JOYFM×MRTラジオ公開生放送 「ラジオのちから」 in アミュプラザみやざき2023年11月19日(日)14:00~16:00観覧自由



TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』(日曜日17:00~17:55放送)では、11月19日(日)にアミュプラザみやざき(宮崎県宮崎市)で開催されるJOYFM×MRTラジオ公開生放送 「ラジオのちから」 inアミュプラザみやざきにて生ラジオドラマと恒例の名刺配布を実施いたします。生ラジオドラマには、JOYFMとMRTラジオのパーソナリティ陣が特別出演いたします。ラジオドラマの観覧は自由・無料、名刺配布は事前応募による抽選となります。どうぞ、ご期待ください。







【『チーム安部礼司の大出張2023 in アミュプラザみやざき』概要】

日時:2023年11月19日(日)

チーム安部礼司によるステージは 14時~ 観覧自由・無料

チーム安部礼司の名刺交換は 15時~ 事前抽選制 https://www.tfm.co.jp/abe/miyazaki2023/

場所:JOYFM×MRTラジオ公開生放送 「ラジオのちから」 inアミュプラザみやざき

宮崎駅西口 アミュ広場 特設ステージ



■『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』

◇放送日時: 毎週日曜17:00~17:55

◇放送エリア:TOKYO FMを含むJFN38局ネット

◇番組内容:ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いたラジオドラマ。番組連動オリジナルドラマ『そのとき、安部礼司』を「Spotify Music+Talk」で配信中。

◇番組サイト: https://www.tfm.co.jp/abe

◇安部礼司 公式ツイッター(@abe_average)

◇提供:日産自動車株式会社



