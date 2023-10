[TOKYO FM]

『ALL-TIME BEST~LUNCH TIME POWER MUSIC~supported by Ginza Sony Park』2023年月10月23日(月)~2024年3月まで月1放送



TOKYO FMで放送中の新旧洋邦、ジャンルも時間軸も超えたベストミックス選曲ワイド番組『ALL-TIME BEST~LUNCH TIME POWER MUSIC~supported by Ginza Sony Park』(月-水 11:30~13:00)では、10月23日(月)~3月までの間、月1で、ホノルルマラソン2023/2024、ハワイズハーフマラソン ハパルア2024を応援するコーナーをスタートします。初回、10月23日(月)の放送では、「ホノルルマラソン2023/2024、ハワイズハーフマラソン ハパルア2024 オフィシャルソング」に決定したmiwaの新曲「Mahalo」をメディア初オンエアします。どうぞお楽しみに!







2023年12月10日に開催されるホノルルマラソン2023/2024、2023年4月14日に月開催されるハワイズハーフマラソン ハパルア2024を応援するコーナー「Run with Aloha Smile」。初回、10月23日の放送では、「ホノルルマラソン2023/2024、ハワイズハーフマラソン ハパルア2024 オフィシャルソング」に決定したmiwaの新曲「Mahalo」のオンエアと、曲に込めたメッセージをmiwaのコメントでお届けします。11月6日(月)は、ホノルルマラソンの応援サポーター&ランナーに就任している小島よしおが出演。ホノルルマラソンへの意気込みを語ります。12月11日(月)は、大会当日のホノルルマラソンの様子をレポート。ハワイズハーフマラソン ハパルア2024の募集スタートとなる1月~3月の放送では、大会の楽しみ方や、ホノルルマラソンに比べ半分のハーフマラソンであることから、初めて海外マラソンに参加する方に向けたトレーニングや参加のコツなどを紹介していきます。どうぞ、ご期待ください。





■番組 『ALL-TIME BEST~LUNCH TIME POWER MUSIC~supported by Ginza Sony Park』 について





新旧洋邦、ジャンルも時間軸も超えたベストミックス選曲番組。アーティスト・LOVE が音楽史を掘り起こし、あえて「今日・いま」だからこそ響く名曲を、90 分間ほぼノンストップでご紹介します。





◇放送日時: 月~水 11:30~13:00





◇出演者:LOVE





◇ホームページ:https://www.tfm.co.jp/atb/



