ジャンルの違う二人のシェフが、六甲姫牛、淡路島ハーブ、明石蛸などを使ってメニューを考案



フェリシモが展開するレストラン「Sincro[シンクロ]」(神戸市中央区)は、第2回目のプロジェクトコースメニューを5月17日から開始しています。期間限定のコースメニューの考案は、京都・岡崎イタリアンレストラン「cenci(チェンチ)」のオーナーフェフで2023年「アジアのベスト50レストラン」に選ばれた坂本健さんと、20以上の国や地域で和食の普及に携わってきた東京・青山 日本料理店「てのしま」の林亮平さんです。旬や季節を存分に感じてもらえるよう、素材選びのために二人で漁港まで足を運びメニューを考案しました。それぞれ独自の発想を取り入れながら手掛けた料理はまるで、限りなくイタリアンに近い和食、そして、和食に近いイタリアンのように、料理のジャンルを超えたコラボレーションとなっています。また料理に合わせるペアリングは、ソムリエセレクトのアルコール、またはSincroオリジナルのノンアルコールドリンクから選べます。









◆第2回目プロジェクトのコースメニューについて

~献立~

但馬牛のタルタル 発酵玄米 お米のタルティーヤ/林亮平・坂本健

いりこビシソワーズ/林亮平

魚のカルパッチョ/林亮平・坂本健

六甲姫牛の和コンソメ/林亮平

鱧のカツレツ 発酵野菜のヨーグルトタルタル/林亮平

神戸ポークの炭焼き 淡路野菜のグリル/坂本健

但馬牛たっぷりボロネーゼ/坂本健

明石蛸のピラフ ジェノベーゼ/林亮平・坂本健

アマゾンカカオのクレープと青バナナジェラート/Sincro北川理映子



〈CAST〉

新鮮なハーブ葉野菜と玉ねぎ・・・フレッシュグループ淡路島

農薬を使わない野菜いろいろ・・・森の農園

六甲山を駆け回る牛のチーズ・・・弓削牧場

唯一無二の明石たこ・・・金楠水産

アニマルウェルフェアな六甲牛・・・神戸牛牧場

酸味と苦みの Sincro ブレンド・・・TAOCA COFFEE

※料理やペアリングの内容は変更になることがあります。









・予約ページ>> https://feli.jp/s/pr230529/1/



◆第2回目プロジェクトの期間限定コースを考案したシェフ



坂本 健さん

1975年京都府生まれ。大学在学中に欧州旅行の際にイタリア料理の美味しさに出会い、料理人の道へ。2002年より「イル・ギオットーネ」にて笹島保弘シェフの薫陶を受け、9年間料理長を務めるなどして独立。2014年12月京都・岡崎に「cenci」をオープンする。複雑な構成でありながらも、味わいはシンプルに、素材感をきちんと感じられる皿である事を大切にしている。Chefs for the Blue京都 リードシェフ、NPO法人TOMORROW「あしたの畑」設立メンバー。2023年「アジアのベスト50レストラン」に選ばれた。



林 亮平さん

1976年香川県丸亀市生まれ。岡山県玉野市育ち。立命館大学卒業後、2021年株式会社菊乃井に入社し、老舗料亭『菊乃井』の主人・村田吉弘氏に師事。20以上の国や地域で和食を普及するためのイベントに携わった。2018年『てのしま』開業。京都で習得した日本料理の技法、海外で磨いた知見と感性をもって郷土“せとうち”と向き合い、自らのルーツ:香川県“手島(てしま)”を目指している。日本料理アカデミー正会員、食文化ルネッサンスメンバー、Chefs For The Blueメンバー。



北川 理映子〈Sincroエグゼクティブシェフ〉

辻調グループ校エコール・辻・東京 日本料理専門カレッジで18年間勤務。日本料理アカデミー主催 日本料理ワールドコンペティション2019年近畿大会優勝。2022年12月よりSincro専属シェフに就任。





◆Sincro[シンクロ]

「神戸開港150年記念プロジェクト 新港突堤西地区 再開発事業」として神戸の新しい賑わいを創出するウォーターフロントに2023年1月18日にオープン(1月26日より一般営業を開始)。海外の文化を受け入れてきた神戸港と異国情緒のたたずまいが残る旧居留地をつなぐ神戸・新港町に立地する。期間を区切ったプロジェクトごとに料理のジャンル、カテゴリー、レシピを考案する料理人が変わり、形式やジャンルにとらわれず、食の楽しさが体験できる新しいスタイルの劇場型レストラン。窓からの景観として、神戸空港やポートアイランドへつなぐ神戸大橋、神戸港に往来する船舶を臨む。



所在/〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号 Stage Felissimo 2F 海側

営業時間/夜18:00~

※完全予約制

※上記の時刻で全席一斉に食事がスタートします。予約時間に遅れて来店の場合、全ての料理を提供できない場合があります。

定休日/月曜日・火曜日

電話番号/078-332-4960

・ウェブ>> https://feli.jp/s/pr230529/1/

・Instagram>> https://www.instagram.com/sincro_2022/



