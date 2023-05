[日本コロムビア株式会社]















5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」が20日、自身初となるホールでのワンマンライブを東京・ヒューリックホールで開催した。

「MADKID ALL TIME BEST LIVE -Future Notes-」と銘打たれたタイトル通り、これまでの活動の軌跡が垣間見えるような、まさに「ベストなライブ」を魅せてくれた。





TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズの主題歌はもちろんのこと、現在Netflixで配信中のアニメ「伊藤潤二『マニアック』」OPテーマ「Paranoid」、さらに本公演のためにFLOWのメンバーが作詞作曲した新曲「Future Notes」など、メドレーを含めると30曲を超える楽曲の数々を披露した。





ラストには、7月26日にリリースが決定しているTVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ「One Room Adventure」を披露。この日、本作の新アーティスト写真も公開された。

さらに今年10月からは全国10都市でのライブツアーが決定。

11月25日にはメンバーのSHINの故郷・宮崎での初単独公演も決定している。

5人のさらなる飛躍から今後も目が離せない。







◆LIVE INFORMATION

<MADKID LIVE TOUR 2023>

FC最速先行受付日程:5/21(日)12:00~5/28(日)23:59

MADKIDオフィシャルファンクラブ「Club Future Notes」

https://fanicon.net/fancommunities/4450





2023/10/7(土)

Live House Hearts(埼玉)

開場:16:30/開演:17:00





2023/10/8(日)

稲毛K’s DREAM(千葉)

開場:16:30/開演:17:00





2023/10/14(土)

川崎Serbian Night(神奈川)

開場:16:30/開演:17:00





2023/10/21(土)

space Zero(仙台)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00





2023/10/22(日)

HEAVEN'S ROCK宇都宮 2/3(VJ-4)(栃木)

開場:16:30/開演:17:00





2023/11/3(金祝)

Lion Limited Sakae(愛知)

開場:16:30/開演:17:00





2023/11/4(土)

梅田Zeela(大阪)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00





2023/11/5(日)

広島Yise(広島)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00





2023/11/23(木祝)

INSA(福岡)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00





2023/11/25(土)

LAZARUS(宮崎)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00





◆RELEASE INFORMATION

2023年7月26日発売

MADKID 8th SINGLE「One Room Adventure」

TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ

Type-A(CD+DVD) 1800円+税(1980円)/Type-B(CD Only)1300円+税(1430円)





【CD収録内容】

M1.One Room Adventure 作詞:LIN、YUKI 作曲:pw.a, Ucca-Laugh 編曲:pw.a

M2.Future Notes

作詞:KOHSHI(FLOW) &YOU-TA、LIN、YUKI 作曲:TAKE(FLOW) 編曲:TAKE(FLOW) & LIN

M3.One Room Adventure (Instrumental)

M4.Future Notes (Instrumental)

M5.Fufure Notes KAƵUKI Edition

M6.Future Notes SHIN Edition





【DVD収録内容】

‘One Room Adventure’ Music Video

‘One Room Adventure ‘ Music Video Behind The Scenes

‘Future Notes’ Live Video at MADKID ALL TIME BEST LIVE -Future Notes-





◆5月20日セットリスト



【MADKID ALL TIME BEST LIVE -Future Notes- SETLIST】

1.Never going back

2.Get Started

3.Gold Medal

4.来・来・来

5.出ていってよ

6.Be the light

7.Stay with me

8.メドレー (PARTY UP~Going around~Freakin' you~I don't Care)

9.Stay Gold (LIN,YUKI)

10.紅蓮華(YOU-TA、KAƵUKI、SHIN)

11.Future Notes

12.GO!!!

13.REBOOT

14.メドレー (Unveil~OVERAGAIN~Forever young)

15.Change The World

16.Bring Back

17.FAITH

18.Paranoid

19.Last Climber

20.Fight It Out





【ENCORE】

21.Light Up

22.No border

23.Play

24.RISE





【ENCORE 2】

25.One Room Adventure







◆ARTIST PROFILE

2018年メジャーデビュー。2ラッパー3ボーカルから成る5人組ダンスボーカルグループ。

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」OPテーマ「RISE」「FAITH」「Bring Back」が海外を中心にヒット。2023年8月26日に開催される世界最大規模のアニソンイベント「Animelo Summer Live 2023 -AXEL-」出演。

圧倒的なラップワークと力強いボーカルによる唯一無二のパフォーマンスが魅力。





OFFICIAL TWITTER:@MADKID_official

OFFICIAL INSTAGRAM:@madkid_official



