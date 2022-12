[株式会社丸井グループ]

2022年12月24日(土)~2023年1月9日(月・祝)



渋谷モディ(株式会社丸井、本社:東京都中野区、代表取締役社長:青野 真博)にて、NiziU初のウィンターバラード『Blue Moon』発売を記念した『NiziU Winter Special Campaign』と『Blue Moon POPUP STORE』を開催します。







『NiziU Winter Special Campaign』では、期間中、NiziUのビジュアルが渋谷モディの店内外装に掲出されるほか、『Blue Moon POPUP STORE』ではオリジナルグッズも販売。非売品グッズなどが当たるハズレなしのスペシャル抽選会も開催します。



■ 渋谷モディをNiziUのビジュアルがジャック!





期間中、渋谷モディ屋上の塔屋、ソニービジョン、入口ファザード、店頭6面サイネージ、明治通り側2階ウィンドウなどにビジュアルを掲出。渋谷モディをジャックします。





※写真は装飾イメージです

※内容は予告なく変更になる場合がございます



■ スペシャル抽選会

期間中、渋谷モディ館内にて税込3,000円以上お買い上げにつき1回、非売品グッズが当たる抽選会に参加いただけます!さらに、エポスカードをお持ちのお客さまはご利用又はご提示 (ご提示の場合は現金払いのみ)でプラス1回、NiziU OFFICIAL FANCLUB(WithU、WithU MOBILE)会員のお客さまは会員証のご提示でプラス1回、抽選会にご参加いただけます。



会場:渋谷モディ2F

景品:

A賞(50名さま):オリジナルタペストリー

B賞 (各100名さま)

第1弾:2022年12月24日(土)~12月31日(土)ICカードステッカー(全9種)コンプリートセット

第2弾:2023年1月4日(水)~1月9日(月・祝)クリアスクエアカード(全9種)コンプリートセット

C賞

第1弾:2022年12月24日(土)~12月31日(土)ICカードステッカー(全9種)ランダムで1枚

第2弾:2023年1月4日(水)~1月9日(月・祝)クリアスクエアカード(全9種)ランダムで1枚











※掲載画像はすべてイメージです

※対象ショップは渋谷モディ館内のショップに限ります

※各ショップでのお会計分けはご遠慮ください

※ご購入当日の20時まで(12月31日(土)は18時30分まで)のレシートのみ有効とさせていただきます

※レシートの合算は当日のみ可能です

※レシート合計「税込3,000円ごと」ではございません

※NiziU OFFICIAL FANCLUB(WithU、WithU MOBILE)会員の確認方法はデジタル会員証のご提示になります

※エポスカードはカード名義のご本人さま以外ご利用いただけません

※景品は無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください

※内容は予告なく変更になる場合もございます



■ Blue Moon POPUP STORE

『NiziU Winter Special Campaign』を記念して、『Blue Moon POPUP STORE』を開催。

大型パネル展やメンバーメッセージ、今回のビジュアルを使用したオリジナルグッズの販売などNiziUの魅力にあふれたスペシャルな空間になる予定です。ぜひお越しください!



開催場所:渋谷モディ 2階カレンダリウム

営業時間:11:00~20:00

※新型コロナウィルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽中止・営業時間の変更を行う場合がございます

※お客さま集中による混雑緩和のため、事前予約(先着順)による入場規制をさせていただきます

※内容は予告なく変更囲なる場合がございます。あらかじめご容赦ください

※12月31日(土)は18:30までの営業となります

※2023年1月1日(日・祝)~3日(火)までは定休日となります

≪POPUP STORE詳細・事前予約はこちらから≫

https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=54517&article_type=sta





■ NiziU PROFILE





ソニーミュージック×JYPの合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」より、1万人から選び抜かれた9人組ガールズグループ。

プレデビュー曲「Make you happy」は、ストリーミング累計再生回数、MusicVideoのYouTube再生回数ともに3億回を突破し、全世界の音楽配信チャートにおいて110冠を達成。

2020年12月、Single『Step and a step』で念願のデビューを果たし、同作はオリコン週間シングルランキングやBillboard JAPANの総合チャートを総なめに。

2021年には、2nd Single『Take a picture / Poppin' Shakin'』、初のサマーソング『Super Summer』、さらに記念すべき待望の1st Album『U』とコンスタントに作品をリリース。

『Take a picture / Poppin' Shakein'』は全世界の音楽配信チャートにおいて123冠を達成し、1st Album『U』はオリコンはもちろん、Billboard JAPANにおける「CDセールス」「ダウンロード」「ルックアップ」とそれぞれの部門において1位を独占、3冠を達成した。

同年末には、「Take a picture」が、「第63回 日本レコード大賞」優秀作品賞に選出され、同曲にて「第72回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場も果たした。

2022年も4月にDigital Single「ASOBO」、7月には3rd Single『CLAP CLAP』をリリースし、8月からは、7都市16公演をめぐる初の単独ツアー「NiziU Live with U 2022 "Light it Up"」がスタート。

チケット一般販売開始後わずか10分足らずで完売し、さらに11月・12月と東京ドーム・京セラドーム大阪にて初のドーム公演「NiziU Live with U 2022 "Burn it Up"」を開催。

12月14日には4th Single『Blue Moon』をリリース、また「CLAP CLAP」が「第64回 日本レコード大賞」優秀作品賞を受賞、「第73回NHK紅白歌合戦」への3年連続出場も決定し、その勢いはとどまるところを知らない。





▼渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/



