[TOKYO FM]

2023年7月16日(日)/当日の生ラジオドラマの模様をAuDee他で配信!



TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』(日曜日17:00~17:55放送)では、7月16日(日)にメリケンパーク(兵庫県神戸市)で開催された「神戸みなとまつり」会場のステージで、「帰ってきた!チーム安部礼司の大出張2023 in 神戸みなとまつり」と題し、会場限定の生ラジオドラマを上演いたしました。この生ラジオドラマの模様は、2023年7月23日(日)18時より、AuDee、その他Podcastで配信開始いたします。どうぞお楽しみに。







『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』では、「チーム安部礼司の大出張」と題し、全国各地を訪れイベントやステージを実施してきましたが、2019年以降はオンラインイベントに切り替えていました。今回、チーム安部礼司4年ぶりのリアルイベント出演は、メリケンパーク(兵庫県神戸市)で開催された「神戸みなとまつり」会場のステージでの「帰ってきた!チーム安部礼司の大出張2023 in 神戸みなとまつり」。番組の神戸訪問は番組初。



当日は、酷暑の中、神戸みなとまつりのメインステージ前にたくさんのリスナーが詰めかけ、安部礼司はじめ各キャストからは 水分補給の呼びかけなど、リスナーの体調を気遣う声も。生ラジオドラマでは、「宝塚」、「六甲山の夜景」「イカナゴのくぎ煮」など、神戸出張ならでは、兵庫県ならではのネタも織り交ぜたストーリーが繰り広げられ、リスナーたちを大いに盛り上げました。さらに、スペシャルゲストとして、Kiss FM KOBE のサウンドクルー 松田礼那が「大日本ジェネラル」関西支社から研修に来た社員役として出演するなどのコラボも。ラストは番組の記念ソング『日曜日に会おうよ ~Great Average Days~』をメンバーが歌い、会場からは拍手が沸き起こり、ステージは大盛況で幕を閉じました。



ステージ終了後は、Kiss FM KOBE本社屋前に移動し、事前抽選し当選したリスナーへの名刺配布イベントも実施。老若男女多くのリスナーが集まり、キャストとのふれあいを楽しみました。

なお、生ラジオドラマの模様は、今週末7/23(日)17時~17時55分のレギュラー放送終了後18時よりAuDee、その他Podcastで配信を開始します。



【「帰ってきた!チーム安部礼司の大出張2023 in 神戸みなとまつり」概要】

日時:2023年7月16日(日)

場所:メリケンパーク 神戸市中央区波止場町2-2/神戸みなとまつり会場から

※神戸みなとまつり https://minatomatsuri.jp/

チーム安部礼司によるステージは 15時~ 観覧自由・無料

チーム安部礼司の名刺配布は 16時15分~ 事前抽選制 https://www.tfm.co.jp/abe/kobe2023/

◇出演:

安部礼司、安部優、出向旺次郎、重山つらみ、五十嵐明

◇ゲスト

松田礼那(Kiss FM KOBE サウンドクルー)



■『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』

◇放送日時: 毎週日曜17:00~17:55

◇放送エリア:TOKYO FMを含むJFN38局ネット

◇番組内容:ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いたラジオドラマ。番組連動オリジナルドラマ『そのとき、安部礼司』を「Spotify Music+Talk」で配信中。

◇番組サイト: https://www.tfm.co.jp/abe

◇安部礼司 公式ツイッター(@abe_average)

◇提供:日産自動車株式会社



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-09:46)