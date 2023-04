[日本コロムビア株式会社]





Charaが、5月24日(水)に発売する初のオーケストラコンサートの映像作品「billboard classics Chara 30th ANNIVERSARY Premium Symphonic Concert 2022 -Chara's Time Machine-」より「やさしい気持ち」のライブ映像を自身のオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。





https://www.youtube.com/watch?v=jE2OHVOOmHM





壮大なアレンジで魅せるこの「やさしい気持ち」だが、現在、Charaが古川琴音さんと出演している「ほろよい」の新TV-CM「ほろよいで話そ。」篇では春野がやさしく軽やかに歌い上げる「やさしい気持ち」が使用されており、あわせてチェックしてほしい。





また、4年ぶりとなるツアー「Chara Simple City Tour 2023」の各プレイガイド先行が明日4月25日(火)正午12時より開始。東京、大阪、名古屋、岡山の各公演はSOLD OUTとなっており、他地域の公演に関してもチケットは残りわずか。チケットご購入希望の方はお早めに!





■やさしい気持ち(billboard classics Chara 30th ANNIVERSARY Premium Symphonic Concert 2022 -Chara's Time Machine-):https://www.youtube.com/watch?v=jE2OHVOOmHM





■Chara Simple City Tour 2023受付情報

☆Chara Simple City Tour 2023の開催決定!

各プレイガイド先行が2023年4月25日(火) 12:00より受付開始いたします。





=========================





Chara Simple City Tour 2023

4年ぶりとなる全国8都市9公演となるツアー開催を決定!

「Chara Simple City Tour 2023」と題し、小編成でライブハウスを廻るツアーになります。





◆ツアー情報

<ツアータイトル>

Chara Simple City Tour 2023





<メンバー>

Chara(Vocal , and more!)

皆川真人(Keyboard)

オオニシユウスケ(Guitar)

竹本健一(Chorus , and more!)

平岡恵子(Chorus , and more!)





<チケット情報>

価格:¥8,500 (1ドリンク代別)

全席椅子(全席指定)

全て着席のチケットになります

未就学児童 入場不可





各プレイガイド先行

先行期間:2023年4月25日(火)12:00 ~ 順次受付実施

※東京、大阪、名古屋、岡山公演はSOLD OUTとなっております。ご了承ください。

※受付期間等の詳細は、各受付サイトよりご確認ください。

※お取り扱い公演は下記よりご確認ください。





◆北海道公演

6/13(火) 札幌 PENNY LANE24 開場18:30 / 開演19:00

6/14(水) 札幌 PENNY LANE24 開場18:30 / 開演19:00

ローソンチケット:

https://l-tike.com/chara/

チケットぴあ:

https://w.pia.jp/t/chara-hk/

イープラス:

https://eplus.jp/chara_hk/





[問い合わせ] ウエス / info@wess.co.jp





◆福岡・熊本公演

6/27(火) 福岡 DRUM LOGOS 開場18:30 / 開演19:00

6/28(水) 熊本 B.9 V1 開場18:30 / 開演19:00

ローソンチケット:

https://l-tike.com/chara/

チケットぴあ:

https://w.pia.jp/t/chara-sct2023/

イープラス:

https://eplus.jp/chara-fk/





[問い合わせ] キョードー西日本 / 0570-09-2424(平日・土曜 11:00-15:00)





◆宮城公演

7/4(火) 仙台 Rensa 開場18:30 / 開演19:00

ローソンチケット:

https://l-tike.com/chara/

チケットぴあ:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2313442

イープラス:

https://eplus.jp/chara_th/





[問い合わせ] GIP / https://www.gip-web.co.jp/t/info





<ツアー日程>

6/13(火) 札幌 PENNY LANE24 開場18:30 / 開演19:00

6/14(水) 札幌 PENNY LANE24 開場18:30 / 開演19:00

6/22(木) 名古屋 THE BOTTOM LINE 開場18:30 / 開演19:00 SOLD OUT

6/24(土) 大阪 Music Club JANUS 開場17:00 / 開演17:30 SOLD OUT

6/25(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM 開場17:00 / 開演17:30 SOLD OUT

6/27(火) 福岡 DRUM LOGOS 開場18:30 / 開演19:00

6/28(水) 熊本 B.9 V1 開場18:30 / 開演19:00

7/4(火) 仙台 Rensa 開場18:30 / 開演19:00

7/7(金) 渋谷 WWWX 開場18:00 / 開演19:00 SOLD OUT





=========================





■リリース情報



5月24日(水)発売

「billboard classics Chara 30th ANNIVERSARY Premium Symphonic Concert 2022 -Chara's Time Machine-」

・Blu-ray+2CD:COZB-2022~4 8,800円(税込)

・DVD+2CD:COZB-2025~7 7,700円(税込)

デビュー30周年を飾る初の本格的オーケストラによるコンサートを映像化。

ミュージシャンとして、そしてファッションアイコンとしても唯一無二の存在感を放ち続けるChara。

音楽的探究心による表現はついにクラシックの世界にも広がり、ビルボードクラシックスとのコラボレーションによるオーケストラとの融合という新境地を切り拓く。

世界的に活躍するマエストロ柳澤寿男が率いるオーケストラをバックに、時代を越えて聞き継がれる名曲を壮大なアレンジで魅せる。

2022年4月15日に行われたオーチャードホールでのコンサートの模様を全曲収録完全版!コンサートの音源のみを収録したCDを付属。アーティストとしての30周年の軌跡を辿る”タイムマシーン”に乗って、その新たな歴史の目撃者となれ!



