数々の大ヒット曲を世に送り出した売野雅勇が作詞活動40周年を迎え、それに合わせて各社より記念企画のリリースが予定されている。7月12日に発売される河合奈保子「Masao Urino Works 売野雅勇作品集」は、1980年代に一世を風靡したトップアイドル河合奈保子に提供した多くの作品の中から売野本人がセレクトした36曲を収録。またブックレットには売野による制作当時のエピソードも含む全収録曲の解説が掲載される。

河合奈保子のシングル盤35枚のうち売野は11曲のA面曲を提供、作詞家別の作品数は最多で、13枚目のシングル「エスカレーション」(1983年)は奈保子にとって最大のヒット曲となり、21枚目のシングル「デビュー ~Fly Me To Love」(1985年)では音楽チャートの1位を獲得している。売野はシングルのB面やアルバム曲を含め、およそ60曲(日本語訳詞も含む)を提供している。

河合奈保子がアイドルから大人のシンガーへと変貌を遂げる時期に作られた売野の作品は、どれも聞きどころ満載だ。



【商品概要】

Masao Urino Works 売野雅勇作品集

アーティスト:河合奈保子

発売日:2023年7月12日

品番:COCP-42059~60 (2枚組)

価格:¥3,300(税込)[¥3,000(税抜)]

発売元:日本コロムビア



商品サイト

https://columbia.jp/kawainaoko/



<収録曲>

DISC-1

1 刹那の夏/シングルA面

2 ジェラス・トレイン/シングルA面

3 パリは悲しみに燃え/アルバム「さよなら物語」より

4 モスクワ・トワイライト/アルバム「さよなら物語」より

5 霧雨の埠頭/アルバム「さよなら物語」より

6 デビュー ~ Fly Me To Love/シングルA面

7 ガラスの中の海/アルバム「DAYDREAM COAST」より

8 夢が過ぎても/アルバム「DAYDREAM COAST」より

9 ラヴェンダー・リップス/シングルA面

10 プールサイドが切れるまで/シングルB面

11 海流の島/アルバム「スターダスト・ガーデン」より

12 北駅のソリチュード/シングルA面

13 哀しみのコンチェルト/アルバム「さよなら物語」より

14 ジャスミンの夢飾り/シングルB面

15 夏のキャンドル/アルバム「スターダスト・ガーデン」より

16 八月の水鏡/アルバム「スターダスト・ガーデン」より

17 涙のハリウッド/シングルA面

18 星になるまで/アルバム「NINE HALF」より



DISC-2

1 エスカレーション/シングルA面

2 唇のプライバシー/シングルA面

3 ホワイト・スノー・ビーチ/アルバム「NINE HALF」より

4 冬のカモメ/アルバム「NINE HALF」より

5 南回帰線/アルバム「スターダスト・ガーデン」より

6 UNバランス/シングルA面

7 トワイライト・クルーズ/アルバム「NINE HALF」より

8 銀色の髪の少年/アルバム「DAYDREAM COAST」より

9 マーマレード・イヴニング/アルバム「HALF SHADOW」より

10 チャイナタウン・ラプソディ/アルバム「スターダスト・ガーデン」より

11 暁のスカイパイロット/アルバム「スターダスト・ガーデン」より

12 コントロール/シングルA面

13 12月のオペラグラス/アルバム「HALF SHADOW」より

14 バラードを止めて/シングルB面

15 THROUGH THE WINDOW ~月に降る雪~/シングルA面

16 スターダスト・ガーデン/アルバム「スターダスト・ガーデン」より

17 千年庭園/アルバム「スターダスト・ガーデン」より

18 永遠のシネマハウス/アルバム「スターダスト・ガーデン」より



<河合奈保子プロフィール>



河合奈保子は1980年に「HIDEKIの弟・妹募集オーディション」で優勝し、同年6月21日に「大きな森の小さなお家(うち)」で日本コロムビアからデビュー。

「スマイル・フォー・ミー」「けんかをやめて」などのヒット曲をリリース後、1983年にはイメージ・チェンジをはかり筒美京平作曲による「エスカレーション」を発売、約35万枚の売り上げを記録し最大のヒット曲となった。1985年「デビュー」でシングル・チャート初の音楽チャート1位を獲得した。アルバム・チャートでは1983年に竹内まりや、来生たかおらが作品提供をした「あるばむ」で1位を獲得した。その後、自らが作曲やピアノ演奏を手がけるなどアイドルからアーティスト活動にシフトしていく。

1997年に芸能活動を休止後、表舞台には出ておらず20年以上経った今でも根強いファンは多く、復帰を求める声が後を絶たない。



<売野雅勇プロフィール>

上智大学文学部英文科卒業。コピーライター、ファッション誌編集長を経て、1981年河合夕子アルバム「リトル・トウキョウ」、シャネルズ「星くずのダンスホール」などを書き作詞家として活動を始める。

1982年中森明菜の「少女A」のヒットにより作詞活動に専念。以降チェッカーズを始め近藤真彦、河合奈保子、シブがき隊など数多くの作品により80年代アイドルブームの一翼を担う。

90年代からは坂本龍一、矢沢永吉からGEISHA GIRLS、SMAP、森進一まで幅広く作品を提供。郷ひろみ「2億4千万の瞳」、ラッツ&スター「め組のひと」、チェッカーズ「涙のリクエスト」、稲垣潤一「夏のクラクション」、荻野目洋子「六本木純情派」、矢沢永吉「SOMEBODY’S NIGHT」、GEISHA GIRLS「少年」、坂本龍一「美貌の青空」、中谷美紀「砂の果実」などヒット曲多数。

