマ・オカモト、中川絵美里、マンボウやしろ、浜崎美保、野呂佳代



会場:北谷公園

13:30~14:30 『TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park』 公開イベント



16:00~17:00 『渋谷すばるのスバラDee』 公開収録



会場:タワーレコード渋谷店

12:00~12:45 『Liyuuのはつらじ』 公開収録



13:15~14:00 『佐倉初のういすくり~む』 公開収録



14:30~15:15 『橋下美好のラジオ部』 公開収録



15:45~16:30 『No BUDDiiS』 公開イベント

(FUMINORI・YUMA・TAKUYA・FUMIYA が登場)



17:00~17:45 『SUPER★DRAGONのGROW UP DRAGON』 公開収録

(古川毅・飯島颯・池田彪馬 が登場)



18:30~19:30 『川崎鷹也 MAGIC NOTE』 公開収録





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-18:16)