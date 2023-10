[TOKYO FM]

TOKYO FMでは、10月8日(日)19時からTOKYO FMサンデースペシャル『杉野遥亮のスペシャルオフトーク supported by SOYBIO 豆乳ヨーグルト』を放送します。毎週火曜21時30分からTOKYO FMで放送中の『杉野遥亮の今夜もオフトーク supported by SOYBIO 豆乳ヨーグルト』が9月29日(金)に初の公開収録を実施。杉野遥亮が、事前応募の中から選ばれた200人のリスナーの前で、時にコミュニケーションを取りながら実施した公開収録の模様を特別番組としてオンエアいたします。ご期待ください。







◆番組の人気企画を公開収録で実施!杉野遥亮が来場リスナーからの質問にも回答!





ステージに登場すると、杉野遥亮は初の公開収録に挑むにあたり「いつもは小さいブースの中で収録しているのですが、今日は会場が大きすぎますね…!会場の方も、ラジオで聴いてくれる方も楽しんでもらえる回にしたいです」と、意気込みを語り、収録がスタート。レギュラー番組の名物企画を実施する形で収録は進みます。「明日誰かに話したくなる、豆乳豆知識コーナー!」では、豆乳にまつわるクイズを杉野が回答。客席から、リスナーがヒントを投げかける場面も。







「公開!TOKYO FM レコ室探索 レコードバージョン!!」は、レギュラー番組で杉野がTOKYO FMレコード室(レコードやCDの格納庫)に潜入し、直感で選ぶという企画の公開収録バージョンとして、ステージに飾られたレコードを杉野がセレクトし、自らターンテーブルでかけるというもの。杉野は、「好きな番組企画は音楽企画。疲れている時に、曲を聴いてるだけで終わるので…」とジョークを言い、会場からの笑いを誘いました。「松竹梅、そして“杉”の遥亮!!」は、あまり趣味を持たない杉野に、リスナーが「いい趣味」を提案し、杉野が松竹梅、杉で判定をする企画。筋肉や最近好きなアニメの話題が繰り広げられました。ラストは、会場のリスナーから寄せられた質問に答えるコーナー。良く聴く曲を尋ねられ、杉野が答えた「この曲にのせて喋ると、全部いい話に聴こえるからすごい」という楽曲とは?また、都会か自然豊かな田舎か、という質問に対する杉野の回答とは…?

10月8日(日)19時からの放送をどうぞお楽しみに。



【番組概要】





◇タイトル : TOKYO FMサンデースペシャル

『杉野遥亮のスペシャルオフトーク supported by SOYBIO 豆乳ヨーグルト』

◇放送日時 : 2023年10月8日(日)19:00~19:55

◇放送局 : TOKYO FM

◇出演 : 杉野遥亮

◇MC : 手島千尋(TOKYO FMアナウンサー)

◇番組ホームページ:https://audee.jp/program/show/57863



