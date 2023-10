[TOKYO FM]

2023年11月3日(金・祝) 15:00~15:55 TOKYO FM/FM佐賀 2局ネット★10月6日 特設サイトオープン!/10月6、27日には事前特集



TOKYO FMとFM佐賀では、2023年11月3日(金・祝)15:00~15:55、ホリデースペシャル『2023佐賀インターナショナルバルーンフェスタ スペシャル!』を生放送でお届けします。同日に佐賀市で開催されている「2023佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」を大特集!佐賀市出身で佐賀市プロモーション大使を務める俳優・中越典子がパーソナリティをつとめ、放送作家の鈴木おさむが、現地よりリポートでお届けする55分のプログラムです。

イベントに先駆け、2023年10月6、27日(金)には、鈴木おさむとTHE RAMPAGE 陣がパーソナリティをつとめるTOKYO FM『JUMP UP MELODIES』にて同イベントの特集を実施。さらに、特設サイトもオープンいたします。どうぞ、ご期待ください。







ホリデースペシャル『2023佐賀インターナショナルバルーンフェスタ スペシャル!』は、2023年11月1日~5日に開催される、参加バルーン(熱気球)は100機、毎年80万人以上が訪れるというアジア最大級のスカイスポーツイベント「2023佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」にスポットを当て、佐賀市出身の中越典子が佐賀市と同イベントの魅力をたっぷりと語りながらお届けしていきます。イベント開催中の現地からは、鈴木おさむが生レポート。また、鈴木おさむとTHE RAMPAGE 陣がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのレギュラー番組「JUMP UP MELODIES」では、10月6、27日に同イベントの特集「『JUMP UP MELODIES』2023佐賀インターナショナルバルーンフェスタ プレスペシャル!」を実施します。6日は、中越典子をゲストに、事前にFM佐賀で募集した佐賀市民からの「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」の魅力も紹介していきます。27日は佐賀市の坂井市長が登場し佐賀市と、「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」の魅力を市長自らがPR。さらに、「2023佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」の魅力を伝える特設サイトを10月6日にオープンします(http://www.tfm.co.jp/sagabf)。どうぞ、ご期待ください。





【特別番組概要】

◇タイトル:『2023佐賀インターナショナルバルーンフェスタ スペシャル!』

◇放送日時: 2023年11月3日(金・祝)15:00~15:55 生放送

◇放送局: TOKYO FM/FM佐賀

◇出演 : 中越典子、鈴木おさむ(現地からのレポート)



【事前特集】

◇タイトル:『JUMP UP MELODIES』2023佐賀インターナショナルバルーンフェスタ プレスペシャル!

◇放送日時:2023年10月6日(金)14:10前後~14:30前後 中越典子出演

2023年10月27日(金)13:05前後~13:20前後 佐賀市 坂井英隆市長出演

◇放送局: TOKYO FM





【特設サイト】 http://www.tfm.co.jp/sagabf



【参考】





●佐賀インターナショナルバルーンフェスタとは?

佐賀県佐賀市嘉瀬川河川敷をメイン会場として開催されるバルーン(熱気球)の国際的な競技大会です。参加するバルーンは約100機!世界各国の選手が競います。一斉に離陸するバルーンの様子は圧巻で、来場者数は80万人を超えるアジア最大級のスカイスポーツイベント。ご当地グルメや特産品の店も多く立ち並び、1日中楽しめます!今年は2023年11月1日(水)~11月5日(日)開催。入場無料です!

●バルーン競技は、目的地までどれだけ近づけるかを競う「スカイスポーツ」

バルーンにはプロペラやハンドルがありません。唯一できるのは、バルーンに取付けたバーナーを点火し、温かい空気を球皮内に送ることによる上昇と、温かい空気を排出することによる下降のみ。水平方向への移動は、上空に吹く自然の風を利用するしかありません。風の性質を見極め、瞬時にその風に向かってバルーンを上下させる高度な技術が必要となります。