【収録曲】

01. あれはね [orchestra]

02. Break These Chain

03. 花の夢

04. しましまのバンビ

05. 片想い

06. ミルク07. KILIG08. 才能の杖09. 月と甘い涙10. やさしい気持ち11. タイムマシーン12. Junior Sweet13. Swallowtail Butterfly ~あいのうた~

14. あたしなんで抱きしめたいんだろう?

15. Happy toy

16. Heaven





■上映会情報

◆上映内容:

・「billboard classics Chara 30th ANNIVERSARY Premium Symphonic Concert 2022 -Chara’s Time Machine-」〈全曲収録完全版〉ライブ映像上映

・劇場限定特典映像上映(予定)

・ライブDVD/Blu-ray即売会 ※劇場限定即売特典:当日対象商品を購入の方に先着で「直筆サイン入りアナザージャケット」をプレゼント

※アーティスト本人の登壇はありません。

◆ご注意:

※来場時、上映中は、マスク着用を必須とさせていただきます。

※入場時、非接触体温計による検温と手指消毒を行います。

※発熱のある方は入場をお断りする場合がございます。

※今後も政府や関係省庁、自治体などからの新たな情報発表がなされた場合は、その内容により対策を追加及び変更する場合がございます。

◆日時:2023年5月23日(火)18:00開映 ※各会場1回限りの上映です。

◆会場:

〈東京〉ユナイテッド・シネマ豊洲

〈大阪〉なんばパークスシネマ

◆チケット:3,500円(税込)全席指定

◆発売方法:

※チケットはWEBでの抽選エントリー受付になります。

・抽選エントリー受付:2023年4月7日(金)12:00~5月2日(火)11:00

・当選発表・チケット引換開始:2023年5月2日(火)夜~

購入の際は、以下のチケットぴあのサイトにアクセスしてください。

チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/chara-sc/ ※PC・モバイル共通

※当選者が座席数に満たない場合は、チケットぴあにて先着発売を行います。詳細は後日アップします。

◆チケットに関するお問い合わせ:https://t.pia.jp/help/

「ヘルプ検索」にて、お問い合わせ内容に関連するキーワードをご入力いただき、該当のFAQをご確認ください。





■Charaプロフィール



1991年9月21日シングル「Heaven」でEpic Record よりデビュー。オリジナリティ溢れる楽曲と独特な存在感により人気を得て、ファッションでも注目を集める。1992年の2ndアルバム「SOUL KISS」では、日本レコード大賞ポップ、ロック部門のアルバム・ニューアーティスト賞を受賞。1996年女優として出演した岩井俊二監督の映画「スワロウテイル」が公開され、劇中のバンドYEN TOWN BANDのボーカルとして参加。主題歌「Swallowtail Butterfly ~あいのうた~」はオリコン1位の大ヒットとなる。1997年のアルバム「Junior Sweet」もオリコン1位のミリオンセラーを記録。このAL収録の「やさしい気持ち」もシングル大ヒットとなる。

この頃からファッション、ライフスタイルを含めた新しい女性像としての人気を獲得し「Charaのような」と女性アーティストを形容するような個性を確立した。近年では、それぞれ活躍する「HIMI」こと佐藤緋美(俳優・アーティスト)と「SUMIRE」(モデル・女優)の2人の母として、アーティストとして両立させてきたCharaのライフスタイルにも共感するファンの支持も厚く、新しい存在感を見せている。

音楽活動においては、デビューより、一貫した拘りの音楽的探求を続け、各時代を担う気鋭のアーティスト、クリエーターとのコラボレーション作品や活動が数多いことでも知られる。2019年THE MILLENNIUM PARADEの「Stay!!!」ではボーカルを担当。2018年12月オリジナルアルバム「Baby Bump」をリリース。2020年2月には YUKIとのユニット「Chara +YUKI」(チャラユキ)名義でミニアルバム「echo」リリースしている。2021年9月はデビュー30周年記念ライブとして ”Chara‘s Time Machine : 30th Anniversary Live“ をNHK大阪ホール、LINE CUBE SHIBUYAで開催。大盛況のライブで30周年イヤーをスタート、Charaはステージ上で、レーベルの移籍を発表した。そのほか、Chara30th記念書籍刊行や、女優としてドラマ出演など活動も盛んな年となった。音楽的探求心による表現はクラシックにも及び、マエストロ柳澤寿男率いるオーケストラとともに、初の本格的シンフォニックコンサート「Chara 30th ANNIVERSARY Premium Symphonic Concert~Chara’s Time Machine~」をオーチャードホール、兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホールで開催し、時代を超えて聞き継がれる名曲の数々を壮大なアレンジとともに披露した。2022年11月日本コロムビア移籍第一弾シングル「A・O・U」をリリース。





・公式サイト https://charaweb.net/

・公式モバイルファンサイト(チャラモバ) https://www.charamobile.net/

・公式Instagram https://www.instagram.com/chara_official_/

・公式Twitter https://twitter.com/Chara_xxx_/

・公式Facebook https://facebook.com/Chara.Official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/24-19:16)