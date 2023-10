[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

~ NFTゲーム「JobTribes」に職業神ベビーシッターとして登場 ~



プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社(以下C&R社)のグループ会社 株式会社ANIFTYの運営するNFT*iプラットフォーム「ANIFTY」に出品するクリエイター Hiroko氏描き下ろしイラスト作品が、GameFi*iiプラットフォーム事業をグローバル展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd.(以下DEA)運営のNFTプラットフォーム「PlayMining」内のNFTカードバトルゲーム「JobTribes」に登場いたしました。





Hiroko氏のNFTカード/ANIFTYのクリエイターサポートプログラム





Hiroko氏の「JobTribes」NFTカード 職業神「ベビーシッター」



★Hiroko氏のNFTカード入手方法

<NFT販売情報>

10月11日(水) 15:00 (JST) ~

※(JST=日本標準時)

DEAのNFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」 https://daa.playmining.com/

詳細については「JobTribes」新着情報を参照 https://jobtribes.playmining.com/news/19421/

<新登場のNFTカード>

「ベビーシッター」Legendary





【Hiroko氏からのコメント】

この度は、JobTribesのキャラクターを描く機会をいただき、ありがとうございました。

様々な職業の中から、可愛らしくも戦えそうなキャラクターを考えるのは、とても楽しい体験でした。JobTribesプレイヤーの皆様にも、このキャラクターを楽しんでいただけたら幸いです。



【Hiroko氏プロフィール】

東京都出身。2019年より、SNSを中心にイラストを発表。2022年6月から、NFTアートの活動を開始。自身が昔好きだった花や植物を、パステルカラーで描いている。展示への参加やAdobeでの講座の開催など、幅広く活躍中。

<主な実績>

・Adobe YouTubeチャンネルコンテンツ作成

・HUIONコラボPR投稿

・出現画廊ヴィレッジヴァンガード賞、キンコーズ賞

・NFT総売上10ETH(イーサリアム)



X(旧 Twitter)https://twitter.com/hiro046K

ANIFTY https://anifty.jp/@hiro046k#created

Foundation https://foundation.app/@hiro046k

OpenSea https://opensea.io/hiro046k55/created



■ANIFTYのクリエイターサポートプログラムとは

NFTマーケットプレイス「ANIFTY」に参加するクリエイターの中から一定条件のもと選定したクリエイターに、ANIFTYが開拓した新たなクリエイティブプロジェクトの紹介、NFT販売サポート、IP(知的財産)を活用したキャラクター開発やグッズ開発などを行う、独自ノウハウによるプロデュースシステムです。



===========================



ANIFTYは、アニメなどのポップカルチャーを世界に発信するNFTマーケットプレイス「ANIFTY」を2021年5月より運営しております。現在1,100万人のフォロワーを抱えた400名のアーティストが参画しており、153か国でアクセスされております。

2023年9月、マーケットプレイス「ANIFTY」に出品するクリエイターに新しい活躍の場を提供するプロデュース事業「クリエイターサポートプログラム」を開始。Hiroko氏の今回のDEAへのカードイラスト提供はその第二弾となります。



Hiroko氏は、SNSなどでイラストを発表し多くのファンに支持されているイラストレーターです。数々の受賞実績とNFTアートでの作品発表を積極的に行っております。今回、パステルカラーのイラストで描く世界観が高く評価され、NFTカードバトルゲーム「JobTribes」のNFTカードとして採用が決定いたしました。



===========================



DEAは、世界に約270万人の会員を有するGameFiプラットフォーム「PlayMining」を展開しております。その中で世界中の職業を擬人化して戦うNFTカードバトルゲームが「JobTribes」です。誰もが簡単に参加でき、ゲームを通じて暗号資産DEAPcoin(DEP)を獲得することができます。“誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を”をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けております。



C&R社では、2021年11月『ブラックジャックによろしく』(作:佐藤秀峰氏)、2022年3月『カイジ』(作:福本伸行氏)の2つの人気漫画をNFTカード化し、DEAのNFTカードバトルゲーム「JobTribes」に提供してまいりました。その実績やANIFTYのNFT領域でのノウハウをもとに、2023年9月、ANIFTYのクリエイタープログラム第一弾としてDEAへのtana-taka氏の描き下ろしイラスト提供を実現させました。



C&R社及びC&Rグループは、今後もクリエイターの叡智と能力を活かし、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」の実現に向けて、プロフェッショナル分野の拡大、そして、叡智をかけあわせ、ビジネスクリエイションカンパニーとして人々の幸せに貢献してまいります。



*iNFT:Non-Fungible Token(非代替性トークン)の略。ブロックチェーン(分散型台帳)技術を基に、唯一無二のものであるという鑑定書や所有証明書がデータとして付加された暗号資産のこと

*iiGameFi : NFTゲーム。遊べば遊ぶほど稼げるゲーム(Play To Earn)のこと。





■Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. 会社概要

所 在 地 : 7 Straits View, Marina One East Tower,#05-01,Singapore 018936

設 立 : 2018年8月

代 表 者 : 吉田直人 山田耕三

事業内容 : GameFiプラットフォーム事業

U R L : https://dea.sg/jp/



■株式会社ANIFTY 会社概要

本 社 : 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 : 1990年3月

代 表 者:代表取締役社長CEO 松本研二

事業内容:ブロックチェーンに関するプラットフォームの企画、設計、開発、運営等

U R L : https://anifty.jp/ja



■株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社) 会社概要

本 社 : 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 : 1990年3月

代 表 者: 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 : 東京(本社)・大阪・札幌・仙台・福島・さいたま・横浜・川崎・船橋・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇/ソウル・上海・北京・ロサンゼルス

事業内容:映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、医療、IT、会計、法曹、建築、ファッション、食、コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、アグリカルチャーの18分野でプロフェッショナルに特化したエージェンシー(派遣・紹介)、プロデュース(開発・請負)、 ライツマネジメント(知的財産の企画開発・流通)事業を展開。プロフェッショナルの叡智で革新的な事業を無限に創造している。

U R L : https://www.cri.co.jp (コーポレートサイト)

https://www.cri.co.jp/website-sns/ (公式サイト・SNS一覧)



