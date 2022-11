[株式会社丸井グループ]

11月28日(月)~12月4日(日)



丸井グループのインキュベーション会社、株式会社okos(本社:東京都中野区、代表取締役社長:青井 浩)が展開するグルテンフリースイーツの通販サービス「vee ga boo(ヴィーガブー)」が、新宿マルイ 本館にて期間限定のクリスマススイーツ販売イベント『Christmas Sweets Marche by vee ga boo』を開催します。







■ クリスマススイーツ販売イベント『Christmas Sweets Marche by vee ga boo』について

”食べたい”をおもいっきり楽しもう

素材にこだわりたい人からアレルギー対応のスイーツをお探しの人まで、すべての人に”食べたい”をおもいっきり楽しんでいただける、とっておきのスイーツを日本全国からたくさんご用意します。

『Christmas Sweets Marche by vee ga boo』では、乳・卵・小麦不使用だけではなく、ナッツフリーやソイフリーのスイーツも展開いたします!



■ 日本全国から20ブランド100種類以上のスイーツが大集合!

今回も日本全国から選りすぐりのブランドが勢揃い!

なんと13ブランドが「vee ga boo」のイベントに初登場!話題のローケーキや生ケーキ、プリン、バターサンド、ギフトにピッタリなクッキーやマフィンなどの焼き菓子まで、100種類以上のスイーツが並びます。

さらに、前回のイベントで即日完売したPâtisserie Youpi Youpi(パティスリー・ユーピユーピ)からは、「vee ga boo」限定のヴィーガンバターサンドが3種類登場!!

ほかにも見逃せない限定スイーツをたくさんご用意して、皆さまのご来場をお待ちしております。



【イベント開催日程】 2022年11月28日(月)~12月4日(日)

【開催場所】 新宿マルイ 本館 B1F イベントスペース

【営業時間】 11:00~20:00※最終日は18:00までの営業となります



■ 商品の一例

1.hal okada vegan sweets lab(ハル オカダ ヴィーガンスイーツラボ)の「プレミアムモンブラン」 842円(税込)







東京・広尾にお店を構えるヴィーガン専門のパティスリーhal okada vegan sweets labが「vee ga boo」イベントに初登場!

店舗で大人気のプレミアムモンブランをはじめ、3種類の生ケーキを販売します。



2.Pâtisserie Youpi Youpi(パティスリー・ユーピユーピ)の「ケーキ仕立てのヴィーガンバターサンド・ノエル.ピスターシュ」 810円(税込)





<「vee ga boo」限定>





滋賀県の琵琶湖のほとりにあるPâtisserie Youpi Youpiからは、完売必至のバターサンドが3種類登場!すべて「vee ga boo」限定品で数量限定販売になりますので、お見逃しなく!



3.野尻ケイク sweets store(野尻ケイク スイーツストア)の「有機苺のショートケーキ」 980円(税込)







食べ比べBOXで大人気だった野尻ケイク sweets storeからは、かわいくて美しいカップケーキが3種類登場します。

野尻ケイク sweets storeならではの、素材の味や季節の風味が感じられる、身体にもおいしいスイーツをぜひお試しください。



4.CULTURE de la MENTHE(クルチャ ドゥ ラ モント)の「ローキウイベリークリームケーキ」 900円(税込)





本当においしいヴィーガンスイーツを罪悪感なく楽しんでもらいたい!という想いから2021年2月にオープンしたCULTURE de la MENTHE。セミドライにしたレッドキウイと、濃厚ながらさっぱりとしたベリークリームを組み合わせたロースイーツは絶品です。

※ロースイーツとは、主たる原料の加工を含め、製品の製造工程において48℃以上の加熱をしていないスイーツです



5.Coco ChouChou(ココシュシュ)の「ヴィーガンオレンジ&チョコレートケーキ」 580円(税込)

<ピース販売は「vee ga boo」限定>





大人気のオレンジとショコラの2層仕立てのヴィーガンオレンジ&チョコレートケーキが、「vee ga boo」イベント限定でピース販売いたします!

本格派チョコレートムースとオレンジの相性がバツグン。ぜひお試しください

6.L’AURA(ローラ)の「シュー・ア・ラ・クレーム」 520円(税込)



香ばしく焼き上げられたシュー皮と、甘い香りの濃厚カスタードクリームは、なんとナッツフリー。

誰もが知る、みんなに愛される定番スイーツです。



7.laccola(ラッコラ)の「ストロングジンジャー(5個入り)」 378円(税込)





ジンジャーをたっぷり練りこみ、生姜好きにはたまらないピリリ感が魅力のストロングジンジャーは、数種のスパイスをブレンドしたlaccolaの自信作。

ほっこりする型抜きがかわいい、ギフトにピッタリなクッキーです。





■ 出品ブランド一覧(順不同)

・Hareto-Keto(ハレトケト)

・Pâtisserie Youpi Youpi(パティスリー・ユーピユーピ)

・野尻ケイク sweets store(野尻ケイク スイーツストア)

