『太田胃散 presents Friday Night Party BATTLE OF TOKYO CODE OF Jr.EXILE』TOKYO FM 7月7日・14日・21日・28日 19:00~



TOKYO FMで放送中の月替わりパーソナリティによる番組 『太田胃散 presents Friday Night Party』。2023年7月のパーソナリティは、深堀未来(BALLISTIK BOYZ)が担当し、Jr. EXILE総出演のプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」とコラボレーションしてお届けします。7月7日の放送では、関口メンディー(GENERATIONS)、14日の放送では、小波津志、Jimmy(PSYCHIC FEVER)が登場!21日、28日も「BATTLE OF TOKYO」の出演者からゲストをお迎えし今月はLDH祭りでお届けします!どうぞお楽しみに!









Jr. EXILE総出演のプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」は、未来の架空都市「超東京」を舞台に

GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、そして、BALLISTIK BOYZによる「Jr. EXILE」総勢38名が集結し、コラボバトルを繰り広げる次世代エンタテインメント・プロジェクト。7月は、深堀未来(BALLISTIK BOYZ)がパーソナリティをつとめ、週替わりで「BATTLE OF TOKYO」にも出演しているJr. EXILEのグループからゲストが番組に登場します。関口メンディーと野球話で盛り上がったり、小波津志、Jimmyとタイ話をしたりなど、盛りだくさん!ぜひ本放送をお聴きください!

番組ではリスナーの皆さんから、質問やメッセージを募集しています。メッセージの受付は、番組のメールアドレス(fnp@tfm.jp)まで。ハッシュタグ「#BATTLEOFTOKYO」「#tokyofm」で、実況ツイートも募集しています。

番組『太田胃散 presents Friday Night Party BATTLE OF TOKYO CODE OF Jr.EXILE』





放送日時: 毎週金曜日19:00~19:30 放送局 : TOKYO FM

出演者 : 深堀未来(BALLISTIK BOYZ)(2023年7月度パーソナリティ)

ゲスト:7日 関口メンディー(GENERATIONS)、

14日 小波津志、Jimmy(PSYCHIC FEVER)

番組メールアドレス:fnp@tfm.jp

提供 : 株式会社 太田胃散



