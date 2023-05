[日本コロムビア株式会社]

「19th Anniversary Tour~Extra~」として帯広公演も開催!



9mm Parabellum Bulletが、現在開催中の「19th Anniversary Tour」の第五弾の情報を解禁。8月9日(水)に新代田FEVER、9月9日(土)の『9mmの日』には渋谷La.mama、10月9日(月)に函館Club COCOA、12月19日(火)に東京LIQUIDROOMと4本の公演を発表した。







さらに「19th Anniversary Tour~Extra~」として、10月7日(土)に帯広MEGA STONE公演の開催も合わせてアナウンスされた。チケットは本日より9mmモバイル会員限定での先行受付が開始されているので、チェックしてもらいたい。

「19th Anniversary Tour」は2023年1月から12月までの9日、もしくは19日と[9]が付く日に開催となり、アコースティックライブも合わせると全15公演行われ、9月19日には9年ぶりとなる日本武道館公演を開催することも発表されている。またツアーの開催日でない9日/19日には、YouTube生配信やアコースティックライブが実施される。2023年の毎月9日と19日は特別な公演を開催していくので楽しみにしてもらいたい。



<9mm Parabellum Bullet 19th Anniversary>

6月9日(金)【LIVE】19th Anniversary Tour @ザ・ヒロサワ・シティ会館(茨城県立県民文化センター)大ホール【茨城県】

6月19日(月)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.23

7月9日(日)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.24

7月19日(水)【LIVE】19th Anniversary Tour @荘銀タクト鶴岡 大ホール 【山形県】

8月9日(水)【LIVE】19th Anniversary Tour @新代田FEVER

8月19日(土)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.25

9月9日(土)【LIVE】19th Anniversary Tour @渋谷La.mama

9月19日(火)【LIVE】19th Anniversary Tour @日本武道館

10月9日(月)【LIVE】19th Anniversary Tour @函館Club COCOA

10月19日(木)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.26

11月9日(木)【Acoustic LIVE】To be announced.

11月19日(日)【LIVE】19th Anniversary Tour @多賀城市文化センター 大ホール 【宮城県】

12月9日(土)【Acoustic LIVE】To be announced.

12月19日(火)【LIVE】19th Anniversary Tour @東京LIQUIDROOM



「19th Anniversary Tour~Extra~」

10月7日(土) 【LIVE】 @ 帯広MEGA STONE





■Release

9mm Parabellum Bullet

Now On Sale

9th Album

「TIGHTROPE」



COCP-41808 ¥3,000+税

初回生産分のみスリーブ&フォトブックレット付き



1.Hourglass

2.One More Time

3.All We Need Is Summer Day

4.白夜の日々

5.淡雪

6.Tear

7.タイトロープ

8.Spirit Explosion

9.泡沫

10.煙の街





9mm Parabellum BulletオフィシャルHP:https://9mm.jp/

9mm Parabellum Bullet19周年特設サイト:https://9mm.jp/19thanniversary/

9mm Parabellum Bullet日本コロムビアHP:https://columbia.jp/artist-info/9mm/



