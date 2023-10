[TOKYO FM]

TOKYO FM 毎週土曜 12:00~12:25 ※放送初回は10月7日(土)~



TOKYO FMでは、2023年10月7月(土)12時00分から、女優・松下奈緒がパーソナリティを務める新番組『Grand Seiko presents My Time My Story』をスタートします。月替りでゲストをお迎えして、“心躍る瞬間”をキーワードに、願いが叶ったときや達成したときのこと、“過ごしてきた時間、現在、そして、未来”について伺っていきます。番組スタートの今月は松下奈緒の心躍った瞬間をお届けします。お楽しみに!







◆松下奈緒からのコメント

「小学生の頃から、ラジオから流れてくる音楽で朝が始まっていたり

私にとってラジオは身近な存在。

ゲストの方の楽しいお話を色々引き出しながら、リスナーの皆さまと共に

楽しい土曜日のランチタイム過ごしていきたいなと思っております。」



ブランドブティックが立ち並ぶ東京の中心にありながら、さわやかな風が吹き抜ける光あふれる居心地のいいカフェラウンジ。「Grand Seiko presents My Time My Story」(毎週土曜12:00~12:25)では、女優・松下奈緒が“心躍る瞬間”をキーワードに、“願いが叶ったときのこと”や“達成したときの喜び”、“過ごしてきた時間、現在、そして、未来”について月替りでゲストをお迎えして伺っていきます。

松下奈緒は2013年~2017年の4年間、TOKYO FMでラジオ番組を担当しており、6年ぶりのレギュラー番組!

小学生の頃からラジオから流れてくる音楽で朝が始まっていたという松下にとって身近なラジオ。初回の放送(7日)では、松下奈緒のパーソナルな部分を紹介していきます。大好きなアフリカ・ケニアでの思い出や、今後行きたい旅について語ります!昔のダンスチューンが好きなど松下の意外な一面も。

また毎月、あなたの時間をよりプレミアムにする逸品プレゼント実施。今月は「バルミューダ・ザ・スピーカー」です。初回放送は、10月7日(土)。どうぞお楽しみに!



【放送概要】





◆タイトル:Grand Seiko presents My Time My Story

◆放送日時: 毎週土曜日12:00~12:25

◆放送局: TOKYO FM

◆パーソナリティ: 松下奈緒

◆提供: グランドセイコー

◆番組HP:https://www.tfm.co.jp/mystory/