・hal okada vegan sweets lab(ハル オカダ ヴィーガンスイーツラボ)

・Cafe Holo i Mua(カフェホロイムア)

・OCHA OHANA MONTBLANC(お茶とお花とモンブランプランツ)

・L’AURA(ローラ)

・DAUGHTER BOUTIQUE(ドーター・ブティック)

・Coco ChouChou(ココシュシュ)

・westside cafe(ウエストサイドカフェ)

・patisserie koura(ヴィーガンロースイーツ パティスリークラル)

・forest mam(フォレスト・マム)

・1/2cafe(1/2カフェ)

・milco sweets(ミルコスイーツ)

・CULTURE de la MENTHE(クルチャ ドゥ ラ モント)

・musubi-cafe(ムスビカフェ)

・Salon de the Rima(サロンドテリマ)

・Atelier TiDANEFA(アトリエ・ティーダヌファ)

・laccola(ラッコラ)

・SOJA SWEETS(ソヤスイーツ)





■ 「アレルギーナビゲーター(R) 細川真奈さん」ご来店!コラボスイーツも登場!

「アレルギーナビゲーター(R) 細川真奈さん」がご来店!おすすめスイーツを店頭にてご紹介いただきます。

さらに細川真奈さんが監修したmilco sweets(ミルコスイーツ)とのコラボスイーツも販売決定。

「vee ga boo」限定商品となりますので、ぜひお見逃しなく!

【来店日時】12月3日(土) 11:00~13:00



・アレルギーナビゲーター(R) 細川真奈





Instagramアカウント(@manahosokawa)

https://www.instagram.com/manahosokawa/



・コラボスイーツのご紹介

milco sweets(ミルコスイーツ)の「マスカットチョコタルト」 820円(税込)

<「vee ga boo」限定>





【販売期間】11月28日(月)~12月4日(日)



・コラボブランドのご紹介

<milco sweets(ミルコスイーツ)>



身体、動物、地球に優しくみんなが笑顔になれる食づくりをコンセプトに、私のお菓子を食べてホッとする時間、ちょっとしたご褒美、気持ちが前向きになるように想いを込めてお作りしています。





■ 通販サービス「vee ga boo(ヴィーガブー)」で予約受付中のスイーツが試食できるチャンス!





「クリスマスはこだわりのスイーツを楽しみたいけれど、初めてだから試してみたい!」「子どもが喜ぶケーキを一緒に選びたい!」というお声にお応えし、イベント会場では一部クリスマススイーツの試食をお楽しみいただけます。

ナッツフリー・ソイフリーのクリスマスケーキもご試食いただけます。気に入ったクリスマスケーキは、「vee ga boo」の公式サイトで予約購入も可能!

ぜひご家族でご来場ください!お待ちしております。



【試食受付期間】12月3日(土)・4日(日) 13:00~17:00※各日なくなり次第終了





■『Christmas Sweets Marche by vee ga boo』概要





開催期間:11月28日(月)~12月4日(日)

開催場所:新宿マルイ本館 地下1階 イベントスペース

営業時間:11:00~20:00 ※最終日は18:00まで



※画像はすべてイメージです

※イベントの内容は、商品手配上の都合や行政からの要請、天候やそのほかの事由により予告なく変更・中止になる場合がございます

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため以下の取り組みを行っております

・スタッフのマスク着用

・入店前や試飲・試食前のアルコール消毒の実施

・十分なソーシャルディスタンスの確保





■ 同時開催!「vee ga boo クリスマスフェア」





日本全国から全12ブランドを集めた、クリスマススイーツの予約販売を同時開催!

”食べたい”をおもいっきり楽しもう!

素材にこだわりたい人からアレルギー対応のスイーツをお探しの人まで、”食べたい”をおもいっきり楽しんでいただける、とっておきのクリスマススイーツを日本全国からたくさんご用意しました。

「vee ga boo」でしか手に入らないhal okada vegan sweets lab(ハル オカダ ヴィーガンスイーツラボ)のケーキをはじめ、人気ブランドのスイーツがすべてオンラインにてご予約いただけます。

より多くの方に楽しんでいただけるよう、乳・卵・小麦不使用に加え、ナッツフリーやソイフリーのスイーツも展開いたします!



<クリスマススイーツ予約販売概要>





予約受付期間 ~12月9日(金)23:59

商品の発送 12月20日(火)・21日(水)

※クッキーなど一部商品を除き、商品はクール便でのお届けになります

予約サイト https://vee-ga-boo.jp/collections/event-cake-products-202211

おすすめの商品ご紹介ページ

https://vee-ga-boo.jp/pages/campaignpage_xmas202211_02







▼「vee ga boo(ヴィーガブー)」

https://vee-ga-boo.jp/

公式インスタグラム @vee_ga_boo_official

https://www.instagram.com/vee_ga_boo_official

ブランドやスイーツの詳しい紹介や、完売必至のおすすめスイーツなどをいち早くチェックできます。



