2023年7月30日(日) 19時30分~21時30分



TOKYO FMが今年5月1日(月)、日本武道館にて開催したライブイベント『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』(出演:INI、Creepy Nuts、GENERATIONS、yama)が、MUSIC ON! TV(エムオン!)にて7月30日(日)19時30分~21時30分に特別番組『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』として放送されることが決定しました。チケットがソールドアウトとなっていたイベントの待望の放送となります。どうぞ、ご期待ください。





今回、MUSIC ON!TVでの放送が発表された『TOKYO FM LIVE INCLUSION』は、TOKYO FMが今年立ち上げる新たなライブイベント。5月1日に日本武道館で開催され、出演は、TOKYO FM/JFN『From INI』が放送中のINI、R-指定とDJ松永の2人によるヒップホップ・ユニットCreepy Nuts、メンバーの小森隼がTOKYO FM/JFN『SCHOOL OF LOCK!』でパーソナリティをつとめている7人組ダンス&ボーカルグループGENERATIONS、SNSを中心にネット上で注目を集め、オリジナル楽曲「春を告げる」がストリーミングの累計再生回数3億回を突破した、新世代シンガーyamaの4組。一夜限りのスペシャルな組み合わせのライブはチケットソールドアウト、満員の会場は大変な盛り上がりとなりました。GENERATIONSの「AGEHA」にINIの高塚・後藤・池崎が参加したコラボレーションも大きな話題に。開催後、映像の配信・放送を望む声が多く寄せられ、今回待望の放送となりました。2023年7月30日(日) 19時30分~21時30分の放送をお楽しみに。





【放送概要】



■放送日時 7/30(日)19:30~21:30

■放送チャンネル:MUSIC ON TV! https://www.m-on.jp/

■放送番組ページ:https://www.m-on.jp/info/news-topics/2023/06/27/266836/

■同時刻にスカパー!番組配信でも配信(スマホなどで視聴可)<https://streaming.skyperfectv.co.jp/>

■INI、Creepy Nuts、GENERATIONS、yama (あいうえお順)



【イベント概要】



タイトル: 『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』

日 時: 2023年5月1日(月) 開場17:00 開演18:00

出 演: INI、Creepy Nuts、GENERATIONS、yama (あいうえお順)

チケット: SS席15,000円、S席9,000円

オンライン配信: 3,000円 ※生配信のみ、

主 催: TOKYO FM

企画制作: TOKYO FM

制作協力: ウドー音楽事務所

特設サイト: https://www.tfm.co.jp/liveinclusion2023/



