TOKYO FMが、2023年10月22日(日)リスナーの皆さんへの日頃の感謝の気持ちを伝える無料招待制のイベントで、「渋谷音楽祭」とコラボレーションしておくる『TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023』。すでに発表している会場のLINE CUBE SHIBUYAでのイベントに加え、北谷公園、タワーレコード渋谷店でも人気アーティストが出演する公開イベントを開催いたします。そして、各会場・全コンテンツのタイムテーブルを発表!ほかにも当日は誰でも楽しめるデジタルスタンプラリーや、TOKYO FMパーソナリティ選曲による渋谷をテーマにしたプレイリストの展示、オリジナルフォトスポットなど様々なコンテンツも展開予定!

さらに、LINE CUBE SHIBUYAで開催する『安部礼司』公開生放送&『ワイド番組パーソナリティ大集合スペシャル!』が一次募集で多くの反響を頂き、追加席決定のため本日より二次募集を開始!詳細は特設サイトを御覧下さい。







『TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023』では、すでに発表しているLINE CUBE SHIBUYAでのイベントに加え、北谷公園、タワーレコード渋谷店でも公開イベントを開催!渋谷の街を舞台にリスナー感謝祭を盛り上げます。

北谷公園では、パーソナリティの中西哲生がお送りしている番組『TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park』(毎週金曜・15:00-17:00)と、TOKYO FMの音声コンテンツプラットフォーム「AuDee(オーディー)」で渋谷すばるがお送りしている番組『渋谷すばるのスバラDee』の公開イベントを開催。

タワーレコード渋谷店では、ミュージシャンの川崎鷹也のレギュラー番組『川崎鷹也 MAGIC NOTE』(毎週日曜・22:30-22:55)、「AuDee」で配信中の『Liyuuのはつらじ』『佐倉初のういすくり~む』『橋下美好のラジオ部』『No BUDDiiS』『SUPER★DRAGONのGROW UP DRAGON』の公開イベントを開催致します。

どちらのコンテンツも観覧席は事前応募になります。現在応募受付中ですので、詳細は各番組のホームページを御覧ください。

また、LINE CUBE SHIBUYAでは、flumpoolのVo.山村隆太と、Gt.阪井一生が出演する番組『YOUNG SONIC supported by PROMISE』(毎週土曜12:30-12:55放送)の公開収録、また、人気ラジオドラマ番組『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』(毎週日曜17:00-17:55放送)、そしてTOKYO FMの平日番組の人気パーソナリティ総勢9名が出演する『ワイド番組パーソナリティ大集合スペシャル!』の公開生放送も追加席決定のため二次募集をスタートします。

現在、特設サイトにて二次抽選受付中(https://www.tfm.co.jp/kanshasai/)。受付期間は10月9日(月・祝)23:59までとなります。

さらにTOKYO FMリスナー感謝祭では、当日各会場をまわってTOKYO FMグッズがもらえる「デジタルスタンプラリー」や、タワーレコード渋谷店ではTOKYO FMパーソナリティが渋谷をテーマに選曲をした渋谷プレイリストの展示、LINE CUBE SHIBUYAではオリジナルフォトスポットなど、来場したリスナーはどなたでも楽しめるコンテンツも展開予定です。

10月22日(日)に渋谷で開催するTOKYO FMリスナー感謝祭をどうぞお楽しみに!



【開催概要】





タイトル:TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023

日程 :10月22日(日)

特設サイト:https://www.tfm.co.jp/kanshasai/

主催:渋谷音楽祭実行員会、TOKYO FM



<内容>

会場:LINE CUBE SHIBUYA

1部 12:00開場 13:00開演

タイトル:TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023 『YOUNG SONIC supported by PROMISE』公開収録

出演:flumpool(山村隆太、阪井一生)

2部 16:00開場 16:45開演

1.タイトル:TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023

『NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~』公開生放送

(*17:00~生放送)

出演:チーム安部礼司

2. タイトル:TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2023

『ワイド番組パーソナリティ大集合スペシャル!』

(*一部当日19:00~TOKYO FMサンデースペシャルで生放送)

出演:吉田明世、住吉美紀、LOVE、山崎怜奈、ハマ・オカモト、中川絵美里、マンボウやしろ、浜崎美保、野呂佳代



会場:北谷公園

13:30~14:30 『TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park』 公開イベント

16:00~17:00 『渋谷すばるのスバラDee』 公開イベント



会場:タワーレコード渋谷店

12:00~12:45 『Liyuuのはつらじ』 公開イベント

13:15~14:00 『佐倉初のういすくり~む』 公開イベント

14:30~15:15 『橋下美好のラジオ部』 公開イベント

15:45~16:30 『No BUDDiiS』 公開イベント

(FUMINORI・YUMA・TAKUYA・FUMIYA が登場)

17:00~17:45 『SUPER★DRAGONのGROW UP DRAGON』 公開イベント

(古川毅・飯島颯・池田彪馬 が登場)

18:30~19:30 『川崎鷹也 MAGIC NOTE』 公開イベント





