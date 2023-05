[日本コロムビア株式会社]





スーパー戦隊シリーズの第47作目として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『王様戦隊キングオージャー』。





OPテーマを担当する古川貴之氏が歌唱する新しい挿入歌「The Prophet」が、5/21放送の第12話で使用された。追加戦士として登場したジェラミー・ブラシエリ/スパイダークモノスのアクション曲として制作された本楽曲の作詩・作曲・編曲を担当したのは園田健太郎氏。

古川氏と園田氏のタッグはOP主題歌「全力キング」に続いて2曲目となっている。





The Prophet

歌:古川貴之 作詩・作曲・編曲:園田健太郎



尚、本楽曲は7/19にリリース予定のミニアルバム「王様戦隊キングオージャー EP vol.2」に収録することが決定。





▌商品情報

タイトル:王様戦隊キングオージャー EP vol.2

発売日:2023年7月19日(水)

価格:1,980円(税抜き 1,800円)

品番:COCX-42062



収録内容:

全力キング<『王様戦隊キングオージャー』オープニングテーマ>

歌:古川貴之 作詩:古川貴之 作曲/編曲:園田健太郎

The Prophet

歌:古川貴之 作詩・作曲・編曲:園田健太郎

他





<来週5/24発売!>

▌商品情報

タイトル:王様戦隊キングオージャー EP vol.1



発売日:2023年5月24日(水)

価格:1,980円(税抜き 1,800円)

品番:COCX-42020



収録内容:

1 全力キング<『王様戦隊キングオージャー』オープニングテーマ>

歌:古川貴之 作詩:古川貴之 作曲/編曲:園田健太郎

2 Waking the King<『王様戦隊キングオージャー』挿入歌>

歌:高取ヒデアキ 作詩:渡部紫緒 作曲/編曲:坂部 剛

3 もっふんのうた<アニメ『もっふんといっしょ』主題歌>

歌:吉田仁美 作詩・作曲:高野水登 編曲:水口浩次

4 Waking the King(オリジナル・カラオケ)

5 もっふんのうた(オリジナル・カラオケ)

<アニメ『もっふんといっしょ』オリジナル・サウンドトラック>

6 タイトルバック

作曲/編曲:水口浩次

7 かわいいもっふん

作曲:高野水登 編曲:水口浩次

8 もふ村にて

作曲/編曲:水口浩次

9 もう逃がさないもふ~

作曲:高野水登 編曲:水口浩次

10 ちびもっふん

作曲:高野水登 編曲:水口浩次

11 いざ行け!もっふん

作曲/編曲:水口浩次

12 もっふんのうた(ショートサイズ)

歌:吉田仁美 作詩・作曲:高野水登 編曲:水口浩次



また購入者特典として『王様戦隊キングオージャー EP Vol.1 』(COCX-42020)を対象店舗でお買上げの方に先着で、下記特典が決定!





・メーカー特典:王様戦隊キングオージャー トンボオージャーゴッドトンボ キングカード

※カードサイズは148×100mmです。

・Amazon.co.jp:メガジャケ

※特典は先着順のため無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※メーカー特典対象店舗は追って発表となります。







▌『王様戦隊キングオージャー』の全曲プレイリストも公開中!

URL https://king-ohger.lnk.to/Playlist





▌全力ダンス動画公開中

タイトル:【公式】『全力キングをキングが全力でおどってみた』

URL: https://www.youtube.com/watch?v=0xSZxJS5UBg





タイトル:「全力キング」を吉田仁美とMachicoが全力でおどってみた

URL: https://www.youtube.com/watch?v=K-Tpxyn67DI





