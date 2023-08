[ニッコー・ホテルズ・インターナショナル]

宿泊施設を中心とした観光品質認証制度 「サクラクオリティ」・安全行動基準 「Sakura Quality A Clean Practice」認証とともに取得



ニッコースタイル名古屋(所在地:愛知県名古屋市中村区、総支配人:西 邦之)は、SDGsを実践する宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」において、2023年7月31日付で東海(愛知・岐阜・三重・静岡)および北陸(新潟・富山・石川・福井)地方のホテルとして初めて「4御衣黄(ぎょいこう)ザクラ」を取得いたしました。









一般社団法人観光品質認証協会が運営する「Sakura Quality An ESG Practice」は、通称「サクラクオリティグリーン認証」といい、米国のグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会(GSTC)より国際規格として基準認証を受けた、SDGsを実践するホテル・旅館など宿泊施設の品質認証制度です。

同認証は SDGsの17のゴールに基づいた 172項目で構成され、各施設はチェックシートへの回答や、調査員による現地視察を経て、5段階のレベルで評価されます。

当ホテルが取得した評価カテゴリー「4御衣黄ザクラ」は、自然環境や社会への積極的な関与が認められる「Regenerative(リジェネラティブ:顧客が増える程、地域環境をよりよくする施設)」に位置付けられています。



「Sakura Quality An ESG Practice」認証は「安全」「安心」「誠実」を踏襲している宿泊施設に対し与えられる観光品質認証制度「サクラクオリティ」への加盟が前提となります。「サクラクオリティ」は認証基準に一貫して「安全性」と「安心感」を据え、現地確認審査等を経て、第三者委員会において付与するに適切と判断された施設に対し提供される称号です。サクラクオリティ加盟施設が適切な感染症拡大防止対策を徹底していることが現地調査に基づき評価されると、「Sakura Quality A Clean Practice」認証を得ることができます。



当ホテルはサクラクオリティが掲げる理念をすべてのステークホルダーと共有し、これからも世界中のお客様に安心で快適なご滞在をご提供いたします。『コーヒーと音楽にこだわった唯一無二のホテル』であり続けるほか『人とコミュニティと環境の和を結ぶホテル』として、地球環境への負荷軽減とおもてなしとの両立や、イベントなどを通じた地域社会との連携など、持続可能な社会の実現のために意欲的に取り組んでまいります。



<地元の伝統工芸品の導入や紹介例>







ニッコースタイル名古屋の具体的な取り組み(抜粋)

【「脱プラ」施策】

開業当初より、植物由来のエコ素材を用いた客室アメニティを採用



特定プラスチック対象アメニティ製品5品目(ヘアブラシ・櫛・カミソリ・シャワーキャップ・歯ブラシ)消費量を対前年28%削減(2022年度)





【水資源の削減努力】

レストランバーカウンターおよび厨房の水道蛇口に節水器具(バブル90)を設置



客室の「エコ清掃」を標準化し、洗剤排水等を削減



節水型トイレ、自動水栓の採用





【CO2排出への配慮】

レンタサイクルサービス(CO2排出量が少ない移動手段の提案)





【地域産品、フェアトレード品の調達】

開業当初より、地元の業者が仕入れ焙煎し、サステナビリティとトレーサビリティが確保されたスペシャルティコーヒー豆を採用



地元(愛知県内)で生産された米・野菜・酒・調味料(味噌)などを優先的に購入





【地域社会との共生】

ホテル近隣の、戦災を逃れ300年もの昔から続く古き良き名古屋の街並みを歩くツアーを、インバウンド専門家と共同で開発



愛知の伝統芸能や工芸品などを紹介・体験できるイベントの開催や展示の実施



地元の「食」にフォーカスしたイベントを企画開催





<本プレスリリースのPDF版ダウンロードはこちら>

https://prtimes.jp/a/?f=d2213-3133-ea865bb95efd288778ded5edd2578dbc.pdf



ニッコースタイル名古屋について

ニッコースタイル名古屋は、コーヒーと音楽にこだわった唯一無二のライフスタイルホテルとして、2020年8月7日に開業いたしました。

地域の食材にこだわった料理や音楽、アートを通じて、ホテルゲストや地元の人々が集まり、つながる場を提供することをブランドの世界観とし、付帯施設として、コミューナルロビー、オールデイダイニング、カフェ・バー、DJブース、フィットネスジムを設置しております。

正方形で30平方メートル の広さを有する客室は仕切りを設けないことで、ゆったりとしたリビングスペースを実現し、くつろぎや癒しにこだわりました。また館内の随所に有松絞りをはじめとした名古屋の伝統工芸をモダンに取り入れており、地域に根付いてきた文化を感じていただけます。

世界最大の旅行プラットフォーム「Tripadvisor(R)」の「トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」日本国内「ベストホテル部門」に、2022年・2023年の連続かつ愛知県内のホテルとして唯一選出されています。



<施設概要>

開業:2020年8月7日

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅5-20-13

延床面積:約9,542平方メートル

階数:14階(13階を除く)

客室数:191室

付帯施設:コミューナルロビー、オールデイダイニング、バーラウンジ、DJブース、フィットネスジム

アクセス:JR・近鉄・名鉄・市営地下鉄「名古屋駅」より徒歩約10分・タクシーで約4分

公式サイト:https://nagoya.nikkostyle.jp



<Nikko Styleとは>

ニッコースタイルは、文化・健康・環境に強い関心を持ち、新しい体験・気づき・発見を求めるお客様に対して、ホテルに「泊まる」からホテルで「過ごす」という体験に誘います。また、地域の食材にこだわった料理や音楽、アートを通じて、ホテルゲストや地元の人々が集まり、つながる場所を提供するホテルです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-19:16)