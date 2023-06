[TOKYO FM]

2023年6月27日(火)~スタート



TOKYO FMでは、6月27日(火)からTOKYO FMがお届けするサザンオールスターズ デビュー45周年記念キャンペーン「サザンとわたし~My SOUTHERN ALL STARS Days~」を展開します。45年前のデビュー以来、わたしたちの心を掴み、揺さぶり続けてきた愛しの国民的バンド・サザンオールスターズ。そんな私たちリスナーの人生に寄り添ってきたサザンの楽曲やライブをめぐる忘れられない思い出のエピソードとリクエストを募集し、番組で連日紹介していきます。TOKYO FM平日ワイド番組『THE TRAD』(月~木・15:00-16:50) と『Blue Ocean』(月~金・9:00-11:00)を拠点に、月曜日から金曜日まで毎日コーナーを展開。番組でエピソードが紹介されたリスナーには、「サザンとわたし」特製ステッカーをプレゼント!さらに番組で紹介したエピソードは特設サイトにアーカイブしていきます。TOKYO FMで一緒にサザン45周年イヤーに花を添えましょう!お楽しみに。







1978年6月25日、「勝手にシンドバッド」で衝撃的なデビューを飾ったサザンオールスターズ。デビュー記念日の翌日、本日6月26日(月)はTOKYO FMで朝6時~夜20時まで計14時間、あらゆる角度からサザンの名曲をオンエアする「サザンオールスターズ45th Anniversary! TOKYO FM“勝手に”ワンデースペシャル」を実施しています。

そして明日6月27日(火)からは、TOKYO FMがお届けするサザンオールスターズ デビュー45周年キャンペーン「サザンとわたし~My SOUTHERN ALL STARS Days~」をスタートします。サザンという国民的バンドをめぐるエピソードは、この45年間の日本社会、文化、人々の生活、そして個人の価値観の変化を映し出す鏡であり、貴重な歴史証言ともいえます。お寄せいただいたエピソードは、TOKYO FM『THE TRAD』で月~木曜日、『Blue Ocean』で金曜日にコーナーを設置し、月~金曜日まで、思い出のサザンオールスターズの楽曲とともにご紹介いたします。エピソードが紹介された方には、「サザンとわたし」特製ステッカーをプレゼント。キャンペーンの詳細は特設サイト(https://www.tfm.co.jp/sas45th/)をご覧ください。



TOKYO FMがお届けするサザンオールスターズ デビュー45周年キャンペーン『サザンとわたし~My SOUTHERN ALL STARS Days~』 概要





◯キャンペーン開始: 2023年6月27日(火)~

◯対象番組:◆『THE TRAD』(月~木 15:00~16:50)内 毎週月~木曜日展開

◆『Blue Ocean』(月~金 9:00~11:00)内 毎週金曜日展開

〇キャンペーン特設サイト:https://www.tfm.co.jp/sas45th/



