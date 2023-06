[株式会社フェリシモ]

『What is KYOGEN? この辺りの者でござる ~ その多様性と包摂性、そしてその持続性』



フェリシモは「経験と言葉の贈りもの」をコンセプトに、1997年より毎月、各界の第一線で活躍中の方のメッセージライブ「神戸学校」を会場のStage Felissim及びオンラインで開催しています。9月は「神戸学校」特別編として、狂言師の野村 萬斎さんをゲストに迎えます。『What is KYOGEN? この辺りの者でござる ~ その多様性と包摂性、そしてその持続性』をテーマに、“表現すること”への想いや、狂言の域を超えた取り組みから生まれたもの、さらにはこれからの伝統芸能としての狂言について伺います。開催日は2023年9月8日(金)、チケットは先着順で、公式ホームページにて2023年7月20日(木)15:00から販売します。







◆概要

第312回 フェリシモ「神戸学校」特別編

・ゲスト:狂言師 野村 萬斎さん

・テーマ:『What is KYOGEN? この辺りの者でござる ~ その多様性と包摂性、そしてその持続性』

・日時:2023年9月8日(金) 17:30~19:00 (開場 17:00)

・場所:ステージ フェリシモ ホール(神戸市中央区新港町7番1号 Stage Felissimo 1F)

阪急「神戸三宮駅」西口、阪神・JR「元町駅」東出口より徒歩約20分



〈チケットについて〉

・発売開始日時:2023年7月20日(木)15:00

・神戸学校申し込みページ>> https://feli.jp/s/pr230626/1/

・会場の座席はすべて自由席で指定はできません。



・参加料:おひとり一般:1,200円(学生の方、もしくはおふたり以上のお申し込みの場合、おひとりあたり1,000円)

・オンライン配信の参加料:おひとり500円

※参加料はあしなが育英会を通じて、東日本大震災遺児の支援全般に活用されます。

※オンライン配信では、リアルタイムでの講演視聴および見逃し配信を視聴可能です。

※オンライン配信は神戸学校ホームページから申し込み可能です。

※延期や中止となる場合もございます。最新情報は神戸学校ウェブサイトでご確認ください。



◆ゲストプロフィール:

野村 萬斎(のむら まんさい)

1966年生。祖父・故六世野村万蔵及び父・野村万作に師事。重要無形文化財総合指定者。3歳で初舞台。東京芸術大学音楽学部卒業。「狂言ござる乃座」主宰。国内外で多数の狂言・能公演に参加、普及に貢献する一方、現代劇や映画・テレビドラマの主演、舞台『敦―山月記・名人伝―』『国盗人』『子午線の祀り』『能狂言 鬼滅の刃』など古典の技法を駆使した作品の演出をするなど幅広く活躍。各分野で非凡さを発揮し、狂言の認知度向上に大きく貢献。現代に生きる狂言師として、あらゆる活動を通し狂言の在り方を問うている。94年に文化庁芸術家在外研修制度により渡英。芸術祭新人賞・優秀賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞、朝日舞台芸術賞、紀伊國屋演劇賞等受賞多数。18年毎日芸術賞千田是也賞受賞。22年観世寿夫記念法政大学能楽賞、松尾芸能賞大賞受賞。著書に『萬斎でござる』『MANSAI◎解体新書』(朝日新聞出版)、『狂言サイボーグ』(日本経済新聞社/文春文庫)等がある。

石川県立音楽堂邦楽監督。全国公立文化施設協会会長。



◆「神戸学校」とは

「神戸学校」は、阪神・淡路大震災をきっかけに、1997年よりスタートしたメッセージライブです。2004年に、メセナアワードの『文化庁長官賞』を受賞しました。豊かな人生を送ることを目指した「生活デザイン学校」として、毎月1回、各界でご活躍のオーソリティーを神戸に招いて開催しています。参加料は、あしなが育英会を通じて東日本大震災遺児のケア活動全般に活用されます。



・ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr230626/2/

・Twitter>> https://twitter.com/kobegakko

・Instagram>> https://www.instagram.com/kobegakko_felissimo/

・基金活動報告>> https://feli.jp/s/pr230626/3/

・ブランドストーリーを読む>> https://feli.jp/s/pr230626/4/



◆ステージフェリシモホールについて

・Stage Felissimoホールは、舞台と客席を備えた、広さ約350平方メートル の中規模多目的ホールで、舞台には280インチのスクリーンと、9,000~15,000ルーメンのプロジェクターを設置しています。セミナーやコンサートなど、多目的にご利用いただけるホールです。



◆お問い合わせ

神戸学校事務局 TEL:078-325-5729(平日10:00~17:00)

eメールアドレス: kobe@felissimo.co.jp



