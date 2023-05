[日本コロムビア株式会社]





フジテレビ他にて放送中のTVアニメ『逃走中 グレートミッション』のオープニングを担当している、佐藤純一(key,cho)を中心に結成されたtowana (Vocal)、kevin mitsunaga (Sampler,etc.)による3人組バンドfhana(ファナ)。

fhanaの結成日でもある本日、5月31日(水)にリリースをするTVアニメ『逃走中 グレートミッション』OP「Runaway World」を収録したCDジャケ写の2点、そして新しいアーティスト写真を公開した。



TVアニメ『逃走中 グレートミッション』は、2004年からフジテレビ系列で不定期に放送されているバラエティ番組『逃走中』を原案にしたアニメーションで、放送開始19年で初のアニメ化が発表された話題作。“逃走者”が“ハンター”から逃げた時間に応じて賞金を獲得できる、一瞬たりとも目を離せないスリリングなサバイバルゲームに相応しい疾走感あるメロディと、パルクールのように軽やかに駆け抜けていくtowanaのボーカルがマッチした1曲となっている。



C/Wの「Spiral」は作詞をtowanaと林英樹が共作。メインボーカルを佐藤純一、towanaの2人で担当し、kevin mitsunagaもラップで参加。

さらに編曲ではkevin mitsunagaによるデジタルなトラックがフューチャーされた、情緒漂うチルでR&Bな楽曲に仕上がった。



尚、TVサイズは「Runaway World」のTVサイズの配信が国内主要ダウンロード配信サイトと国内主要ストリーミング配信サイトで配信中。



【タイトル】「Runaway World」<TVアニメ『逃走中 グレートミッション』OP>(TVサイズ)」

歌:fhana 作詞:林 英樹 作曲/編曲:佐藤純一

【配信日】配信中

【LinkFire】 https://fhana.lnk.to/RunawayWorld-TV



【商品情報】

「Runaway World」<TVアニメ『逃走中 グレートミッション』OP>

【DVD付き限定盤】 価格:¥2,090(税込) 品番:COZC-2016/7



【通常盤】 価格:¥1,430(税込) 品番:COCC-18128



【発売日】2023年5月31日(水)

【収録内容】

01. Runaway World 歌:fhana

作詞:林 英樹 作曲/編曲:佐藤純一

02. Spiral 歌:fhana

作詞:towana, 林 英樹 作曲:佐藤純一 編曲:kevin mitsunaga, 佐藤純一

03. Runaway World -instrumental-

04. Spiral -instrumental-



【購入特典情報】

2023/5/31発売・fhana「Runaway World」<TVアニメ『逃走中 グレートミッション』OP>をお買上げの方に先着で特典をプレゼント!!

※応援店特典付与の有無については各販売店、ECサイトをご確認ください。一部店舗ではお取扱いがない場合がございます。

※店舗別オリジナル特典配布店舗については、応援店特典も併せて付与いたします。

※特典は先着順となり、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。



◆店舗別オリジナル特典

・アニメイト:L判ブロマイド(アーティスト絵柄)

・ゲーマーズ:L判ブロマイド(アーティスト絵柄)

・Amazon.co.jp:メガジャケ (DVD付き限定盤/通常盤 各ジャケット絵柄)

・楽天ブックス:2L判ブロマイド(アーティスト絵柄)

◆応援店特典

オリジナルカード (A6サイズ ※両面デザイン予定)



【発売記念リリースイベント情報】

fhana TVアニメ『逃走中 グレートミッション』オープニングテーマ「Runaway World」リリース記念ミニライブ+じゃんけんミッション~アナザージャケットをゲットセヨ!~

fhana 日本コロムビア移籍第1弾シングル「Runaway World」<TVアニメ『逃走中 グレートミッション』オープニングテーマ>の発売を記念して、ミニライブとじゃんけんミッション(特典会)の開催が決定!

ミニライブはどなたでもご覧になれます。ぜひお越しください!



■開催日時

2023年6月11日(日)15:00~ アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

CD販売・優先入場券・特典券配布開始 12:00

優先入場エリア開場時間 14:30



■イベント内容

ミニライブ+じゃんけんミッション(特典会)

※ライブは観覧無料ですが、優先エリア内は整理番号付き優先入場券が必要となります。



詳細は下記にてご確認ください。

https://columbia.jp/artist-info/fhana/live/83497.html



【店頭キャンペーン情報】

fhana TVアニメ『逃走中 グレートミッション』オープニングテーマ「Runaway World」の発売を記念し、CDショップにて店頭キャンペーンの開催が決定いたしました!発売週はぜひ店頭へ足をお運びください。



・パネル展&パネルプレゼントキャンペーン

fhana TVアニメ『逃走中 グレートミッション』オープニングテーマ「Runaway World」の発売を記念し、CDショップにてパネル展の開催が決定しました!

さらに、開催店舗にて「Runaway World」をご購入いただいた方に抽選で、サイン入り展示パネルをプレゼント!

ファナメンのオフショットやアナザーショットを多数展示いたします!ぜひ店頭でご覧ください!

