時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

Dizzy Sunfist、本日発売の新譜ミニアルバム『PU…

Dizzy Sunfist、本日発売の新譜ミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』を記念してYouTube生配信トークイベントを今夜20時より開催。

［日本コロムビア株式会社］

Dizzy Sunfistが、ミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』の発売を記念して、公式YouTubeチャンネルにて生配信トークイベントを今夜20時より開催する。



　Dizzy Sunfistが、ミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』の発売を記念して、公式YouTubeチャンネルにて生配信トークイベントを今夜20時より開催する。

　あやぺた、moAiに加え、新メンバーメイ子が正式加入した新生Dizzy Sunfistとして、プロデューサーに猪狩秀平（HEY-SMITH）を迎え、制作に挑んだ意欲作『PUNK ROCK PRINCESS』は、表題曲「Punk Rock Princess」、初の日本語歌詞の「そばにいてよ」、さらには、現在放送・配信中のTVアニメ「マイホーム・ヒーロー」のエンディングテーマ「Decided」のフルバージョンなど合計6曲が収録。

　今夜20時からの生配信トークイベントでは、メンバー3人からどのような話が飛び出すのか、乞うご期待。
また、先日(5/22)、「猪狩秀平の大阪のバンドマンチャンネル」とDizzy Sunfistの公式YouTubeチャンネルにて、プロデューサーである猪狩秀平（HEY-SMITH）氏とDizzy Sunfistメンバーで、『PUNK ROCK PRINCESS』の制作秘話や涙の真相などが語られるという対談コラボ動画をそれぞれ前編と後編で公開しているので、併せて是非お楽しみください。

■Dizzy Sunfist 『PUNK ROCK PRINCESS』発売記念生配信トークイベント

日時：5月24日（水）20時～
出演者：Dizzy Sunfist あやぺた(Vo/Gt)、moAi(Dr/Cho)、メイ子(Ba/Cho)
視聴URL: https://www.youtube.com/live/CgNTnMzIhwc

■コラボ動画視聴URL
●前編：
猪狩秀平の大阪のバンドマンチャンネル ー Dizzy Sunfistが涙の真相を語る
https://youtu.be/PoDfWm5ZtMQ
●後編：
Dizzy Sunfist公式YouTubeチャンネル ー HEY-SMITH猪狩さんと語る”PUNK ROCK PRINCESS”制作秘話!!
https://youtu.be/lLwMYWKzshs

■MV視聴URL
「Punk Rock Princess」 https://www.youtube.com/watch?v=zN5M31BKyrk
「そばにいてよ」 https://www.youtube.com/watch?v=OFOlFsnZ24Y

■TVアニメ「マイホームヒーロー」ノンクレジットED映像
エンディングテーマ：「Decided」/ Dizzy Sunfist
https://www.youtube.com/watch?v=q1c7FGb6R9Y
※TVアニメ「マイホームヒーロー」HP: https://myhomehero-anime.com/

■リリース情報
●2023年5月24日（水）発売
Dizzy Sunfist
COCP-42010 ￥1,500（税抜￥1,364）

Going Phycho

Punk Rock Princess

そばにいてよ

Yesterday

Carry On

Decided （TVアニメ「マイホームヒーロー」エンディングテーマ）


★STREAMING & DOWNLOAD：https://DizzySunfist.lnk.to/PUNK_ROCK_PRINCESS

■Dizzy Sunfist自主企画「SUNNY CIRCUS」今年は大阪と東京で開催！
SUNNY CIRCUS 2023 in OSAKA
8/11(金祝) GORILLA HALL OSAKA
13:00 OPEN / 14:00 START
SUNNY CIRCUS 2023 in TOKYO
9/3(日) Zepp Shinjyuku
13:00 OPEN / 14:00 START

ツアー情報
Dizzy Sunfist “PUNK ROCK PRINCESS” TOUR 2023-24
2023年
6/18(日)　渋谷CLUB QUATTRO [Guest: locofrank / STOMPIN’ BIRD]
6/21(水) 名古屋CLUB QUATTRO [Guest: Enth / Suspended 4th]
6/23(金) 大阪BIGCAT [Guest: GOOD4NOTHING / ヤバイTシャツ屋さん]
7/13(木) 千葉LOOK
7/17(月祝) 新潟GOLDEN PIGS RED
7/18(火) 金沢vanvan V4
8/5(土) 水戸ライトハウス
8/24(木) 仙台MACANA
8/25(金) 秋田SWINDLE
9/22(金) 札幌 Bessie Hall
9/27(水) 富山SOUL POWER
9/28(木) 長野CLUB JUNK BOX
10/11(水) 神戸太陽と虎
10/13(金) 高松DIME
10/14(土) 松山Wstudio RED
11/7(火)　広島ALMIGHTY
11/18(土) 横浜FAD
12/10(日) 京都MUSE
12/19(火) 鹿児島SR-Hall
12/20(水) 熊本Django
12/22(金) 福岡BEAT STATION
To be continue on 2024
[全公演対バン出演有り（後日発表）]
全公演一般発売中
※ツアー詳細はこちら: https://dizzy-sunfist.com/live/

■配信リリース情報
●配信中
Dizzy Sunfist
配信シングル「Decided (TV Ver.)」
★STREAMING & DOWNLOAD：https://DizzySunfist.lnk.to/Decided_TVver

■Dizzy Sunfist Official HP
https://dizzy-sunfist.com
★日本コロムビアレーベルページ：https://columbia.jp/artist-info/dizzysunfist/

■Official SNS
Twitter: @_Dizzy_Sunfist_
Instagram: @dizzysunfist_official
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtLYoRYXQsLlTUAqvd_H3WQ
LINE: https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=dizzy_sunfist

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/24-19:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
5月号の特集は「中東の新動態」。 中国も絡んで、域内情勢が大きく動いている。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