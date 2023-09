[TOKYO FM]

2023年9月24日(日)19時00分~19時55分 TOKYO FM /JFN全国38局ネット(一部放送日時が異なります)



毎月最終日曜日の19時、作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめる番組『村上RADIO』では、9月24日(日)19時00分より、第54回『村上RADIO~村上の世間話3~』を、TOKYO FMをはじめJFN全国38局ネットでオンエアします(一部局では、放送時間が異なります)。

好評の『村上の世間話』シリーズ第3弾は、村上さんが作家生活で日々感じている話から、旅先でのエピソード、回転寿司にまつわる話から小学生時代の思い出話まで、 楽しくてちょっと笑える村上ワールドを、村上DJのとっておきのグッドミュージックとともにお届けします。どうぞお楽しみに!





◆村上春樹 『初秋の日曜日の宵、むずかしいことは忘れて、のんびりと一時間を楽しんでいただければと思います。』



今回の『村上RADIO』のテーマは、「村上の世間話3」。村上春樹さんが日常の中で体験したさまざまエピソードを話しながら、お気に入りの音楽を流していきます。『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』など小説執筆時のこぼれ話から、旅先での思い出、ひとりでフラッと入る回転寿司ににまつわるお話、東京の千駄ヶ谷に住んでいた頃の微笑ましいエピソードまで、思わず微苦笑の「世間話」が披露されます。もちろん、村上DJがセレクトする、お気に入りの音楽も解説とともにたっぷり紹介します!楽しいトークを聴きながら、軽やかな気持ちで音楽を楽しむ、そんな放送をどうぞご期待ください。



放送を前に、村上春樹さんからリスナーの皆さんにコメントが届きました。

うちから音源を一抱えもってきて、いろんな音楽をかけます。

そしてその合間に気楽にあれこれお話をします。例によってあまり実際の役には立たない、社会の向上にも寄与しない村上の世間話ですが、初秋の日曜日の宵、むずかしいことは忘れて、のんびりと一時間を楽しんでいただければと思います。(村上春樹)

どうぞお楽しみに!

【放送概要】





『村上RADIO ~村上の世間話3~』

◆放送日時: 2023年9月24日(日)19:00~19:55(放送時間が異なる局があります)

◆放送局: TOKYO FM/JFN全国38局フルネット

◆パーソナリティ: 村上春樹

◆提供:DNP大日本印刷 Yakult

◆番組ホームページ: https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/



『村上RADIO』





作家・村上春樹がラジオDJに挑戦し、自ら選曲も担当する特別番組シリーズです。

