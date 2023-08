[TOKYO FM]

2023年8月14日(月)~10月30日(火)『ミセスLOCKS!』 毎週月曜日23:08頃 TOKYO FM/JFN38局フルネット



TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~23:55放送)!内の、Mrs. GREEN APPLEによるコーナー『ミセスLOCKS!』(毎週月曜23:08頃~)では、Amazon Musicとコラボし、株式会社エフエム東京主催でリスナーとMrs. GREEN APPLEが一緒にプレイリストを作る新コーナー『もう聞いた?みんなの推し曲byミセスLOCKS!』を期間限定で展開いたします。

Mrs. GREEN APPLEから出題されるお題に対する“推し曲”をリスナーから募集!届いた“推し曲”達からMrs. GREEN APPLEが厳選し、プレイリストを制作いたします。参加するとメンバーのサイン入り豪華プレゼントなどがもらえるチャンスも!番組のスピンオフコンテンツもポッドキャストとしてAmazon Musicで毎週独占配信予定です。お楽しみに!









結成10周年のアニバーサリーイヤーで、8月12・13日にはバンド史上初のドームライブを開催したMrs. GREEN APPLE!乗りに乗っている彼らが、今を学ぶ“超現代史の講師”として、リスナーが“今”感じている疑問や悩みを一緒に考えていくラジオプログラム『ミセスLOCKS!』でAmazon Musicとのコラボ新企画が期間限定で始まります!第一弾は「好きな人とお祭りに行く前に聴きたい曲」で募集中。(推し曲はMrs. GREEN APPLEの曲以外もOK♪)

特設サイト(http://mrstooshikyoku.jp)から推し曲紹介カードを作成し、ツイートすると、もれなく全員にMrs.GREEN APPLEの限定フォトをリプライでプレゼントいたします。またツイートしてくれた人の中から抽選でAmazonギフトカード1000円分が30名に当たります。

他にも『ミセスLOCKS!』でMrs. GREEN APPLEのメンバーにツイートが選ばれると、メンバーのサイン入りの最新世代(第5世代)のAmazon Echo Dot with clockをプレゼント!ミセス先生にみんなの好きな音楽を熱く推すことで、新しい音楽との出会いが生まれる!もっともっと音楽の輪が広がっていく!是非、あなたもご参加ください!

(本企画はTOKYO FMによって提供されます。Amazonは本企画の主催者ではありません。)



・Amazon、Echo 、Amazon Music及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】





“全国の10代の未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長(GENERATIONS from EXILE TRIBE 小森隼)・COCO教頭(CRAZY COCO)が人気アーティストやタレントをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

◇放送日時: 月~金22:00~23:55

◇放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)

◇番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/15-10:16)