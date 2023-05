[日本コロムビア株式会社]







声優・アーティストの内田彩が、8月6日に東京・新宿ReNYにて『AYA UCHIDA 真夏の感謝祭 "How have you been!"』を開催することを発表した。





これは今週発売した7th Single『Preview』の発売を記念し、彼女のYouTubeチャンネルでの生配信特番内にてアナウンスされたもの。ライブはバンドセット、オールスタンディングにて開催され、詳細は後日発表される予定だ。なお、ワンマンライブは、アーティスト活動7周年を記念し2022年1月に行った『AYA UCHIDA 5+2 ANNIVERSARY LIVE ~And U!!~』以来、約1年半ぶりとなる。





内田彩は、5月24日にニューシングル『Preview』をリリースしたばかり。表題曲「Preview」は現在放送中のアニメ『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』オープニングテーマに、カップリング曲「Endless roll」は同アニメの挿入歌に起用されている。





【Live】

タイトル:AYA UCHIDA 真夏の感謝祭 "How have you been!"

日程:2023年8月6日(日)

会場:東京・新宿ReNY

内容:バンドセットライブ、オールスタンディング

※詳細は内田彩公式サイト及び公式SNSにてお知らせ致します。





【Release】

On Sale

内田彩 7th Single「Preview」

[限定盤] CD+Blu-ray | COZC-2018-9 | ¥6,600(税込)

[通常盤] CD | COCC-18118 | ¥1,430(税込)





[Preview Music Video] https://youtu.be/vc1yyiRrIWk

[Endless roll Official Audio] https://youtu.be/1peyYJ5qV8Q

[配信リンク] https://ayauchida.lnk.to/Preview

[限定盤購入リンク] https://ayauchida.lnk.to/Preview-G

[通常盤購入リンク] https://ayauchida.lnk.to/Preview-T





<CD>

1. Preview

作詞・作曲・編曲:鶴崎輝一

※アニメ『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』オープニングテーマ

2. Endless roll

作詞:東乃カノ 作曲・編曲:小野貴光

※アニメ『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』挿入歌

3. Preview (Instrumental)

4. Endless roll (Instrumental)





<Blu-ray>

AYA UCHIDA 5+2 ANNIVERSARY LIVE~And U!!~ LIVE 映像

(at 高崎芸術劇場 大劇場 2022.01.29 夜公演)





<Official Information>

内田彩OFFICIAL WEB SITE

https://aya-uchida.net/

内田彩 音楽情報HP

https://columbia.jp/uchidaaya/

内田彩 -Aya Uchida- Music Channel

https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial

音楽スタッフ公式Twitter

https://twitter.com/uchidaaya_staff

音楽スタッフ公式Instagram

https://www.instagram.com/uchidaaya_staff/

内田彩 公式LINE

https://lin.ee/x9DqItB





【アニメ情報】

TVアニメ『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』

■放送時期

【配信】

4月2日(日)21時より毎週 dアニメ/DMM TV

【放映】

4月2日(日)24時より毎週 MX・BS11

4月6日(木)21時30分より毎週 AT-X

ほか、AT-Xにてリピート放送として

毎週月曜日9:30から

毎週水曜日15:30から

■メインキャスト

カイン・フォン・シルフォード 役・南條愛乃

シルク・フォン・サンタナ 役・内田彩

テレスティア・テラ・エスフォート 役・石見舞菜香

レイネ・フォン・シルフォード 役・花井美春

シルビア 役・依田菜津

■スタッフ

原作:夜州 「転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~」 (一二三書房

刊)

漫画:nini

キャラクター原案:藻/nini

監督:中村憲由

プロデューサー:はとりあゆむ

製作:自重を知らない製作委員会

■作品あらすじ

偶然居合わせたコンビニで、少女をかばい死んでしまった椎名和也。気づくとそこは、夢

にまで見た剣と魔法の世界だった!

貴族の三男カイン・フォン・シルフォードとして、転生していた彼は、早速様々なものに

興味を持つ。そして迎える五歳の誕生日、慣習に倣い教会で洗礼を受けてみると……

神々から与えられていたのは数々の加護、更には規格外としか言いようのないとんでもス

テータスだった! 転生生活はバトルに恋に勉強に、やりすぎくらいが丁度いい!? きっ

ちり頑張るのになぜかきっちり怒られる、カインの異世界はちゃめちゃライフ、始まりま

す!

■ティザーPV第一弾

https://www.youtube.com/watch?v=xYyCqINpxUs

■ティザーPV第二弾

https://www.youtube.com/watch?v=hBCvwpwJI4U

■ティザーPV第三弾

https://www.youtube.com/watch?v=BSdONbzXf9k

■公式サイト

https://www.tensei-kizoku.jp

■公式Twitter

https://twitter.com/tenseikizoku/

■著作権情報

(C) 夜州/一二三書房・自重を知らない製作委員会





【Profile】

内田 彩

Aya Uchida

アクロスエンタテインメント所属

【BIRTH】7月23日生まれ

【出身地】群馬県





≪DISCOGRAPHY≫

2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。

2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。

2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。

2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。

2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。

2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。

2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box~50 Songs~』リリース。

2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign/Candy Flavor』をリリース。

2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。

2020年03月04日、アニメ『<Infinite Dendrogram>-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』をリリース。

2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』をリリース。

2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』をリリース。



2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』をリリース。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/27-16:16)