2023年9月24日、10月1日、8日 日曜9:00~9:30



TOKYO FMで放送中の、女優・歌手のすみれと実業家のHIROMIがパーソナリティをつとめるレギュラー番組『KOSE Find My Beauty powered by @cosme TOKYO』では、2023年9月24日、10月1日、8日の3週に渡り、バレーボールプレーヤーの高橋藍をゲストに迎えます。MCの2人が歓声を上げるほど、フレッシュな笑顔と優しいスマートな語り口が魅力的なナイスガイ!そんな高橋選手に、現在の心情や意気込み、世界最高峰のイタリアの地での挑戦と暮らし、さらに、プライベートや趣味、美容のこだわりなどまで、たっぷりと伺っていきます。どうぞ、お楽しみに!











今回、ゲストに迎えるのは、日本体育大学/イタリアのセリアAヴェロ・バレー・モンツァ所属、バレーボールプレーヤーの高橋藍。現在の心情として、「今は練習の中でも緊張感が出てきている。試合に対して徐々に気持ちをつくっていく中で、試合までに少しでも自分の能力を上げてレベルアップさせることに集中して練習している」と語ってくれた高橋選手。そうした意気込みをはじめ、小学2年生からバレーボールを始めたキッカケやメンタルキープの方法、世界最高峰イタリアの地での挑戦や語学のこと、日々の暮らしや現地でのファンとの交流、オフ時間の一人での過ごし方などをじっくりと伺います。

さらに、「今までにいなかった選手になる」ことをテーマとしている高橋選手は、Instagramのフォロワーも160万人を超え、バレーボールプレーヤーとして初めて雑誌「an・an」の表紙を飾ったり、KOSEとスポンサー契約を結ぶなど、美容やファッション面でも多くの話題を集め、様々な分野でも大活躍。そんな高橋藍の美容のこだわりやヘアケア・スキンケアなどについても掘り下げます。イタリアで水が合わず、肌あれを起こした時に落ち着かせてくれたという、高橋選手のお気に入りの化粧水とは?

リラックス方法は「音楽を聴くこと」で、普段から音楽をめちゃくちゃ聴く!とのこと。元気をもらえる曲や試合や練習の前にテンションを上げる時によく聴く曲など、高橋藍おすすめの音楽もたっぷりとお届けしていきます。

9月24日、10月1日、8日、日曜朝9時からの放送を、どうぞお楽しみに。



