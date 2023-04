[日本コロムビア株式会社]





2020年、21年に新春SPドラマとして放送された木村拓哉主演『教場』シリーズが、月9枠で待望の連続ドラマとして放送開始。

原作は週刊文春「2013年ミステリーベスト10」第1位、宝島社「このミステリーがすごい!2014年版」第2位、2014年の本屋大賞第6位と数々の賞を獲得した長岡弘樹の『教場』シリーズ(小学館)。警察小説の新境地としてシリーズ累計130万部突破のベストセラーとなっており、多くのファンの間で映像化が待ち望まれてきた作品である。

音楽は、新春SPに続き、「GOOD LUCK !!」「龍馬伝」「るろうに剣心」「STAND BY ME ドラえもん」「マスカレード・ホテル」など数多くの大ヒット作を手掛ける佐藤直紀。



【作品概要】

2023年5月24日(水)発売CD

フジテレビ開局65周年特別企画

「風間公親-教場0-」オリジナルサウンドトラック

音楽:佐藤直紀

CD番号:COCP-42021 価格:¥3,080(税込)



【収録曲】

1.Situation / 2.Despair(2023Ver.)/ 3.Sign(2023Ver.)/ 4.Regret / 5.Repentant

6.Force(2023Ver.)/ 7.Presage / 8.Sorrow / 9.Bygone / 10.Relation(2021Ver.)

11.Mistrust / 12.Dark / 13.Noise / 14.Crisis / 15.Intertwine / 16.Ways



■CAST■

木村拓哉

赤楚衛二 新垣結衣 北村匠海 白石麻衣 染谷将太

堀田真由 濱田崇裕(ジャニーズWEST) 結木滉星

小林 薫 小日向文世 他



■STAFF■

原作:長岡弘樹『教場0 刑事指導官・風間公親』『教場X 刑事指導官・風間公親』(小学館)

脚本:君塚良一 演出:中江 功、西岡和宏 音楽:佐藤直紀

プロデュース:中江 功、渡辺恒也、宋 ハナ中 制作著作:フジテレビ

毎週月曜 21時 フジテレビ系全国放送



【ストーリー】

物語は、風間が教官として警察学校に赴任する以前、新人刑事の教育に“刑事指導官”として当たっていた時代が描かれる。

そこは“風間道場”と呼ばれ、キャリアの浅い若手刑事が突然、刑事指導官・風間公親とバディを組まされ、実際の殺人事件の捜査を通して刑事としてのスキルを学ばせる育成システムとなっていた。

刑事時代の風間が後輩刑事たちと担当する事件を経て、点と点が結びつき、“風間教場”の先へとつながる線となっていく。

そして物語が終盤にさしかかるにつれ、風間がいかにして“教官”風間公親に変貌を遂げたのかが明らかに。



■アーティストプロフィール■

佐藤直紀

1970年5月2日千葉県生まれ。

第29回日本アカデミー賞最優秀音楽賞受賞。第31,38,40,44回日本アカデミー賞優秀音楽賞受賞。映画作品は『海猿』シリーズ、『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズ、『るろうに剣心』シリーズ、『永遠の0』、『アルキメデスの大戦』、『STAND BY ME ドラえもん』シリーズ、『罪の声』、『マスカレード・ナイト』、『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』、『レジェンド&バタフライ』、『湯道』など。ドラマ作品は『GOOD LUCK!!』、『WATER BOYS』、『コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命』、『ハゲタカ』、『龍馬伝』、『カーネーション』、『青天を衝け』など。アニメ作品は『プリキュア』シリーズ、『交響詩篇エウレカセブン』シリーズなど。東京2020オリンピック・パラリンピック表彰式楽曲を担当。



■公式サイト■

https://www.fujitv.co.jp/kyojo0/



