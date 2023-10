[TOKYO FM]

2023年10月22日(日) @ LINE CUBE SHIBUYA、タワーレコード渋谷店、北谷公園





TOKYO FMが、2023年10月22日(日)リスナーの皆さんへの日頃の感謝の気持ちを伝える無料招待制のイベントで、「渋谷音楽祭」とコラボレーションしておくる『TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023』。会場のLINE CUBE SHIBUYAでは、人気ラジオドラマ番組『NISSAN あ、安部礼司』や、住吉美紀・山崎怜奈・マンボウやしろ他ワイド番組パーソナリティが集結する公開生放送(既報/チケット事前抽選)など開催するほか、TOKYO FMの豪華アーティスト出演者たちの写真パネル展示、特設フォトスポット、他にもタワーレコード渋谷店でTOKYO FMパーソナリティが「渋谷」をテーマに選曲をしたプレイリストの展示や、北谷公園でのキッチンカー、さらに各会場をまわってオリジナルグッズがもらえるデジタルスタンプラリーなど、来場した方はどなたでも楽しめるコンテンツが満載です。

そして、『TOKYO FMリスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023』開催に合わせて、公式グッズの予約販売を10月12日(木)よりTOKYO FM公式ショッピングサイトで開始します。アイテムは感謝祭限定のTシャツ、スポーツタオル、ガチャガチャ(缶バッチ)のほか、人気番組のオリジナルグッズが登場。イベント当日も各会場で販売いたします。

10月22日(日)渋谷で開催する『TOKYO FMリスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023』に是非お越し下さい!





『TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023』では、感謝祭限定グッズや番組グッズを販売いたします。イベントに先駆けて、予約販売を10月12日より開始。感謝祭限定グッズは、Tシャツ(ダークヘザーネイビー、ホワイト、アシッドブルー 3色展開)、スポーツタオル、ガチャガチャ(中身は缶バッジ)。他に『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』のオリジナルロングTシャツやパーカー、『THE TRAD』のオリジナルTシャツ、ポーチ、『NISSAN あ、安部礼司』の復刻版Tシャツ(14年前に渋谷公会堂で公開ウエディングイベントを実施した際に販売したTシャツの復刻版)など人気番組の新グッズを販売いたします。これらはTOKYO FM公式ショッピングサイト(https://shop.tfm.co.jp/categories/5484324)からご予約いただけます。また当日はLINE CUBE SHIBUYA、北谷公園、タワーレコード渋谷店2F(*こちらのみ10月18日~一部商品)で販売いたします。

さらに各会場では人気コンテンツの公開イベント、グッズ販売のほか、LINE CUBE SHIBUYAでは、TOKYO FMの豪華レギュラーパーソナリティの写真パネル展示(*撮影禁止)、TOKYO FMロゴオブジェのオリジナル記念フォトスポット。北谷公園では、キッチンカーやブース展開。タワーレコード渋谷店 2Fでは、TOKYO FMパーソナリティが「渋谷」をテーマに選曲をしたプレイリストの展示や、アーティストグッズとTOKYO FMグッズの一部商品の販売(*こちらの展開は10月18日(水)~29日(日))を展開いたします。

また当日各会場をまわるとオリジナルグッズがもらえる「デジタルスタンプラリー」も開催。当日のタイムテーブル、公式グッズ詳細は特設ホームページを御覧ください。

10月22日は是非、『TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023』にお越し下さい!



【開催概要】





タイトル:TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023

日程 :2023年10月22日(日)

イベント特設サイト:https://www.tfm.co.jp/kanshasai/

TOKYO FM公式ショッピングサイト:https://shop.tfm.co.jp/categories/5484324

主催:渋谷音楽祭実行員会、TOKYO FM



