［株式会社丸井グループ］

２０２２年１２月１５日（木）



株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区､代表取締役社長：青井 浩）は、このたび、世界的な社会的責任投資（SRI） ※株式指数である「Dow Jones Sustainability World Index（DJSI World）」の構成銘柄に５年連続で選定、あわせてアジアパシフィック地域にて構成される「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index（DJSI Asia Pacific）」の構成銘柄に６年連続で選定されました。

※社会的責任投資（SRI）：投資をする際に、従来の財務分析による投資基準に加え、環境・社会・コーポレートガバナンスといった企業の社会的責任も重視して投資をする方法のこと







「Dow Jones Sustainability Index （DJSI）」とは

「Dow Jones Sustainability Index」は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社のサステナビリティに関する世界的な株式指数で、「経済・環境・社会」という３つの分野にわたる持続可能性評価基準をもとに評価された企業が選定されます。



「Dow Jones Sustainability World Index（DJSI World）」とは

世界の主要企業を対象にした指数で、今年度は２,５０６社の調査対象企業のうち、３３２社（日本企業３６社、日本の小売企業では３社）が選定されました。



「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index（DJSI Asia Pacific）」とは

アジア太平洋地域の主要企業を対象にした指数で、今年度は６０４社の調査対象企業のうち、１５６社（日本企業７４社）が選定されました。



当社グループは、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）がESG投資運用にあたり採用した５指数の「FTSE Blossom Japan Index」､「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」、「MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」、「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」、「S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数」に選定されております。

また、責任投資の世界的な代表指標である「FTSE４Good Index Series（フッツィー・フォー・グッドインデックス・シリーズ）」の構成銘柄にも採用されています。



こちらのニュースリリースもあわせてご覧ください。

・GPIFが選定したグローバル環境株式指数である『S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数』の構成銘柄に選定

→https://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/settlement/18_1005/18_1005_1.pdf

・GPIFの採用する５つのESG指数すべてに選定

→https://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/settlement/22_0707/22_0707_2.pdf

・責任投資の世界的な代表指標『FTSE４Good Index Series』の構成銘柄に６年連続で採用

→https://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/settlement/22_0707/22_0707_1.pdf



※「丸井グループのめざす姿」「VISION2050」についてはこちら



「共創経営レポート２０２１」





・日本語版：https://www.0101maruigroup.co.jp/ir/lib/i-report.html

・英語版：https://www.0101maruigroup.co.jp/en/ir/lib/i-report.html





「ＶＩＳIＯＮ ＢＯＯＫ ２０５０」



・日本語版：https://www.0101maruigroup.co.jp/sustainability/lib/s-report.html

・英語版：https://www.0101maruigroup.co.jp/en/sustainability/lib/s-report.html





■ 丸井グループの概要

商号 ： 株式会社 丸井グループ

本社所在地 ： 〒１６４-８７０１ 東京都中野区中野４-３-２

代表電話 ： ０３（３３８４）０１０１ ＦＡＸ ０３（５３４３）６６１５

ＵＲＬ ： https://www.0101maruigroup.co.jp/

代表取締役社長 ： 青井 浩

おもな関連会社 ： (株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/15-20:16）