【開催店舗】

タワーレコード渋谷店4F

SHIBUYA TSUTAYA B2F

アニメイト池袋本店

【実施期間】

5/30(火)~6/5(月)

【展示パネル内容】

開催店舗ごとに、絵柄の異なるパネルを展示いたします。

パネルは全てA4サイズ・直筆サイン入りとなります。

タワーレコード渋谷店・・・Music Unity 2023ライブフォト

SHIBUYA TSUTAYA・・・「Runaway World」ジャケット撮影風景オフショット&アナザーカット

アニメイト池袋本店・・・「Runaway World」ミュージックビデオ撮影風景オフショット



・店頭抽選会

アニメイト池袋本店にて、fhana TVアニメ『逃走中 グレートミッション』オープニングテーマ「Runaway World」の発売を記念し、豪華景品が当たる店頭抽選会の開催が決定しました!

期間中に、対象CDを1枚ご購入ごとに1回、豪華景品が当たる抽選会にご参加いただけます。



【開催店舗】

アニメイト池袋本店

【実施期間】

5/30(火)~6/5(月)



【景品内容】

A賞 直筆サイン入り「Runaway World」 B2告知ポスター

B賞 直筆サイン入りパネル

C賞 「Runaway World」 B2告知ポスター

※ハズレなし



※各種キャンペーンの参加方法などの詳細はこちらにて、ご確認ください。

https://columbia.jp/artist-info/fhana/



【fhana Profile】



2011年、佐藤純一(key,cho)を中心に結成された、towana (Vocal)、kevin mitsunaga (Sampler,etc.)による3人組バンド。

2013年8月に「ケセラセラ」(TVアニメ『有頂天家族』ED主題歌)でメジャーデビュー。翌年には、iTunesによりブレイク確実の新人として『NEW ARTISTS 2014』の1組に選出されたほか、1stアルバム「Outside of Melancholy」はオリコンウィークリー8位を記録。

現在に至るまで16作品ものアニメで主題歌の担当を果たし、作品の世界観に寄り添いながらも豊かな音楽性を提示し続けている。また、10thシングル「⻘空のラプソディ」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』OP主題歌)のMVは、YouTubeにて再生回数4,882万回を突破(2023年2月現在)。 さらに最新シングル「愛のシュプリーム!」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴンS』OP主題歌)は 発売されるやいなや各界から絶賛され、MVの再生回数も早くも1,575万回再生を突破し、様々なアワードも受賞した。

中心人物の佐藤純一は2006年に自身がボーカルを務めるバンド”FLEET”としてメジャーデビューしており、fhana結成後は他アーティストへの楽曲提供など作編曲家・音楽プロデューサーとしても積極的に活動を開始。2022年現在までに、fhanaと楽曲提供を合わせて29作品ものTVアニメ・TVドラマ・劇場版アニメの主題歌を担当。平成アニソン大賞作曲賞、令和2年アニソン大賞編曲賞、令和3年アニソン大賞では作品賞、編曲賞、ユーザー投票賞も受賞している。

ボーカルのtowanaは、2022年7月にTVドラマ『理想ノカレシ』EDテーマ「ベール」でソロデビューも果たした。 kevin mitsunagaはDJとしても様々なイベントに出演するなど、各メンバーは活動の幅を広げている。

ライブにも定評があり、日本国内では定期的にワンマンツアーを開催しているほか、海外でのイベントにも積極的に出演。また2020年以降はオンラインライブを多数開催するなど常に時代と共に柔軟に活動してきた。世界最大のアニソンフェス”Animelo Summer Live”に7年連続で出演。アニソン界を軸としながらも、”ROCK IN JAPAN FESTIVAL”や”COUNTDOWN JAPAN”へ出演を続けるなど、ジャンルの壁や国境を越え、各方面からリスペクトを集めている。

2023年、新体制による新たな冒険が始まる。



「fhana Looking for the New World Tour 2023」

出演:fhana

サポートメンバー:

Bass:前田恭介(androp) Drums:北村望

Guitar:中西(HoneyWorks)・本多秀(インナージャーニー)



■開催日:2023年6月24日(土)

会場:京都MUSE

開場:17:30 開演:18:00

チケット:¥6,500(オールスタンディング)※入場時ドリンク代別途必要



■開催日:2023年7月9日(日)

会場:東京shibuya duo MUSIC EXCHANGE

開場:16:15 開演:17:00

チケット:¥6,500(オールスタンディング)※入場時ドリンク代別途必要



一般発売中!※先着

▼各プレイガイド受付URL▼

イープラス

https://eplus.jp/fhana/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/fhana/

ローソンチケット

https://l-tike.com/fhana/



※1公演4枚まで

※年齢制限:小学生以上チケット必要(未就学児は大人1名につき膝上に限り1名まで無料。お席が必要な場合はチケットをご購入ください。)



公演に関するお問い合わせ

6月24日(土)京都MUSE:キョードー大阪:0570-200-888(平日11:00~18:00)

https://kyodo-osaka.co.jp/



7月9日(日)東京duo MUSIC EXCHANGE:ディスクガレージ:050-5553-0888(平日12:00~15:00)

http://diskgarage.com



※公演に関する注意事項

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会が定める、公演日時点での「音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」及び、会場の方針に従って開催いたします。

最新の「音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」は以下よりご確認ください。

https://www.acpc.or.jp/activity/newcoronavirus/guidelines.php





