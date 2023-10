[TOKYO FM]

毎週金曜22:30~22:55 TOKYO FM/JFN38局フルネット



TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の“ラジオの中のもう一つの学校”をコンセプトとした10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~放送)では、4人組ロックバンド SUPER BEAVERが講師をつとめる『ビーバーLOCKS!』をスタートします。授業の詳細は、初回10月6日(金)の番組内で発表します。どんな放送(授業)となるのか、どうぞお楽しみに。







過去に『SCHOOL OF LOCK!』にゲスト出演し、生徒に向けた熱いメッセージが話題となったSUPER BEAVERがレギュラー講師としてこの秋から登場。どんな授業にしていくのかは、10月6日(金)の初回放送で発表予定。今回の講師就任にあたり、

渋谷龍太(SUPER BEAVER)は、「来校させて頂く度に次の約束を取り付けて帰る我々の烏滸がましさを、愛おしいと思って下さった方がたくさん居てくださった結果なのだろう、と勝手に推測して歓んでいます。深い付き合いになってきましたSCHOOL OF LOCK!。更に深い付き合いをよろしくお願いします。」

と、意気込みを語りました。放送を、どうぞご期待ください。





【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

“全国の10代の未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長(GENERATIONS 小森隼)・COCO教頭(CRAZY COCO)が人気アーティストやタレントをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。◇放送日時: 月~木22:00~23:55/金22:00~22:55 『ビーバーLOCKS!』は金曜22:30~22:55◇放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)◇番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/



