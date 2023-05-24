［日本コロムビア株式会社］

Dizzy Sunfistが、ミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』の発売を記念して、公式YouTubeチャンネルにて生配信トークイベントを今夜20時より開催する。







Dizzy Sunfistが、ミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』の発売を記念して、公式YouTubeチャンネルにて生配信トークイベントを今夜20時より開催する。



あやぺた、moAiに加え、新メンバーメイ子が正式加入した新生Dizzy Sunfistとして、プロデューサーに猪狩秀平（HEY-SMITH）を迎え、制作に挑んだ意欲作『PUNK ROCK PRINCESS』は、表題曲「Punk Rock Princess」、初の日本語歌詞の「そばにいてよ」、さらには、現在放送・配信中のTVアニメ「マイホーム・ヒーロー」のエンディングテーマ「Decided」のフルバージョンなど合計6曲が収録。



今夜20時からの生配信トークイベントでは、メンバー3人からどのような話が飛び出すのか、乞うご期待。

また、先日(5/22)、「猪狩秀平の大阪のバンドマンチャンネル」とDizzy Sunfistの公式YouTubeチャンネルにて、プロデューサーである猪狩秀平（HEY-SMITH）氏とDizzy Sunfistメンバーで、『PUNK ROCK PRINCESS』の制作秘話や涙の真相などが語られるという対談コラボ動画をそれぞれ前編と後編で公開しているので、併せて是非お楽しみください。



■Dizzy Sunfist 『PUNK ROCK PRINCESS』発売記念生配信トークイベント



日時：5月24日（水）20時～

出演者：Dizzy Sunfist あやぺた(Vo/Gt)、moAi(Dr/Cho)、メイ子(Ba/Cho)

視聴URL: https://www.youtube.com/live/CgNTnMzIhwc



■コラボ動画視聴URL

●前編：

猪狩秀平の大阪のバンドマンチャンネル ー Dizzy Sunfistが涙の真相を語る

https://youtu.be/PoDfWm5ZtMQ

●後編：

Dizzy Sunfist公式YouTubeチャンネル ー HEY-SMITH猪狩さんと語る”PUNK ROCK PRINCESS”制作秘話!!

https://youtu.be/lLwMYWKzshs



■MV視聴URL

「Punk Rock Princess」 https://www.youtube.com/watch?v=zN5M31BKyrk

「そばにいてよ」 https://www.youtube.com/watch?v=OFOlFsnZ24Y



■TVアニメ「マイホームヒーロー」ノンクレジットED映像

エンディングテーマ：「Decided」/ Dizzy Sunfist

https://www.youtube.com/watch?v=q1c7FGb6R9Y

※TVアニメ「マイホームヒーロー」HP: https://myhomehero-anime.com/



■リリース情報

●2023年5月24日（水）発売

Dizzy Sunfist

COCP-42010 ￥1,500（税抜￥1,364）



Going Phycho



Punk Rock Princess



そばにいてよ



Yesterday



Carry On



Decided （TVアニメ「マイホームヒーロー」エンディングテーマ）





★STREAMING & DOWNLOAD：https://DizzySunfist.lnk.to/PUNK_ROCK_PRINCESS



■Dizzy Sunfist自主企画「SUNNY CIRCUS」今年は大阪と東京で開催！

SUNNY CIRCUS 2023 in OSAKA

8/11(金祝) GORILLA HALL OSAKA

13:00 OPEN / 14:00 START

SUNNY CIRCUS 2023 in TOKYO

9/3(日) Zepp Shinjyuku

13:00 OPEN / 14:00 START



ツアー情報

Dizzy Sunfist “PUNK ROCK PRINCESS” TOUR 2023-24

2023年

6/18(日) 渋谷CLUB QUATTRO [Guest: locofrank / STOMPIN’ BIRD]

6/21(水) 名古屋CLUB QUATTRO [Guest: Enth / Suspended 4th]

6/23(金) 大阪BIGCAT [Guest: GOOD4NOTHING / ヤバイTシャツ屋さん]

7/13(木) 千葉LOOK

7/17(月祝) 新潟GOLDEN PIGS RED

7/18(火) 金沢vanvan V4

8/5(土) 水戸ライトハウス

8/24(木) 仙台MACANA

8/25(金) 秋田SWINDLE

9/22(金) 札幌 Bessie Hall

9/27(水) 富山SOUL POWER

9/28(木) 長野CLUB JUNK BOX

10/11(水) 神戸太陽と虎

10/13(金) 高松DIME

10/14(土) 松山Wstudio RED

11/7(火) 広島ALMIGHTY

11/18(土) 横浜FAD

12/10(日) 京都MUSE

12/19(火) 鹿児島SR-Hall

12/20(水) 熊本Django

12/22(金) 福岡BEAT STATION

To be continue on 2024

[全公演対バン出演有り（後日発表）]

全公演一般発売中

※ツアー詳細はこちら: https://dizzy-sunfist.com/live/



■配信リリース情報

●配信中

Dizzy Sunfist

配信シングル「Decided (TV Ver.)」

★STREAMING & DOWNLOAD：https://DizzySunfist.lnk.to/Decided_TVver



■Dizzy Sunfist Official HP

https://dizzy-sunfist.com

★日本コロムビアレーベルページ：https://columbia.jp/artist-info/dizzysunfist/



■Official SNS

Twitter: @_Dizzy_Sunfist_

Instagram: @dizzysunfist_official

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtLYoRYXQsLlTUAqvd_H3WQ

LINE: https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=dizzy_sunfist



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/24-19:16）