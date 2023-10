[TOKYO FM]

レーベルの垣根を越えて話題の声優やアーティストが月替わりでパーソナリティをつとめるTOKYO FMで放送中の、『ANISON EXPO supported by Bandai Namco Music Live』(土 24:00-24:30)!

10月は、Aqours のメンバーで、声優・アーティストの降幡 愛を迎えてお送りします!1stフルアルバムから新曲の初オンエアも予定しているので、お楽しみに!







『ANISON EXPO supported by Bandai Namco Music Live』は、ランティスレーベルに限らず、レーベルの垣根を越えて、今注目の声優・アニソンアーティストが月替わりでパーソナリティをつとめ、自身が感銘を受けたルーツの楽曲、リリースの裏話など、出演者ごとに様々なテーマでトークを行います。さらに、音声サービスAuDeeでもスピンアウトコンテンツを配信していきます。(https://audee.jp/program/show/56016)

2023年10月は、降幡 愛が担当!11月8日にリリースされる1stフルアルバム「Super moon」の特集や、ルーツ・ミュージックのご紹介、11月から始まるライブツアーを記念してライブセットリスト特集などを展開!『AuDee(オーディー)』では1分間でお送りする「1ミニッツトーク」を配信致します。

降幡 愛の担当回は10月の毎週土曜日。夜24時からの放送を、どうぞご期待ください。



◇タイトル: 『ANISON EXPO supported by Bandai Namco Music Live』

◇放送日時: 毎週土曜24:00-24:30放送

◇放送局 : TOKYO FM ◇出演者 : 降幡 愛

◇AuDee: https://audee.jp/program/show/56016



