［株式会社クリーク・アンド・リバー社］

10/26（木）日本語初心者or中級者向けの無料セミナー「日本語の敬語を使ったコミュニケーション」



株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は10月26日（木）、日本語が母語でない方を対象とした無料のオンラインセミナー「日本語の敬語を使ったコミュニケーション」を開催いたします。



▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/140485/?rls

※締切：2023年10月25日（水） 19：00



Creek & River Co., Ltd.（C&R）will hold the seminar “Communicating in Japanese Using Honorifics” on October 26th, Thursday.



▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/140491/?rls







日本のビジネスシーンや初対面の時などに求められる「敬語」を使ったコミュニケーション。日本語を学んでいる方の中には、苦手にしている方も少なくないのではないでしょうか。今回は、そんな日本語の「敬語」をテーマに取り上げたセミナーを開催いたします。



セミナーでは、まず、敬語がどのような場面で使われるかをご紹介した後、敬語が使われた時に日本人はどのように感じるのかを一緒に考えます。また、紛らわしい敬語のシステム「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」を確認し、練習問題を行います。セミナー後半では、主にビジネスで使われる実践的な敬語の使い方を体験していただく予定です。なお、本セミナーは初中級から中級レベルの方を想定していますが、英語でご説明いたします。敬語を使った日本語コミュニケーションにご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



Do you feel that you are not good at communicating using “keigo” in Japanese? Do you have the opportunity to have business conversations?

In this one-point lesson, the theme will be “honorifics.”



In the seminar, we will first introduce the situations in which honorifics are used. Honorifics are often used in business and conversations with people you meet for the first time.



In addition, we will check the confusing honorific system “honorific language”, “humble language” and “polite language” and do practice problems.



In the second half of the seminar, let’s experience how to use honorifics practically. Learn and practice honorifics that are mainly used at work.

This seminar is intended for beginners to intermediate level students, but the explanation will be in English, so if you are interested in communicating using honorifics, please join us.



＜セミナーの内容＞

・敬語を使う場面:どうして敬語を使うのか？

・敬語を使うための3つのシステム（尊敬語、謙譲語、丁寧語）

・実践編:仕事で使う敬語を練習



[Topics Covered]

・Scenes where honorifics are used: Why are honorifics used?

・Three systems for using honorifics

-honorific language

-Humble language

-Polite language

・Practice: Practicing honorifics used at work



日本語の敬語を使ったコミュニケーション





■日時

2023年10月26日（木） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催（Zoom）



■登壇者



神谷 玲 氏

高校時代から言語に興味を持ち大学でスペイン語を専攻、留学をきっかけに日本語を教えることを目指す。2019年に日本語教育能力検定試験に合格した後、翌年から名古屋の日本語学校で非常勤講師として技能実習生を担当し、数々の学生を企業に送り出した。大学卒業後は、南山大学大学院で第二言語としての日本語の文法習得について研究し、修士論文を執筆。在学時にはアメリカの大学で日本語のオンライン補修クラスも担当した。修士課程修了後は、大手メーカーで法人営業を担当。現在は、ビジネス人材向け、学生向けに日本語指導を行う傍ら、日本語の文法や教え方について精力的にメディア発信をおこなう。



■対象

初級および初中級レベルの日本語を勉強している人向け



■定員

100名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/140485/?rls

※締切：2023年10月25日（水） 19：00





＜関連コース＞

▼10/17（火）日本語の助詞の使い方：助詞の練習で自信をつけましょう！

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/139771/?rls



▼Flexible Japanese Lessons ～オンラインプライベートレッスン～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/134718/?rls





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「日本語の敬語を使ったコミュニケーション」セミナー担当

Email：inquiry.prolang@hq.cri.co.jp



Outline of the event







■Date and time

2023/10/26（THU） 19：00～20：00



■Place

Online (Zoom)



■Speaker



Rei Kamiya

Kamiya-sensei has been interested in languages since high school and majored in Spanish at university, aiming to teach Japanese after studying abroad. After passing the Japanese Language Teaching Competency Test in 2019, she began working as a part-time lecturer at a Japanese language school in Nagoya, where she oversaw technical intern trainees and helped many students get work in companies.After graduating from university, she studied Japanese grammar acquisition as a second language at Nanzan University Graduate School and wrote her master’s thesis. When she was in school, she also taught online Japanese language supplementary classes at an American university.

After completing her master’s course, she oversaw corporate sales at a major manufacturer. Currently, while teaching Japanese to businesspeople and students, she is also actively producing information on Japanese grammar and teaching methods.



■Participants

For people studying Japanese at a Basic and Pre-Intermediate Level



■Capacity

100 people



■Organizer

CREEK and RIVER Co., Ltd.

https://www.cri.co.jp



▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/140491/?rls





<Related course>

▼10/17(THU) Let’s Learn How to Use Japanese Particles：Practice Using Particles with Confidence！

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/139771/?rls



▼Flexible Japanese Lessons -Online Private Lessons-

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/134718/?rls





【Contact】

CREEK & RIVER Co., Ltd.

Email：inquiry.prolang@hq.cri.co.jp



＝＝＝＝＝＝＝＝＝===



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。





＜手軽に学べるeラーニング＞

▼セールスライティング基礎講座(全26章）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/119990/?rls



▼動画編集入門講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/123341/?rls



▼バナー制作を通して学ぶ！Web制作に必要なPhotoshop講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/131541/?rls



▼デザインカンプ制作講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/128433/?rls



▼Illustrator基礎講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/125068/?rls



▼Dreamweaver講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/131903/?rls



▼JavaScript基礎/実践講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/131472/?rls



▼PHP基礎講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/131970/?rls



▼UI/UX基礎講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/123451/?rls



▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/132998/?rls



▼ネットマーケティング検定対策

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/130717/?rls



▼ノンプログラマーのためのPython入門

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/132028/?rls



▼Excelで学ぶデータ集計Vol.1

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/130565/?rls



▼著作権入門講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/130712/?rls



セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w





【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャーの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



The C&R Group, including Creek & River Co., Ltd, is active in 18 fields: TV/movies, games, web, advertising/publishing, artists/authors, medical, IT, legal, accounting, architecture, fashion, food, computer science, performing arts, life sciences, athletes, CXO, and agriculture. We provide an environment for professionals to maximize their potential through the provision of jobs, the composition of projects, the monetization of copyrights and intellectual property, and educational opportunities. We also aim to contribute to the value creation of our clients through the abilities of professionals.



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！



https://youtu.be/2YRqMPcsv3o?rls



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-09:46）