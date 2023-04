[日本コロムビア株式会社]

kiki vivi lilyが5月10日(水)にリリースするEP『Blossom』より、「The Day」が本日より先行配信された。







「The Day」はグンゼのコンセプトムービー「生きごごちをデザインする。」に提供した楽曲であり、本EP用に新たにアレンジを加えた。アレンジにはWONKの荒田洸とMELRAWが携わり、レコーディングには彼ら2人に加え、King Gnuのベース新井和輝、ジャズシーンで注目を集めるピアニストのDavid Bryantが参加。kiki vivi lilyの柔らかい歌声と心温まるサウンドが相まった楽曲となっている。



先行配信と合わせてEP『Blossom』のジャケット写真も公開。



EP『Blossom』はデジタル配信に加え、WEB及びライブ会場にてCDも数量限定にて販売予定で、本日よりサイン入りCDのWEB予約受付が開始されている。



また、EPリリース後の6月23日(金)に開催されるワンマンライブ『kiki vivi lily「Blossom」Release One Man Live』の2次先行受付も本日よりスタート。自身最大規模の恵比寿LIQUIDROOMにてKVLバンドによる特別な夜となるだろう。



・「The Day」先行配信URL:https://lnk.to/The_Day

・EP「Blossom」CD予約サイト:https://kikivivilily.official.ec/



■RELEASE

2023/5/10Release

NEW EP

「Blossom」



1. The Day

2. 39 Minutes

3. Paper Drive

4. Invisible

5. 星喫茶店



*デジタル配信リリース

CDはWEB及びLIVE会場にて数量限定販売



■LIVE

『kiki vivi lily「Blossom」Release One Man Live』

2023/6/23(金)

東京・恵比寿LIQUIDROOM

OPEN18:00/START19:00

チケット価格(前売/税込):¥5,000

e+2次先行:4/19(水)18:00~5/7(火)23:59

チケットURL:https://eplus.jp/kikivivilily/





■プロフィール

kiki vivi lily(キキヴィヴィリリー)

福岡県出身。スウィートで魅惑的な歌声と類稀なるメロディーセンスで彩度の高いポップネス・ソウルを奏でる注目のシンガーソングライター。

2019年6月に1st Full Album『vivid』を発表、音楽専門誌「MUSIC MAGAZINE」のレビューでは10点満点を獲得するなど話題を呼び、玄人のみならず幅広い音楽愛好家を魅了。

同年12月にビートメーカーSUKISHAとの共作『Over The Rainbow』を発表、Apple Music R&Bチャートでは2年に渡りランクインを記録し続けるほか、スペインでの海外初公演を行うなど、国内外から支持を集めた。

2020年12月にリリースしたEP『Good Luck Charm』では、収録曲の「ひめごと」が三井アウトレットパーク「SURPRISE SALE」のCMソングに抜擢され、ロングセールスを記録。また、nobodyknows+との「ココロオドル」のコラボレーションも大きな話題となった。

2021年10月には、日常生活で味わう様々な感情を味覚と重ね合わせて描いた全9曲からなる

2nd Full Album『Tasty』をリリース。

収録曲の「Lazy」が全国30局のFMパワープレイに選出、ラジオオンエアチャート(2021/10/4~10/10)にて1位を獲得、若者を中心にInstagramのリールで楽曲が使用されスマッシュヒットを記録。

ジャンルにとらわれない幅広い音作りはより味わいを増し、進化を遂げている。

2023年5月に新作EP『Blossom』を発売。





HP:https://columbia.jp/kikivivilily/

SNS:https://lit.link/kikivivilily



