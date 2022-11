[株式会社丸井グループ]

ゴジラエポスカード 「ゴジハムくん」デザインの登場をお祝い!



丸井グループ(東京都中野区、代表取締役社長:青井 浩)は、2022年11月19日(土)~11月28日(月)の10日間、マルイ・モディ全店およびマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて、エポスカード会員ご優待キャンペーン『マルコとマルオの10日間』を開催いたします。期間中、エポスカードのクレジットでのお支払いで、10%OFFにてご利用いただけます。また、今回の『マルコとマルオの10日間』は、人気キャラクター「ゴジハムくん」をゲストに迎え、マルイ・モディ館内のさまざまな場所にオメミエします。







『マルコとマルオの10日間』は、マルイ・モディ全店およびマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にてお買い物、お食事、サービスが、エポスカードのご利用で10%OFFとなる、会員ご優待キャンペーンです。

今回は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、お客さまと社員の安全に配慮し、各種感染防止策を講じたうえで開催いたします。

また、日ごろのご愛顧に感謝し、お客さまが安全にお楽しみいただけるよう、混雑緩和のために、期間を延長しております。ご都合に合わせて、お近くの店舗、またはネット通販をご利用ください。

なお、エポスカードをお持ちでないお客さまは、新規ご入会で10%OFFのご優待が受けられます。特典の2,000円クーポンもご利用いただけるので、さらにおトクです。合わせて今なら、エポスカードの「新規ご入会+アプリダウンロード」で、2022年12月~2023年2月の各月にご利用いただける1,000円分×3枚のクーポンをプレゼントいたします。





※クーポンご利用の詳細はこちら

<エポスカードをお持ちでない方はこちら>※入会金・年会費永年無料です

■ 「ゴジハムくん」デザインのエポスカードについて





「ゴジハムくん」デザインのエポスカードが新登場!お申込みの受付を開始しております。

カードになった「ゴジハムくん」を持ち歩こう!

さらにご入会特典として、「ゴジハムくん」デザインに新規ご入会・お切替後3か月以内に累計10,000円(税込)以上ご利用いただいたお客さまには、「ゴジハムくん」マスコット(非売品)をプレゼント!





<期間中ゴジハムくんが各店のエントランスにオメミエ!>



にぎやかに歌って踊るちっちゃな「ゴジハムくん」や、巨大な「ゴジハムくん」が、各店の店頭でお出迎え!「推し」の「ゴジハムくん」をぜひ見つけてください!







※イメージ 巨大な「ゴジハムくん」装飾は新宿マルイ アネックス限定



<「ゴジハムくん」POP UP STOREがオメミエ!>





「ゴジハムくん」エポスカードのデビューを記念して、「ゴジハムくん」初の期間限定ストアをオープンします!

ぜひこの機会に、かわいい「ゴジハムくん」たちに会いに来てください。

『マルコとマルオの10日間』中は、10%OFFでご購入いただけます。

※対象外商品もございます。詳細はスタッフにご確認ください

※商品は完売することがございます。あらかじめご了承ください





「ゴジハムくん」POP UP STORE 開催情報

【マルイファミリー溝口】



開催期間:2022年11月23日(水・祝)~12月4日(日)

開催場所:8階 イベントスペース

営業時間:10:30~19:00



【柏マルイ】





開催期間:2022年12月16日(金)~12月25日(日)

開催場所:4階 カレンダリウム

営業時間:10:30~19:00 ※最終日は18:00まで



【国分寺マルイ】





開催期間:2022年12月30日(金)~2023年1月15日(日)※1月1日(日)は休業

開催場所:4階 イベントスペース

営業時間:10:00~19:00





「ゴジハムくん」とは





2001年~2003年の間、3作品にわたり劇場版で同時上映された「ゴジラ」と「ハム太郎」。

同時上映1作目として2001年に公開された『ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃』と『劇場版 とっとこハム太郎ハムハムランド大冒険』の入場者プレゼントとして誕生したのが「ゴジハムくん」です。

生誕20周年を記念したまさかの復活が発表されると、「ゴジハムくん」というワードがTwitterトレンド入りするなど各メディアで大きな話題となりました。





■ 「マルイウェブチャネル」でも『マルコとマルオの10日間』開催!

ご自宅でもお楽しみいただけるマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」も同様に、2022年11月19日(土)0:00~11月28日(月)23:59までの10日間で開催いたしますので、店舗とあわせてご利用ください。



「マルイウェブチャネル」はこちら

■ 『マルコとマルオの10日間』開催概要





期間:2022年11月19日(土)~11月28日(月)

※一部のマルイ・モディ店舗では営業時間が異なります。詳しくは各店のサイトでご確認ください

※「マルイウェブチャネル」での10%OFFのご利用は、2022年11月19日(土)0:00~11月28日(月)23:59の10日間となります

ご利用時のご優待:エポスカードのクレジットご利用で、マルイ・モディ全店およびマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」でのお買い物、お食事、サービスが、クレジットご利用額から10%OFF ※エポスカード(1回・2回・分割・リボ・ボーナス払い)のクレジットご利用が対象となります ※10%の割引は、エポスカードクレジットご請求額に反映いたします







■ エポスカード新規ご入会特典(入会金・年会費 永年無料)





<マルイ・モディ店舗>11月28日(月)までにエポスカードに「新規ご入会+アプリをダウンロード」していただくと、マルイ・モディ店舗で使える合計5,000円分のクーポンをプレゼントいたします。 ※通常入会特典2,000円分と、2022年12月~2023年1月の各月にご利用いただける1,000円分×3枚のクーポンをプレゼントいたします

<マルイのネット通販>

11月28日(月)までに「マルイウェブチャネル」からご入会いただくと、「マルイウェブチャネル」で使える3,000円分のwebクーポンをプレゼントいたします。

※通常入会特典2,000円分と、期間限定特典1,000円分のwebクーポンをプレゼントいたします



※各クーポンは、エポスカードのクレジットでご利用いただけます。一部対象外のショップ・商品がございます

※エポスカード新規ご入会特典は、新規入会時1回限りの特典です

※株式会社エポスカードの規定により、ご入会いただけない場合がございます

※企画内容は、予告なく、変更・中止となる場合がございます





今後もお客さまと社員の安心・安全を第一に考えて営業いたします。

ご理解、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため以下の取り組みを行っております

・スタッフのマスク着用

・入店前のアルコール消毒の実施

・十分なソーシャルディスタンスの確保





▼丸井

▼丸井グループ