また、1990年以降映画・演劇にも活動の場を広げ、2002年からはインターネット・ドラマ・サイト「Radiogenic」を主宰し100本のオーディオ・ドラマを発表。脚本監督映画作品には、「シンデレラ・エクスプレス」「BODY EXOTICA」脚本プロデュース作品の舞台には「ミッシング・ピース」(市川右近演出・千住明音楽)「天国より野蛮」(市川右近・宝生舞主演)「優雅な秘密」(市川右近・市川春猿主演)「美貌の青空」(市川右近・市川春猿・市川段治郎主演)「下町日和」(市川右近・市川春猿・市川段治郎主演)「虎島キンゴロウ・ショー/魅惑の夜」(虎島キンゴロウ・市川右近・金子國義主演)がある。



【関連商品】

MIND CIRCUS 午前0時のLOVE STORIES

売野雅勇 作家活動40周年記念作品。選りすぐりの名曲を題材に売野雅勇自らが短編小説を書き下ろしたブックレットが付く、小説付きコンピレーションアルバム!



アーティスト:売野雅勇 VARIOUS ARTISTS

発売日:2023年7月12日

品番:VPCC-86448

価格:¥4,000(税込)

発売元:VAP



YELL, STEPS & SONGS -売野雅勇YEARS BEST-

作詞家、売野雅勇による中西圭三作品のベスト・アルバムが待望のCDで発売!

1993年の大ヒット「Woman」以降、リスナーにエールを送り続けた中西圭三の

黄金期の作品を、作詞家とシンガー本人によるセレクトでパッケージ化。

売野雅勇の作詞活動40周年を記念して、不朽の作品をCD化します。



アーティスト:中西圭三

発売日:2023年7月12日

品番:IMWCD-1551

価格:¥2,750(税込)

発売元:株式会社インセンスミュージックワークス

流通:ダイキサウンド株式会社

ジャケット画像:NOW PRINTING



Masterpieces~PURE GOLD POPS~ 売野雅勇作品集「天国より野蛮」

売野雅勇作詞活動35周年記念(4枚組 全71曲収録)ボックスセット。

※売野雅勇による全曲解説付き

ライナーノーツ・解説:速水健朗(都市評論家)多保孝一(作曲家・音楽プロデューサー)鈴木キサブロー(作曲家)かの香織(作詞作曲家/シンガー)林 哲司(作曲家)

売野雅勇作詞活動35周年記念4枚組CD-BOX。

☆売野雅勇による全曲解説付き

☆ライナーノーツ・解説 速水健朗(都市評論家)多保孝一(作曲家・音楽プロデューサー)、鈴木キサブロー(作曲家)、かの香織(作詞作曲家/シンガー)林 哲司(作曲家)



<特典ブックレット情報>

7月15日(土)東京国際フォーラム ホールAでのコンサート会場販売および、コンサート終了後の弊社直販サイトでの先着購入特典:レコーディング現場で実際に使用された、売野雅勇直筆、歌詞原稿12曲分を掲載した、特典ブックレット(B5サイズ、28ページ予定)を先着でプレゼントいたします。



好評発売中

品番:PCCA.04452

価格:¥8,800(税込)

発売元:ポニーキャニオン



【公演情報】

●公演名

売野雅勇 作詞活動40周年記念 オフィシャル・プロジェクト

MIND CIRCUS SPECIAL SHOW「それでも、世界は、美しい」



●公演日時

2023年7月15日(土)[開場]16:00 [開演]17:00



●会場

東京国際フォーラム ホールA



●出演

麻倉未稀 / 稲垣潤一 / 荻野目洋子 / 近藤房之助 / さかいゆう / 杉山清貴 / 東京パフォーマンスドール(木原さとみ 他) / 中島愛 / 中西圭三 / 中村雅俊 / Beverly / 藤井尚之 / 藤井フミヤ / MAX LUX / 望月琉叶 / 森口博子 / 山内惠介 / 山本達彦 / 横山剣

※50音順。都合により出演者が変更になる場合がございます。予め御了承下さい。



●音楽監督:船山基紀



●演奏:『MIND CIRCUS BAND』

土方隆行(Guitar)/ 増崎孝司(Guitar)/ 安部潤(Keyboards)/ 岸田勇気(Keyboards)/ 川崎哲平(Bass)/ 長谷部徹(Drums)/ 三沢またろう(Percussion)/ グスターボ・アナクレート(Saxophone) / 高尾直樹(Chorus)/ TIGER(Chorus)



●予定演奏曲目 / 全曲作詞:売野雅勇

Woman / 想い出のクリフサイド・ホテル / 哀しみの外電 / キスは少年を浪費する / 最後のHoly Night / SOMEBODY'S NIGHT / 少女A / 崇高な果実 / 誰に愛されても / Take Me To Fujiyama / デビュー~Fly Me To Love / 夏のクラクション / ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO / Baby don’t cry ~神様に触れる唇~ / 星屑のステージ / 水の星へ愛をこめて / 夢を継ぐ人 / 六本木純情派 他

※50音順。都合により曲目が変更になる場合がございます。予め御了承下さい。



●料金

全席指定:¥15,000

※税込 ※未就学児入場不可

チケット販売中!



●お問合せ

ディスクガレージ http://info.diskgarage.com/



●オフィシャルサイト

https://masaourino40.com/



